Začíná summit NATO. Ukrajina čeká, že dostane pozvánku

Ze sídla premiéra, z britské Downing Street, vzešlo prohlášení, v němž stojí, že se britský předseda vlády a prezident USA Joe Biden shodli na tom, že je třeba Ukrajinu podpořit tak intenzivně, aby uspěla ve snaze osvobodit svou vlast od ruských agresorů.

Prohlášení vyšlo těsně před summitem aliance ve Vilniusu. Ukrajina podle americké zpravodajské stanice očekává, že na summitu dostane od členů aliance jednomyslnou pozvánku do obranného uskupení. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl, že NATO souhlasilo s tím, aby Kyjev při své žádosti obešel podrobný formální proces. Biden však zdůraznil, že válka musí skončit dříve, než NATO začne Ukrajinu jako člena zvažovat.

Bidenovo upozornění zaznělo v okamžiku, kdy pokračuje ukrajinská protiofenziva, ale postupuje pomalu. Podle ukrajinských zdrojů je to proto, protože Ukrajinci v maximální možné míře šetří životy svých vojáků. Přesto Ukrajinci tvrdí, jejich síly mají palebnou kontrolu nad Bachmutem a ruskými pozemními komunikačními liniemi (GLOC) v okolí města. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová prohlásila, že ukrajinské síly převzaly kontrolu nad blíže nespecifikovanými výšinami v okolí Bachmutu, což ukrajinským silám umožňuje vytvořit palebnou kontrolu nad samotným Bachmutem. Na její slova upozornil washingtonský Institut pro studium války (ISW).

Jak ukrajinské, tak ruské zdroje v posledních dnech naznačily, že Ukrajina získává v oblasti Bachmutu a na jeho jihozápadním křídle pozice včetně specifických terénních prvků, které mohou ukrajinským silám poskytnout palebnou převahu. Obavy z ukrajinské palebné kontroly a bezprostředního ohrožení Bachmutu pronikají i do ruského informačního prostoru a ruští prováleční blogreři opakovaně vyjadřují obavy z obklíčení ruských sil v Bachmutu ukrajinskými silami.

Další útoky provedli u Berďansku a Melitopolu.

ISW na základě vlastních údajů o kontrole terénu spočítal, že ukrajinské síly získaly zpět přibližně 253 km2 území.

Ukrajinci navíc obviňují Rusy z útoku na školu v Záporožské oblasti, ve které se shromažďovali uprchlíci. Po útoku na školu zůstalo nejméně 7 mrtvých. V pondělí z trosek byla vytažena tři těla, uvedla ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace.

Německý ministr obrany Boris Pistorius oznámil, že Německo na summitu ohlásí nový balíček na pomoc Ukrajině.

Mezitím mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že se šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin po své krátké vzpouře na konci června setkal v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. BBC upozornila, že Prigožin by jedním z 35 wagnerovských velitelů, kteří byli pozváni na setkání s ruským prezidentem. Podle Peskova Putin velitelům popsal svůj pohled na vzpouru, která začala 23. června a jak rychle začala, tak rychle 24. června skončila. Podle Peskova také Putin s veliteli probral možnosti dalšího nasazení wagnerovců na frontě. Podle mluvčího Prigožin Putinovi sdělil, že wagnerovci svého prezidenta bezvýhradně podporují. Podle BBC v tuto chvíli není jasné, kde přesně Prigožin pobývá.

BBC také upozornila na video, na kterém se objevil šéf generálního štábu Gerasimov, který demonstrativně nařídil útok na ukrajinské raketové stanoviště. Zdá se tedy, že Gerasimov i ruský ministr obrany Šojgu prozatím zůstanou ve svých funkcích, ač vzbouřenci z řad wagnerovců požadovali jejich konec.

Podle agentury Reuters wagnerovci během své vzpoury stáli jen 100 km od jedné z ruských základen jaderných raket – od základny Voroněž – 45. Agentura Reuters však nemohla potvrdit, co se dělo dál, a západní představitelé opakovaně uváděli, že ruské jaderné zásoby nebyly během povstání, které později toho dne rychle a záhadně skončilo, nikdy ohroženy.

V exkluzivním rozhovoru však šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov uvedl, že stíhačky wagnerovců šly mnohem dál. Řekl, že se dostali na jadernou základnu a že jejich záměrem bylo získat malá jaderná zařízení ze sovětské éry, aby „zvýšili sázky“ ve své vzpouře. „Protože pokud jste připraveni bojovat do posledního muže, je to jedno ze zařízení, které výrazně zvyšuje sázky,“ řekl Budanov. Jedinou překážkou mezi bojovníky Wagnera a jadernými zbraněmi byly podle Budanova dveře do jaderného skladu. „Dveře skladu byly zavřené a do technické části se nedostali,“ řekl.

Agentura však upozornila, že Budanov své tvrzení nepodložil žádnými důkazy a novináři agentury Reuters prý nebyli schopni Budanovo tvrzení nezávisle ověřit.

Zdroj blízký Kremlu s vazbami na armádu potvrdil některé části Budanova vyprávění. Wagnerovcům se „podařilo dostat do zóny zvláštního zájmu, v důsledku čehož se Američané rozrušili, protože je tam uskladněna jaderná munice“, uvedla tato osoba, aniž by to dále upřesnila. Zdroj z Ruskem okupované východní Ukrajiny obeznámený s touto záležitostí uvedl, že to v Kremlu vyvolalo znepokojení a dalo podnět k urychlenému jednání o ukončení povstání 24. června večer, které zprostředkoval běloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Agentura Reuters také upozornila na prohlášení specialisty Matta Kordy, vedoucího výzkumného pracovníka a vedoucího projektu Nuclear Information Project ve Federaci amerických vědců, který uvedl, že by bylo „prakticky nemožné, aby nestátní subjekt“ narušil ruskou jadernou bezpečnost. Podle něj měli wagnerovci sice k dispozici tisíce vojáků, ale je nepravděpodobné, že by někdo z nich věděl, jak bombu odpálit.

„Pokud byste měli záškodníka, který by byl schopen dostat se k jaderné zbrani, našel by zbraně uložené ve stavu neúplné montáže,“ řekl. „Museli by je zkompletovat instalací specializovaného zařízení a poté odblokovat povolovací akční články, a k tomu by potřebovali spolupráci někoho z 12. ředitelství,“ které má na starosti ochranu ruského jaderného arzenálu.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

