Začnou se podporovatelé války „cukat“? Trump chce zbrojit za 5 procent HDP. V ČR se bručí

Donald Trump v úterý vyzval členy NATO, aby zvýšili své výdaje na obranu na pět procent HDP, a zdůraznil tak svá dlouhodobá tvrzení, že za ochranu USA platí nedostatečně. „Všichni si to mohou dovolit, ale měli by být na pěti procentech, ne na dvou,“ řekl nastupující americký prezident novinářům.

Trump je dlouhodobě skeptický vůči NATO, které je od druhé světové války základem bezpečnosti v Evropě, a minulý měsíc zopakoval známou hrozbu, že z Aliance vystoupí, pokud její členové nezvýší výdaje. „Evropa je v tom za nepatrný zlomek peněz co my,“ řekl Trump.

Dvaatřicet zemí transatlantické aliance si v roce 2023 stanovilo minimální úroveň výdajů na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu a ruská válka na Ukrajině přiměla NATO posílit své východní křídlo a zvýšit výdaje, uvedla agentura AFP.

Trump není jediným vrcholným představitelem, který vyzývá k navýšení – šéf NATO Mark Rutte minulý měsíc podobně prohlásil, že „budeme potřebovat mnohem více než dvě procenta“.

Rutte rovněž varoval, že evropské země nejsou připraveny na hrozbu budoucí války s Ruskem, a vyzval je, aby zvýšily své výdaje na obranu.

Na sociálních sítích se v reakci na slova Donalda Trumpa o navýšení výdajů na obranu objevily výpočty, které upozorňují, že pokud by Česká republika namísto současných dvou procent HDP na obranu investovala pět procent, odpovídalo by to přibližně 400 miliardám korun ročně. Tento údaj zdůrazňuje finanční náročnost takového navýšení, přičemž současný český rozpočet na obranu se pohybuje okolo 160 miliard korun.

„Tak už je to tady. Trump žádá po členech NATO výdaje na obranu pět procent HDP. Místo současných dvou procent. U nás to vychází na 400 miliard korun za rok. To znamená, že čtvrtina všech příjmů rozpočtu má jít do obrany,“ upozornila Lenka Zlámalová, šéfredaktorka webu 11am.cz.

K vyjádření nově zvoleného amerického prezidenta Trumpa ohledně požadavku pěti procent HDP na obranu po členských zemích NATO a dopadu na schodek státního rozpočtu se vyjádřil také ekonom Lukáš Kovanda. „To je nárůst o 260 miliard. Což dokonce přibližně o dvacet miliard převyšuje schodek státního rozpočtu, jak je na letošek plánován. Vlastně se tak konečně ukáže, jaké je skutečné odhodlání českých i evropských politiků dále na Ukrajině válčit,“ uvedl na síti X.

Pokud by totiž Česko mělo kvůli výdajům na zbrojení buď razantně, ve stovkách miliard, omezit své výdaje jinde, nebo hospodařit s půlbilionovým schodkem, mohou se i nyní zdánlivě neochvějně odhodlaní podporovatelé pokračování války začít „cukat“. A začnou proto třeba podporovat rychlé ukončení bojů, byť pro Ukrajinu nevýhodné, a vytvoření „armády EU“ namísto NATO, dodal Kovanda. „Uvidíme, zda to nakonec nejsou od evropských politiků ani tak slova silná jako spíše jen silácká,“ doplnil ekonom.

Pro pochopení Trumpova vyjádření je podle sázkaře Michala Sirového klíčová jedna parafráze: „Lidé berou Trumpa doslova, ale ne vážně. Měli by ho brát vážně, ale ne doslova. Trump chce, aby ostatní nasypali na obranu, tak plácl pět procent. Akorát tak velký, aby to bylo uvěřitelný, a zároveň dost velký, aby se z toho pak dalo slevovat,“ míní Sirový.

Premiér Petr Fiala v poslední době zdůrazňuje nutnost navyšování výdajů na obranu, aby Česká republika mohla adekvátně reagovat na současné i budoucí bezpečnostní výzvy. Podle něj vláda plánovala postupně zvyšovat investice na obranu až na tři procenta HDP. Tento krok zdůvodňuje zejména zhoršující se mezinárodní situací a potřebou modernizovat českou armádu i obranný průmysl.

Výdaje na obranu jsou významnou položkou ve státním rozpočtu, činí přibližně dvě procenta HDP, tedy zhruba 150 miliard korun. Generální tajemník NATO i zvolený prezident USA Donald Trump tlačí na členské státy, aby výdaje zvýšily na tři procenta HDP, což by pro Českou republiku znamenalo přibližně 220 miliard korun.

Je Česká republika takových výdajů na obranu do budoucna schopna? „Za prvé se musíme naučit, že kromě toho, že investujeme do prosperity a rozvoje, do stavby dopravní infrastruktury nebo do vzdělání, musíme investovat do bezpečnosti a obrany. Musíme se víc starat o svou bezpečnost. Dvě procenta výdajů na obranu jsou dnes minimum. Státy v Severoatlantické alianci se budou postupně domlouvat na vyšším procentu, myslím, a my toho musíme být do budoucna také schopni,“ zmínil Petr Fiala v nedávném rozhovoru pro televizi Nova.

Česká republika podle předsedy vlády již podniká kroky k modernizaci armády. „Ty peníze nejen plánujeme, ale dokážeme je i použít na nákup moderní techniky a na to, co se tu léta zanedbávalo. Modernizace armády je důležitá proto, aby naši občané byli v bezpečí,“ poznamenal Petr Fiala, že investice do obrany jsou nejen o plnění mezinárodních závazků, ale především o zajištění bezpečnosti a stability České republiky.

