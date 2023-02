Žádné strašení, vzkazuje Řehka o válce. Musíme se na ni připravovat, i když je mír

reklama

Řehka jen v tomto týdnu dvakrát veřejně prohlásil, že válka v Evropě je variantou, se kterou musíme aktivně počítat a masivně investovat do podfinancované armády. „Tři dekády svobody, míru a bezpečí jsou v novodobé historii spíš anomálií než pravidlem. Nesmíme to považovat za samozřejmé. Musíme náš styl života aktivně podporovat a bránit, jinak o něj přijdeme. Válka v Evropě není nemyslitelná a nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru,“ prohlásil v úterý na velitelském shromáždění Armády ČR, jak informuje server i DNES.cz.

Podobná slova volil ve čtvrtek na shromáždění po schůzce s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS), kdy popisoval, co by nastalo v případě konfliktu mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. „Pokud by propukl konflikt mezi Aliancí a Ruskem, budeme jeho aktivním účastníkem od první minuty. Velká část naší armády odjede bojovat podle aliančních obranných plánů. Naše teritorium se stane významnou tranzitní zónou a zázemím a je opět na nás, vojácích, aby tato zóna byla bezpečná a mohla fungovat,“ uvedl Řehka podle serveru Seznamzprávy.cz.

Svůj apel na společnost, která se podle něj musí na případnou válku v budoucích letech mentálně připravit, sepsal do obsáhlého komentáře pro Reflex.cz. Zde zopakoval, že již mnoho desetiletí žijeme v míru, a tak máme pocit, že válka se nás už nikdy týkat nebude, opak je ale pravdou. „Máme štěstí, že posledních 33 let žijeme v bezprecedentní míře svobody, prosperity a blahobytu. Naše republika je členem nejsilnější obranné aliance a součástí silného ekonomického, politického i kulturního evropského společenství. Jsme ze všech stran obklopeni spojenci a přáteli. Všichni si přirozeně přejeme, abychom takto šťastné životy mohli prožívat i nadále, a stejně tak i naše děti a vnoučata. Bohužel nic z výše uvedeného není zadarmo a natrvalo,“ varuje Řehka.

Mír je totiž z pohledu historie anomálií spíše než pravidlem. „Připomínám, že tři dekády svobody a míru i současnou úroveň bezpečí zažíváme poprvé a z hlediska naší novodobé historie jsou spíše anomálií než pravidlem. Nesmíme to považovat za samozřejmé. Musíme náš styl života aktivně podporovat a bránit, jinak o něj přijdeme. Čím dříve to pochopíme a přijmeme, tím lépe pro nás,“ apeluje Řehka.

Svět je podle něj příliš komplikovaný a státy mají odlišné zájmy, a proto na světě vždycky budou války. „Pro někoho je to možná šokující zjištění. Tak to ale bylo vždy. Pouze jsme měli to štěstí, že jsme jako společnost dlouhá desetiletí bezprostředně neprožili klasickou válku. Zvykli jsme si, že o válce slýcháme jako o něčem vzdáleném, abstraktním, co se nás týká okrajově. Namlouvali jsme si, že velká válka přece v naší civilizované Evropě nehrozí. Kdyby snad hrozila, budeme o tom vědět dostatečně dopředu a problém začneme řešit, až když přijde. Bohužel to neplatí,“ pokračuje v apelu na občany náčelník generálního štábu.

Podobná slova volil i na tiskové konferenci na Ministerstvu obrany, kdy zdůraznil, že válka v Evropě není nemyslitelná a je třeba se na ni připravovat. „Válka v Evropě není nemyslitelná. Nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru. V době pohodlí a blahobytu máme tendenci varovné signály přehlížet a nenaslouchat jim. Současná ruská agrese je toho zářným příkladem,“ prohlásil Řehka podle informací CNN Prima NEWS.

Ve svém komentáři myšlenku dále rozvádí a jako hlavního nepřítele míru v Evropě označuje Rusko. „Ruský prezident nám minimálně od roku 2007 slovy i skutky jasně sděluje, že Rusko nebude akceptovat současné mezinárodní uspořádání. Neuznává suverenitu a svobodnou vůli vojensky slabších zemí, pokud nejsou v souladu s jeho zájmy. K prosazování těch svých používá vojenskou sílu, pokud se domnívá, že mu to projde, a cena pro něho nebude příliš vysoká jako v případě Gruzie nebo Krymu. Agresivita i nepředvídatelnost Ruska roste a válka na Ukrajině situaci dále radikálně zhoršila. Rusko nás označuje za nepřítele a nepřátelsky se vůči nám chová. Svoji dobyvačnou válku na Ukrajině označuje za střet s NATO a celým Západem,“ upozorňuje Řehka.

Ten také varuje před tím, abychom ruské neúspěchy na Ukrajině přeceňovali s tím, že ruská armáda je slabá a bezvýznamná. „To je nebezpečné. Rusko má stále značné vojenské schopnosti, i když je naštěstí nedokázalo na Ukrajině vhodně použít. Konflikt bezesporu Rusko zaměstnává a oslabuje. Oslabené Rusko ale nemusí nutně znamenat méně nebezpečné Rusko. Může to být i naopak. Rusko intenzivně pracuje na tom, aby své vojenské schopnosti a kapacity obnovilo a posílilo. Má potenciál toho dosáhnout. Pro nás z toho vyplývá jednoznačné zadání: posílení vlastní obrany musíme zahájit ihned. I kdybychom na to měli deset let, stejně to bude spíše sprint než maraton,“ apeluje Řehka, že je třeba okamžitě investovat do armády.

Pokud by totiž válka mezi Aliancí a Ruskem propukla, budeme aktivním účastníkem od první minuty, a to se týká celé společnosti. „Velká část naší armády odjede bojovat podle aliančních obranných plánů. Naše teritorium se stane významnou tranzitní zónou a zázemím. Z pohledu Ruska bude poskytovat velké množství legitimních cílů pro zbraně, které na naše teritorium dosáhnou již dnes. Vzhledem k technologickému vývoji bude postupem času podobných zbraní ještě mnohem víc. Rusko nebude čekat, až se zorganizujeme a odjedeme někam na bojiště zabíjet jeho vojáky. Bude reagovat hned. Život každého občana České republiky se okamžitě obrátí na ruby, všechno bude jinak,“ varuje Řehka.

Ten vysvětluje také svá slova o případné mobilizaci, která leckoho vylekala. „Chápu to. Ale buďme k sobě upřímní: pokud by NATO bylo ve válce s Ruskem a ta trvala déle než pár týdnů, a to by pravděpodobně trvala, naše zdroje dlouhodobě podfinancované profesionální armády a aktivních záloh by na to rozhodně nestačily. Stát by musel přistoupit k nějaké formě mobilizování materiálu i lidí,“ má jasno Řehka.

„Je načase začít připomínat, že máme zákonem stanovenou brannou povinnost, že existuje systém mobilizace a že se na obraně nepodílí pouze armáda. Znamená to, že tím úmyslně strašíme společnost? Rozhodně ne! Je ale potřeba si začít věci říkat na rovinu a informovat veřejnost. Je to součást budování odolnosti a obranyschopnosti. Jestli to znamená, že bude někdo chvíli vyděšený, budiž,“ vzkazuje Řehka, že lidé se slov o válce možná děsí, ale mluvit se o tom musí.

Náčelník generálního štábu na závěr opakuje, že ruská hrozba nikam nezmizí a Rusko bude i po možné prohře s Ukrajinou dál nebezpečné, méně předvídatelné, více nepřátelské a agresivní, možná frustrované, plné nenávisti a touhy po pomstě. „Opakuji, že na budoucí konflikt s Ruskem se musíme začít připravovat, a to velmi rychle. I kdybychom se bavili o horizontu deseti nebo patnácti let, tato potřeba je velmi urgentní a nesmíme promarnit ani den. Budování obrany se totiž neděje rychle,“ opakuje Řehka s tím, že je potřeba dodržovat slíbená dvě procenta HDP na obranu, jak požaduje NATO.

