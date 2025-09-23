Zajíček ve Zlíně: Středověké instituce a 30 tisíc zákonů nás dusí. Bez byrokratického detoxu hrozí kolaps

Zajíček připomněl, že za více než sto let od vzniku republiky se ve Sbírce zákonů nahromadilo přes 30 tisíc právních předpisů, v nichž se už nikdo nevyzná. „Ani ti, kteří je připravují, ani ti, kteří je schvalují, ani soudci, kteří mají rozhodovat. Regulace a byrokracie začaly pronikat úplně do všeho. Dneska je regulovaná téměř každá lidská činnost.“
Podle šéfa Hospodářské komory je výsledek fatální: podnikatelé nesou „batoh povinností“, který se stále zvětšuje a komplikuje jejich fungování. „Místo aby mohli investovat do robotizace, umělé inteligence nebo vzdělávání lidí, pálí prostředky na byrokratické povinnosti, které by často vůbec nemusely existovat.“
Ve své řeči odkázal Zajíček i na slova harvardského profesora E. O. Wilsona: lidstvo má „paleolitické emoce, středověké instituce a téměř božské technologie“. A právě tato kombinace je podle něj výbušná. „Pokud nic neuděláme s těmi středověkými institucemi, s tím, jak je společnost řízená, může nás to dohnat do kolapsu, který si neumíme představit,“ varoval.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Hospodářská komora už s návrhem uspěla i na evropské úrovni. „Naše řešení vyhrálo národní kolo soutěže o inovativní projekt pro podporu podnikání a teď soutěžíme s ostatními státy EU. Zároveň jsme prosadili, aby Evropský hospodářský a sociální výbor doporučil tabulku povinností jako nástroj i pro evropskou legislativu,“ zdůraznil Zajíček.
Podle něj je zásadní, aby se k projektu přihlásily i politické strany. „Některé už se teď ve volební kampani zavázaly, že po volbách připraví antibyrokratický zákon. Česká republika by tak mohla být první zemí na světě, která si udělá pořádek ve vlastním právním řádu.“
Zajíček zakončil svou přednášku citací ekonoma Ludwiga von Misese: „Pokrok je přesně to, s čím předpisy a nařízení nepočítají.“ A dodal: „Pokud budeme spoléhat, že změna přijde zevnitř úředního aparátu, mýlíme se. Musí přijít zvenčí – z prostředí byznysu, které je inovativní a rychlé.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný