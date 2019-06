Zákaz Trumpa. Podporujete ho? Tak mlčte! Publicista je ohromen. Toto se děje v komunitě milovníků pletení a háčkování

V dříve poklidných pletacích kruzích fóra Ravelry totiž nastal před nedávnem problém, když někteří uživatelé na svých stránkách drze prezentovali vzory obsahující Trumpovo jméno. V jiných uživatelích vyvolalo nepříjemné pocity a podle dnes oblíbeného mustru začali prý volat po tom, aby těm prvním byla jejich ideologicky diverzní aktivita znemožněna.

Kechlibar informuje, že vedení pletacího serveru z těchto důvodů krátce poté těmto přáním vyhovělo a s platností od neděle 23. června jsou veškeré pozitivní zmínky o Trumpovi zakázány.

Jako zdůvodnění server uvedl, že „nepopiratelně jde o projev „bílé nadřazenosti“, který „inkluzivní“ komunita nemůže tolerovat. V onom dekretu vedení serveru poskytuje uživatelům nesmírnou útěchu: pokud si svoji podporu pro současnou administrativu necháte pro sebe, nemusíte odcházet. „Velmi velkodušné. Tuším, že v SSSR jste si taky mohli myslet, co jste chtěli,“ komentuje Kechlibar.

Kromě toho server například žádá ostatní uživatele o to, aby pilně udávali cokoliv, co podle nových regulí představuje „nepřijatelný pletací vzor“. „Možná by bylo na čase přidat do katalogu Ravelry další čepici, tentokrát s nápisem ‚I love Lavrentij Berija‘. Dá se čekat, že na rozdíl od Trumpa by soudruh Berija zakázán nebyl,“ podotýká komentátor.

Část uživatelů se prý proti změnám bouří na instagramu, leč podle všeho marně. „Ani háčkovat nemůžete, aniž byste byl podroben dohledu lokální ideopolicie,“ říká s tím, že titulky, které by se ještě nedávno zjevovaly na apríla, nyní popisují holou realitu.

Šíření téhle mentality nás podle Kechlibara jednoho dne může stát hodně vysokou cenu. „Inkluzivita“, která vylučuje polovinu populace i v takových pitominách, jako je pletení, zní v dlouhodobé perspektivě jako návod na opravdový průšvih,“ píše na závěr a varuje, že pokud se nezastaví její růst, dříve nebo později prosákne i do zákonodárných sborů a získá ocelové zuby.

