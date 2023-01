Zákaz petard, zní i z ODS. Ale i jiné řešení. Nechat, ale...

reklama

Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 82% Andrej Babiš 18% hlasovalo: 4347 lidí



Zákaz, který je platný na většině míst v centru Prahy včetně náplavek i parků, platí podle vyhlášky z roku 2020. Pražský magistrát tvrdí, že je jeho účelem „zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů“.



„Na dodržování vyhlášky bude v ulicích hlavního města dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Za porušení zákazu mohou policisté a strážníci uložit na místě pokutu do výše 10 000 Kč, ve správním řízení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč,“ varoval magistrát na portálu hlavního města. Přesto se pražské centrum opět pyrotechniky nezbavilo.

Připomínáme, že zákaz používání pyrotechniky platí pro dnešní a zítřejší den zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení. Děkujeme za vaši ohleduplnost.



Veškeré informace naleznete zde: https://t.co/EqAvrIWTpl pic.twitter.com/hBWCq4qNQh — Hlavní město Praha (@PrahaEU) December 31, 2022

Na ohňostroje přitom dříve s hrůzou poukazovali mnozí klimatičtí aktivisté, ale též i vědci z Akademie věd České republiky (AV ČR), kteří varovali, že ohňostroje vypouštějí do ovzduší řadu vysoce toxických látek, které představují nebezpečí pro člověka i pro životní prostředí, a doporučili proto zábavnou pyrotechniku omezit či zcela zakázat.



Nyní se začal k pyrotechnice ozývat odpor i z vládní ODS. Zhurta se do oslav konce roku za pomoci pyrotechniky pustil například místostarosta Ostravy–jihu Radim Ivan. „Ohňostroje jsou pičovina, která otravuje nejen normální lidi, škodí životnímu prostředí, ale také traumatizuje zvířata. Zakázat pyrotechniku úplně, jsou moderní způsoby, jak oslavit příchod nového roku. To je názor, co? Od ODSáka,“ konstatoval.

Ohňostroje jsou pičovina, která otravuje nejen normální lidi, škodí životnímu prostředí, ale také traumatizuje zvířata. Zakázat pyrotechniku úplně, jsou moderní způsoby jak oslavit příchod nového roku. To je názor co? Od ODSáka. — Radim Ivan (@radim_politik) December 30, 2022

„Ohňostroj vypadá sice hezky, ale negativ je víc než pozitiv. Škodlivé emise, extrémní hluk, který trápí lidi i zvířata, nebo světelné znečištění, jež může u epileptiků lehce vyvolat záchvat. Možná je tak načase vyměnit tuhle zastaralou zábavu za něco modernějšího. Co myslíte vy?“ připojili se do diskuse také Piráti.

Ohňostroj vypadá sice hezky, ale negativ je víc než pozitiv. Škodlivé emise, extrémní hluk, který trápí lidi i zvířata nebo světelné znečištění, jenž může u epileptiků lehce vyvolat záchvat. Možná je tak na čase vyměnit tuhle zastaralou zábavu za něco modernějšího. Co myslíte vy? pic.twitter.com/KFBx1nVMO6 — Piráti (@PiratskaStrana) December 30, 2022

S předchozími názory by se shodla i další politička z ODS, učitelka a zakladatelka spolku Vlčí Máky Miroslava Pašková. „Byla jsem zvědavá, jak bude policie zejména v Praze zasahovat proti ohňostrojům a jestli se ráno v titulcích objeví třeba ‚Strážníci vybrali přes 2 000 000‘, ale nic. Za prvé se mi nelíbí ta degradace práva, k níž nevynutitelné zákazy a nařízení vedou. Pokuty za ohňostroje na veřejném prostranství jsou asi jako pokuty za odhozené žvýkačky, protože by bylo třeba chytit odpalovače za ruku. Takže tudy cesta nevede, přičemž jsem ale rozhodně pro regulaci zábavní pyrotechniky,“ postěžovala si, že nezaznamenala, že by policie udělila za porušení vyhlášky větší množství pokut.

Podle Paškové je dobrých důvodů k regulaci pyrotechniky „dost“ a „není je třeba vyjmenovávat“. „A rozumné řešení by podle mě šlo přesně opačnou cestou než vyjmenováním zákazů, a sice stanovením odpalovacích ploch. Každá obec by měla určit bezpečné místo a vymezit jeho bezpečnostní zónu a zabezpečit odborný dozor. Je vysoce pravděpodobné, že ohňostroje chtiví lidé se stáhnou právě sem, kde se podaří uhlídat bezpečnou manipulaci, jakož i čas odpálení,“ žádá členka občanských demokratů. „A ještě to posiluje obecní pospolitost – popřejí si šťastný nový rok,“ dodává.



Druhým krokem by pak podle ní mělo být omezení přístupu k pyrotechnice – „petardy pouze s akustickým efektem vyřadit z trhu úplně, nejsou ‚dobré‘ k ničemu jinému, než že je děti házejí lidem a psům pod nohy, popř. pod auta, samozřejmě po sobě a občas jim bouchnou v ruce. No a klasické ohňostroje umožnit prodávat jen v obchodech, které si pořídí speciální licenci, a zatížit je spotřební daní,“ má jasno.

Fotogalerie: - Kaštany, svařák, bramborák...

„Hodně lidí“ si následně podle ní koupi „rozmyslí, omezí nebo už na poslední chvíli ohňostroj nesežene“. „Psychologie zafunguje i tak, že si řeknou: ‚Proč já bych do toho vrážel dva tácy, když na odpalovací místo donesou dost ohňostrojů sousedi?‘ A za pár let budeme tam, kde chceme – ohňostroje se opět stanou vzácnou podívanou a společenskou záležitostí, aniž bude někdo moc brblat. A že se vždy najde někdo, kdo je odpálí jinde a jindy? Věřte mi, že ho to nebude moc bavit,“ myslí si Pašková.

Zatímco ona by šla cestou dalších restrikcí a regulací, poslanec za ANO Patrik Nacher se vyjádřil, že i když ohňostroje a petardy „moc rád nemá“, má být vše podle něj o stylu diskuse o případném zákazu či značném omezení pyrotechniky a zároveň i o svobodě a o nálepkování. „Nejprve diskuse o zákazu kaprů na Vánoce, teď ohňostroje. Ani jedno nevyhledávám, tudíž nemám střet zájmů, ale tyto snahy mi začínají vadit. Tak pojďme dál, co takhle omezit lyžování – kácení stromů kvůli sjezdovkám, umělé zasněžování, zbytečné svícení pro noční jízdy za 3… 2… 1,“ vyjádřil se Nacher před silvestrem.

„V rámci silvestrovských oslav v centru metropole policisté zajistili celkem deset osob pro podezření z přestupku a jednu osobu zadrželi pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě,“ uvedla policejní mluvčí k oslavám konce roku. Právě při řešení přestupku na Václavském náměstí napadl muž policistu, ten skončil se zraněním hlavy v nemocnici, řekla už dřív. V ulici Ve Smečkách někdo dělobuchem rozbil více než třicítku oken ve vnitrobloku. Porušení vyhlášky o zákazu používání pyrotechniky policisté řešili podle ní s desítkami lidí, po půlnoci už to bylo obtížné kvůli velkému počtu lidí, kteří zákaz nerespektovali.

Psali jsme: Billa a 55 požárů. „Petardy zkurv*ný“ i Ukrajinci. Je zle

Psali jsme: Silvestr v Praze: Ignorovaný zákaz petard, napadený policista, stovky telefonátů na 158 „Kašlu na Silvestr!” Češi jasně. Nákupy? Ne „Dělobuchy! Kňučení pejskařů, otravné. Obtěžující psi.“ Pavel Novotný v noci udeřil Netrapte zvířátka, prosí Pospíšil. Silvestr v poklidu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.