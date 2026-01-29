Zákaz propagace masa. V EU přituhlo

29.01.2026 13:36 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Reklama na šunku či hovězí? Podle amsterdamských radních je stejně škodlivá jako propagace cigaret, hazardu či sexuálních služeb a od 1. května tak v hlavním městě Nizozemska nebude legální maso propagovat. Vadí také propagace cestování a aut. „Přiživuje to klimatickou krizi,“ vysvětlují.

Zákaz propagace masa. V EU přituhlo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Maso, ilustrační foto

Amsterdam, který novým rozhodnutím řadí maso na úroveň sexuálních služeb, hazardu či tabáku, hodlá zákaz uvést v platnost již za několik měsíců. Od 1. května 2026 na veřejných prostranstvích a na stanicích veřejné dopravy nebudou smět být propagovány ani párky v rohlíku či jiné masné výrobky.

Rozhodnutí městské rady z minulého týdne, o němž informoval také německý Die Welt, znamená mimo zákaz propagace masných produktů na veřejnosti také stopku pro reklamu na auta se spalovacími motory, ale i na letecké a výletní plavby.

Nizozemský zpravodajský portál Nu.nl uvádí, že přísný zákaz propagace čehokoli z masa bude v hlavním městě vymáhán prostřednictvím obecní místní vyhlášky (Algemene plaatselijke verordening – APV), jejíž platnost se bude vztahovat na veškeré ulice, stanice metra či železniční nádraží.

Návrh, na jehož základě město k zákazu přistoupilo, pochází od radních Jenneke van Pijpenová (GroenLinks – Zelení/Levice) a Anke Bakker (Partij voor de Dieren – Strana pro zvířata), které tuto věc prosazují již od roku 2020. „V Amsterdamu není místo pro reklamu velkých společností, které přiživují klimatickou krizi. Nemůžete tvrdit, že berete klimatickou politiku vážně, a nadále tyto reklamy povolovat,“ podotkla Pijpenová s odkazem na debatu v radě.

Nejde přitom o první podobný krok, nýbrž o další utahování již zavedené praxe: Amsterdam se v roce 2020 stal prvním městem na světě, které zakázalo reklamu na fosilní paliva. Tento krok následovala i další nizozemská města, jako Haag, Utrecht, Nijmegen či Delft, která rovněž zavedla podobná omezení reklamy považované za škodlivou pro klima. Dosud však tato omezení nezahrnovala reklamu na maso.

Podle reakcí některých Nizozemců na zákaz reklamy na maso se zdá, že se v zemi brzy může ukázat kratší seznam toho, co je povoleno inzerovat, než co ne. Mnoho diskutujících vyjadřuje pobouření nikoli samotným zákazem, ale spíše tím, že zákazů není ještě více.

List Het Parool, který sbíral názory čtenářů, uvádí například souhlasné pokyvování s tím, že „město by mělo dávat dobrý příklad“, a objevují se i názory, že by kromě masa či fosilních paliv neměly reklamy zobrazovat též oblečení, telefony či automobily obecně.

„Toto by se dalo zavrhnout jako symbolická politika, ale zákazem takové reklamy se z ulic odstraňuje něco, co se dosud zdálo být ‚normální‘. A reklama na to – vezmeme-li v úvahu důsledky používání fosilních paliv a masa – vůbec normální není,“ uvedl jeden čtenář.

Další respondent vytkl amsterdamským radním, že „neutáhli opasky ještě více“: „Pokud chce město být důsledné, je těžké vysvětlit, proč je reklama na hamburger nepřijatelná, ale reklama na auta, oblečení nebo elektroniku nikoli. Město se soustředí na viditelné ‚překážky‘, nikoli na skryté pobídky. Pokud je městská rada Amsterdamu skutečně přesvědčena, že reklama na fosilní paliva a maso škodí klimatu, pak je nejlepším řešením eliminovat veškerá komerční pokušení ve veřejných prostorách.“

Sedmdesátipětiletá obyvatelka hlavního města pak podle deníku Het Parool dodala, že je sice zákaz reklamy na maso a fosilní paliva „skvělý“, avšak vadí jí, že neexistuje zákaz propagace spodního prádla či reklam, kde jsou mladé modelky v plavkách. „Zřejmě jsme si to zvykli akceptovat jako normální, ale k normálnímu to má daleko! Je to urážlivé,“ uvedla.

