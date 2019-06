Zákonné omezení obchodu s orgány vláda asi odmítne

Po pondělní schůzi by měl kabinet ANO a ČSSD poslat zákonodárcům k novele transplantačního zákona podle podkladů záporné stanovisko. Čína oficiálně odebírání orgánů například politickým vězňům popírá.

Lidé s trvalým bydlištěm v Česku, kteří by chtěli podstoupit transplantaci v některé z rizikových zemí, by museli podle předlohy získat souhlas nově zřízené etické komise. Kabinet podle předběžného stanoviska poukáže na to, že v Česku se na transplantaci na rozdíl od jiných evropských zemí čeká v průměru jen měsíce, zákrok je navíc plně hrazený ze zdravotního pojištění.

„V posledních deseti letech podstoupil v zahraničí transplantaci jediný občan České republiky, a to v členském státě Evropské unie,“ stojí v materiálu. Etická komise by se tedy podle podkladů prakticky nescházela, a její vznik by tak nebyl důvodný. Navrhovaná pravidla pro nutný souhlas komise by navíc bylo možné podle vládních legislativců jednoduše obcházet.

Komise by podle návrhu, za nímž stojí pirátští poslanci a senátor Marek Hilšer, zveřejňovala seznam „důvěryhodných“ a „problematických“ zemí pro transplantace. Pro zisk orgánu v „problematické“ zemi by byl nutný souhlas komise, jinak by lidem hrozilo až pětileté vězení.

„Jde o reakci na to, co se odehrává v Čínské lidové republice,“ uvedl už dříve k předloze Hilšer. Do obchodu s lidskými orgány jsou tam podle něho zapleteni různí komunističtí pohlaváři, kteří spravují vojenské nemocnice. Některé státy podle Hilšera opatření proti obchodu s takto odebranými lidskými orgány přijímají. Česko by podle něho mělo záležitost řešit přinejmenším z preventivních důvodů.

Důvodová zpráva novely Čínu přímo nezmiňuje. Píše se v ní o snaze o transparentnost některých problémů světového obchodu s orgány a o státech, které mají „systematické problémy s porušováním základních lidských práv“.

