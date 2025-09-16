Žaloba k Baxovi na SPD a Stačilo. A Kysela mluví o zneplatnění a přepočítání výsledků

16.09.2025 19:48 | Monitoring

„Musely by se přepočítat výsledky,“ říká ústavní právník a poradce prezidenta Jan Kysela, co by se stalo, kdyby Ústavní soud seznal, že hnutí Stačilo! a SPD obcházejí kvůli tzv. nepřiznaným koalicím volební zákon. Po volbách by mohly přijít o mandáty.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Pithart, Michael Žantovský a Jan Kysela

Progresivní strana Volt Česko podala k Ústavnímu soudu dva podněty kvůli tzv. skrytým koalicím na hnutí Stačilo! a SPD v nadcházejících sněmovních volbách. Podle strany Volt je zákon o volbách vnitřně rozporný a nejasně definuje pojem koalice. Díky tomu pak může docházet k obcházení uzavíracích klauzulí. Volt proto požaduje vyjasnění definice koalice a případné zrušení části zákona o volbách do Poslanecké sněmovny. 

„Soud má prostředky rozhodnout ještě před volbami, zda se tak stane, nemůžeme předvídat,“ uvedl předseda Voltu Adam Hanka.

Strana Volt Česko již dříve napadla u správních soudů registraci hnutí Stačilo! a společných kandidátek SPD se stranami Svobodných, PRO a Trikolorou. O obcházení zákona se podle strany jedná proto, že „přiznané koalice“ musejí překonat vyšší uzavírací klauzuli než jednotlivé subjekty. Jedná se o pět procent pro samostatné strany, osm procent pro dvoučlenné koalice a jedenáct procent pro koalice tří a více.

Většina soudů jejich návrhy zamítla s odkazem na to, že jde v České republice o běžnou praxi. Některé senáty ovšem připustily, že argumenty žaloby mají opodstatnění, a obcházení zákona zkritizovaly. Registraci však nezrušily, aby nezasáhly do průběhu voleb, píše server iRozhlas.cz.

„Pokud něco chodí jako kachna, plave jako kachna a kváká jako kachna, tak je to kachna. S týmem právníků jsme v posledním měsíci pracovali na tom, abychom prokázali, že v České republice platí zákony a že není přípustné, aby komunisté a fašisté takto flagrantním způsobem volební zákon obcházeli,“ komentoval tzv. žalobu pro demokracii Adam Hanka.

Na Piráty, kteří do Poslanecké sněmovny ve volbách 3. a 4. října kandidují s podporou Zelených, Volt Česko žalobu nepodal.

Podle ústavního právníka a poradce prezidenta republiky Jana Kysely je konkrétně hnutí Stačilo! odlišné od politických stran, protože nemá dlouhodobou strukturu, členskou základnu ani program, a působí spíše jako „volební výtah“ vytvořený k obcházení pravidel pro koalice. „A takto nevznikli ani Piráti, ani Zelení, ani kdysi TOP 09 a Starostové,“ uvedl Kysela pro server Novinky.cz.

Podle Kysely mohl chybu udělat už krajský úřad při registraci kandidátek, protože neměl od Ministerstva vnitra metodiku, jak rozlišovat mezi stranou a koalicí. Pokud by nyní Ústavní soud uznal, že Stačilo! nebo SPD zákon obcházejí, mohl by po volbách zrušit mandáty jejich poslanců.

„Mohl by zneplatnit volbu těch konkrétních kandidátů, těch konkrétních stran. A na základě toho by se musely přepočítat výsledky,“ řekl Kysela a dodal, že volby by se podle jeho názoru neopakovaly.

Strana Volt Česko, která má v Evropském parlamentu pět poslanců, reagovala na pondělní Zprávu o stavu Unie přednesenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Na slova předsedkyně Komise o tom, že chce spolupracovat se všemi proevropskými demokratickými silami, reagoval jeden z europoslanců Voltu kriticky: „Přesně tak, ale jak to uděláme, když konzervativci, vaše strana, neustále spolupracuje s krajní pravicí?“ vyčetl europoslanec Voltu Leyenové.

Další europoslanec Voltu nesouhlasil s prohlášením předsedkyně Komise, že „auta jsou evropskou chloubou“. Právě v tom on spatřuje problém. „Neměla by být! Potřebujeme silné evropské vlaky a železnice,“ zdůraznil a požadoval, aby klimatická opatření byla hlavní prioritou.

„Evropská unie se často chová jako hasič. Bojuje s problémem, když už je mimo kontrolu. Potřebujeme opatření v oblasti klimatu jako naši silnou prioritu,“ uvedl europoslanec strany Volt.

autor: Alena Kratochvílová

Mgr. Aleš Dufek byl položen dotaz

EU

Napsal jste to přesně, že se EU snaží být v ochraně životního prostředí lepší než zbytek světa. Já se ale ptám, k čemu to je? Hlavně když jak taky sám tvrdíte, je to na úkor nás všech, kdy na tu její politiku tvrdě doplácíme?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

