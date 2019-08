Zánik NATO a drastický plán EU. Vondra u Moravce říkal takové věci, že se Metnar nestíhal bránit. A pak si přisadil generál Pavel

Metnar zdůraznil, že armáda pracuje na své modernizaci, ale některé dlouhodobé projekty se možná ještě protáhnou, protože resort nedostal od šéfky státní kasy za hnutí ANO Aleny Schillerové všechno, co chtěl. Dostal o několik stovek milionů méně, asi o 800 milionů.

Vondra pravil, že vláda stále nevydává na modernizaci armády tolik, kolik by měla. Kabinet slibuje, že v roce 2024 budeme vydávat 2 procenta HDP na naši obranu, jak jsme se k tomu zavázali už před dvaceti lety při vstupu do NATO, ale podle Vondry se ho nepodaří naplnit. Byť u Metnara ocenil, že se snaží dělat alespoň něco.

„Vaši předchůdci, Martin Stropnický se bál něco udělat, neudělal vůbec nic a (poslankyně za hnutí ANO) Karla Šlechtová tam udělala chaos,“ vypálil Vondra. „My dneska zaostáváme pomalu i za Slovenskem,“ dodal ještě varovně.

Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 14437 lidí

Generál Pavel dal Vondrovi za pravdu. Zdůraznil, že ekonomika jako celek zpomaluje a v této situaci není příliš reálné, že splníme to, co český předseda vlády Andrej Babiš (ANO) slíbil 45. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. „Náš plán, ke kterému se zavázal i náš pan premiér na návštěvě u amerického prezidenta, stojí na vodě,“ uvedl generál Pavel, který prý nevěří, že politici dokážou splnit to, co slíbili, protože nemají žádný realistický plán, jak toho dosáhnout, nemají plán věcí, které potřebuje nakoupit. „Není to o tom, že utratíme dvě procenta HDP, ale za co je utratíme,“ pravil Pavel s tím, že bezmyšlenkovité utrácení by mu nedávalo smysl.

Metnar diváky ujišťoval, že čeští vojáci své závazky v rámci NATO budou plnit. A nemá prý na mysli jen finanční závazky. Česká armáda má také závazky v oblasti misí.

Mgr. Lubomír Metnar BPP



ministr obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vondra však Metnarovy uklidňující věty znovu zdramatizoval, když poukazoval na to, že na jedné straně zpomaluje německá ekonomika, a na straně druhé EU chystá plány, které ekonomiky jednotlivých členských států zatíží natolik, že nebude jisté, kolik peněz armádě zůstane.

„Tam (v EU) je ten drastický program toho klimatického dealu. A jestli toto se schválí, tak je to revoluce pro bohaté, protože elektromobily si budou moct dovolit jen ti bohatí,“ varoval Vondra s tím, že snaha směřovat v příštích letech k uhlíkově neutrální ekonomice bude velmi drahá. Je tedy na čase dát si závazek platit dvě procenta HDP na obranu přímo do zákona, jak to navrhuje i poslankyně Jana Černochová (ODS).

„Dejme si to do zákona jako závazek, protože jinak to může vést k zániku NATO. Nic jiného, než ty sliby nemáme a pokud je nedodržíme, tak nás nikdo nebude brát vážně,“ varoval Vondra.

RNDr. Alexandr Vondra



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Metnar však trval na tom, že dělá co může, aby byl řečený závazek naplněn. „Za 14 měsíců mého působení ve funkci jsme uzavřeli kontrakty za 45 miliard,“ podotkl Metnar. „Nepamatuji minstra, který by měl takové tempo,“ dodal ještě.

Když se debata chýlila k závěru, generál Pavel upozornil, že nesmíme zapomínat na obranu kybernetického prostoru, která je v zájmu všech občanů České republiky. Poslední útok na ministerstvo zahraničí podle Pavla ukazuje, jak v této oblasti zaostáváme.

Fotogalerie: - Vzkazy komunistům

Václav Moravec v této souvislosti ocitoval požadavek think-tanku Evropské hodnoty, který žádá, aby Česká republika svolala jednání v rámci NATO a spolu s ostatními členskými státy kolektivně reagovala na počítačové útoky, za kterými by mohla stát Ruská federace.

„Podobných incidentů jsou desítky a kdyby po každém zasedali nejvyšší představitelé členských států Aliance, tak by asi nedělali nic jiného, než stále zasedali,“ postavil se proti požadavku think-tanku generál Pavel.

Metnar dodal, že v rámci kybernetické obrany musíme chránit nemocnice, banky a celkově celou citlivou státní infrastrukturu.

Vondra vyzval vládu, aby v této oblasti spolupracovala s Izraelem. „Protože Izrael je v této oblasti skutečně nejdál,“ řekl jasně.

Psali jsme: Generál Blaško naložil chvilkaři Minářovi: Co je to za individuum? To máme z přehnané humanity Armáda bude mít americké víceúčelové i bojové vrtulníky Ale, ale. Senátor Fischer šíří fake news? Ohledně kybernetického útoku to prý bylo úplně jinak, než tvrdil Expert na hackerské útoky tepal ministra Petříčka. Pořádně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp