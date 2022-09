Žantovský: Ten bengál, kdyby totéž spáchal Babiš nebo Okamura... Vrchol Fialovy kampaně, za který by se jinde odstupovalo

TÝDEN V MÉDIÍCH Pro předsedu české vlády Petra Fialu nebylo uplynulých sedm dnů příliš ke chlubení. Odstartoval je nemastným neslaným televizním projevem, v němž kloudně nezmínil žádné ekonomické propočty, ať už proto, že je nezná, nebo jim nerozumí, nebo je zamlčuje, nebo všechno dohromady. Petr Žantovský upozorňuje i na jeho flagrantní porušení zákona na akademické půdě. Doporučuje všem představit si ten bengál, kdyby to, co Fiala, provedl někde jinde třeba Andrej Babiš nebo Tomio Okamura.

reklama

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 8% Podle strany 79% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 9658 lidí

Premiér mockrát jinak. I tak by se dal uvést pravidelný přehled mediálních zajímavostí. „Bylo by to možná i k smíchu, kdyby to ovšem nebylo k pláči. Naše vláda má v čele komika, který zřejmě předpokládá, že lid je složen z lidí nechytrých, kteří neumějí ani základní počty. Předvolební agitační proslov Petra Fialy minulou neděli na televizních obrazovkách, kromě spousty frází, obsahoval jednu velmi pitoreskní tezi. Tím, že budou občané šetřit s energiemi, prý ušetří vlastní peněženky. To je truchlivé svědectví toho, jak námi všemi vláda manipuluje. Říci tuto nesmyslnou větu v okamžiku, kdy jsme tzv. zastropováním zvedli ceny elektřiny na cca šestinásobek, je pohrdání zdravým rozumem a občany,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Upozorňuje přitom, že raketový růst cen elektrické energie nebyl způsobem válkou na Ukrajině, jak tvrdil premiér, nýbrž tím, že česká politická reprezentace přistoupila na absurdní letadlovou hru zvanou lipská burza. „Česká republika byla dlouhodobě energeticky soběstačná, vyráběla energii za nepatrný zlomek ceny, než za jakou si ji dnes musí od lipských lichvářů nakupovat. To je selhání českých politiků, nikoli důsledek mezinárodní přetlačované mezi Západem a Východem, jmenovitě mezi USA a Ruskem. To je nemravné kupčení s monopolně ‚vlastněnou‘ komoditou, kde na jedné straně stojí zástupy ožebračených, a na druhé straně hrstka topící se v čím dál větších penězích,“ poukazuje mediální analytik.

Hledejte nějaké rozdíly mezi Fialou a Jakešem

Chce ovšem, aby to, co říká, nebylo chápáno jako nějaký nářek „přátel starých pořádků“, jak paušálně nazýval své ideové oponenty Václav Havel. „To je nářek nad ostudnou likvidací základních principů tržní ekonomiky. Ta přece spočívá v konkurenci a je naprostým protipólem kartelů a monopolů, které mohou diktovat ceny. Je soubojem o spotřebitele, v němž vítězí ten, kdo nabízí nejefektivněji. Administrativním aktem ‚ukrást‘ nějakou životně důležitou komoditu státům, které ji produkují, dokonce víc, než samy spotřebují, znamená pak nejen onen nepoměr mezi masovou pauperizací a bohatnutím hrstky domluvených, ale znamená to navíc omezení možnosti svobodně obchodovat s něčím, co sami vyrobíme. Tedy i svobody stanovit si cenu, která nás učiní konkurenceschopnými,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Z tohoto pohledu byl podle něj Fialův projev ze Strakovky zhruba stejným velkopanským gestem, jako slavné Jakešovy „bojlery“ z Červeného Hrádku. „Však on už mezi lidmi koluje smutný žert – koláž s Jakešem, který hodnotí protistátní demonstrace v roce 1989 slovy ‚Demonstraci svolaly síly, které se hlásí k proamerické orientaci‘, a Fialou, který na margo shromáždění 3. září na Václavském náměstí pronesl: ‚Demonstraci v Praze svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci‘. A teď hledejte nějaký rozdíl… Dalším indikátorem důvěry lidu ve vládu a koalici je raketový nárůst vtipů, jejichž smutnými hrdiny jsou lidé jako Fiala, Pekarová Adamová, Richterová a tak dále. Tolik politických fórů nepamatujeme od roku 1989. To není náhoda,“ tvrdí mediální odborník.

Propagandista je inteligentní, a tak premiéra chápe

Podle očekávání se mediální mainstream mohl po Fialově projevu utleskat, viz Seznam Zprávy, Deník N a další. „Hřebík na hlavičku však, jak je poslední dobou, bohužel, pravidlem, trefil někdejší rozvážný a solidní komentátor, dnes prorežimní propagandista Alexandr Mitrofanov. Ve svém článku ‚Kdo chápe, chápe, kdo nechápe, nadává‘ zcela odkryl povahu svého pohledu na svět. Rozdělil lidi na tábor inteligentních, což jsou ti, co tleskají Fialovu projevu, a neinteligentních, kteří k němu mají výhrady. Trochu to připomíná výkřiky našich subret typu Evy Holubové, Nory Fridrichové a dalších, které svého času volaly po omezení volebního práva, neboť jistí lidé – třeba ti údajně hloupí, nebo jen prostě staří – nevolí ‚správně‘. Mitrofanov za ‚inteligentního‘ označuje nejprve samotného Fialu,“ poznamenává Petr Žantovský.

Psali jsme: Nejhorší zpráva týkající se ČT. Petr Žantovský prohlédl rozhovor s Dvořákem a už je jasno Fiala by se měl zeptat: Proč? Petr Žantovský připomenul, jak dopadl v průzkumu „Fuj. Zvěrstvo! Na Kryla přilepili ukrajinskou vlajku.“ Petr Žantovský je ve varu Ono to vypadá jako demokracie... Žantovský o cenzorských praktikách sociálních sítí

Jedním z argumentů, proč tak usuzuje, je třeba věta o tom, že Fiala ve svém projevu nešermuje „složitými ekonomickými propočty“. „Inu, někdo by mohl namítnout, že je Fiala ani nezná, nebo jim nerozumí, nebo je zamlčuje, nebo všechno dohromady. Všiml si už vůbec někdo, že naše vláda je snad vůbec první od roku 1990, v níž nesedí jediný ekonom? Jozefa Síkelu nelze počítat, to je bankéř, čili specializovaná profese. Další složení vlády dost vypovídá o kvalifikaci jednotlivých ministru ke zvládnutí jejich rezortů: premiér dějepisář, ministr vnitra němčinář, ministryně obrany bankovní úřednice, ministryně pro vědu provozovatelka penzionu, ministr dopravy novinář, ministr práce zemědělec, ministr pro evropské záležitosti hudební vědec,“ rekapituluje mediální analytik odbornosti členů vlády.

Stali jsme se kolonií cizích, nikoli našich zájmů

Smutný výčet neodbornosti na ministerských postech má alespoň jednu výjimku. „Adekvátní kvalifikaci pro svůj rezort má patrně jen ministr spravedlnosti, protože je vystudovaný právník. Co ale potom čekat od takového týmu? Jedině slepou poslušnost vůči Evropské unii. Vůči téže EU, na níž Petr Fiala ještě před pár lety ve svých projevech nenechal nit suchou. A výsledek toho všeho? Stali jsme se politickou a teď už i ekonomickou kolonií cizích, nikoli našich zájmů. Za usilovného přičinění naší vlády. Pokud se někdy mluví o tom, že mizí étos listopadu 89, pak je to právě tady a právě dnes,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„EK chce posílit nezávislost médií, zabránit sledování novinářů“, vytrubuje do světa prorežimní web irozhlas, který je přehlídkou porušování zákona č. 484/1991 Sb., resp. jeho paragrafu 2 o veřejné službě v Českém rozhlase, která má přispívat k všestranné a nestranné informovanosti občanů, aby si mohli utvořit vlastní názor a pak jej, dle § 17 ústavní Listiny základních práv a svobod, mohli bez omezení sdílet a šířit. „Nic z toho na rozhlasu nepozorujete. Spíš se jeví jako rodný bratr médií typu Deník N, Hlídací pes, Forum 24 a podobně. To je samozřejmě zarážející, protože se zde vyhazují miliony na propagandu jednoho typu názorů vůči jiným a preferování jednoho typu veřejných osobností na úkor jiných,“ pozastavuje se mediální odborník.

Sídla té nejbrutálnější prorežimní propagandy po roce 89

To ovšem vnímá jako nemoc celého Českého rozhlasu, který ještě před pár lety vynikal snahou být vyváženým a nestranným médiem. „Ale příchody lidí jako Petr Fischer, Petr Šabata a nejnověji od října Josef Pazderka do managementu jsou garancí toho, že ČRo neuhne od té správné a jediné povolené ideologické linie zvané liberální demokracie. A kdo by se jen slůvkem ozval proti, má do tohoto rádia, které si platíme všichni, ‚nadosmrti zavříno‘ jako Rumcajs, kterému zavřeli kvelb ve městě Jičíně ‚pro urážku starostenský nohy‘. Něco o tom vím z vlastní zkušenosti. Pracoval jsem v ČRo 16 let pod čtyřmi generálními řediteli a šesti šéfredaktory ‚mé‘ stanice ČRo 6 (dnes Plus). Míra svobody názoru ve vysílání se sice pomaloučku zmenšovala, ale přece jen převyšovala cenzorskou praxi České televize. Nu a dnes si mohou ta naše veřejnoprávní média, krásná, středisková, podat ruce. Jsou to sídla té nejbrutálnější prorežimní propagandy, jakou od roku 1989 nepamatujeme,“ míní Petr Žantovský.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„EK chce posílit nezávislost médií, zabránit sledování novinářů“, zopakujme si ten titulek. Pod ním se píše, že „Evropská komise chce zlepšit podmínky pro nezávislou práci novinářů a pro pluralitu médií v zemích Evropské unie. Místopředsedkyně unijní exekutivy Věra Jourová představila návrh nových pravidel, která mají mimo jiné omezit vliv státních orgánů na veřejnoprávní média, zajistit transparentnost vlastnictví médií či zamezit sledování komunikace novinářů… Je nejvyšší čas jednat. Musíme stanovit jasné principy: žádný novinář nesmí být kvůli své práci sledován, žádné veřejnoprávní médium se nesmí stát kanálem propagandy,“ prohlásila Jourová, která má v unijní exekutivě dlouhodobě na starosti téma ochrany právního státu a nezávislosti médií.

EU administrativa je složena z podobných Jourových

„Jeden by jí skoro zatleskal, když burcuje, že ‚žádné veřejnoprávní médium se nesmí stát kanálem propagandy‘. To jsou slova, která by se měla tesat. Kdybychom ale – nejen – z naší zkušenosti nevěděli, co ta věta od Jourové doopravdy znamená. Znamená totéž, jako když Karel Schwarzenberg v průběhu stávky v České televizi v roce 2000 prohlásil, že ‚ČT patří těm, kteří v ní pracují‘. To v překladu znamená, že nejenže jsou tito lidé placeni z našich nepřímých daní, koncesionářských poplatků, ale ještě si smějí dělat bez omezení absolutně, co je napadne,“ žasne Petr Žantovský nad postojem, který se postupně novinářům z Kavčích hor silně zaryl pod kůži i do mysli.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prima příklad je zmínka Jourové o nepřípustnosti sledování novinářů. To je u nás vskutku aktuální. „Kolik nelegálně vynesených odposlechů z živých spisů od ‚kapříků‘ po Janu Nagyovou novináři zveřejnili? Stovky. Kde k nim přišli? Přece od policie, státních zastupitelství či soudů. Bylo to legální? Samozřejmě, že ne. Je a byl to trestný čin. Byl za něj někdy nějaký novinář popotahován? Nikdy. Ani jeden. Tumáš, čerte, kropáč! Je to prosté: Jourová krok za krokem plní své výhrůžky, jak zlikviduje jakékoli kritické či opoziční médium, jež by vyslovilo byť jen stín pochybností o nespásnosti EU a liberální demokracie. Dosahuje toho jednoduše. Celá EU administrativa je totiž víceméně složena z podobných Jourových: neumějí vcelku nic pořádného, kromě hlídání si vlastních, tučně placených trafik. V tom jsou si s osazenstvem rozhlasu na roveň. Není pak divu, že rozhlas Jourové tleská, zatímco lidé s mozkem v hlavě si mohou ukroutit krk,“ podotýká mediální analytik.

Porušení zákona při zakončení volební kampaně

Tento díl Týdne v médiích byl připravován před začátkem a v průběhu komunálních a senátních voleb. Nejsou ještě u konce, a proto se k nim ani nelze vyjádřit. „Lze ale zmínit jednu nemilou podpásovku, která si přímo říká o důkladné prošetření. Jak napsaly Seznam Zprávy (SZ), Petr Fiala si při zakončení předvolební kampaně dovolil s přezíravostí sobě vlastní porušit zákon. SZ doslova píšou: ‚Na náměstíčku před rektorátem ústecké univerzity v úterý v poledne lehce poprchává a v sakách postává skupinka místních členů ODS – kandidát na senátora a rektor Martin Balej, kandidát na starostu Michal Šidák a dva místní poslanci… Přijíždí vládní limuzína s Petrem Fialou, který zmizí v útrobách rektorátu i s rektorem Balejem,“ cituje Petr Žantovský.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To je flagrantní porušení zákona, resp. zákonů dvou: Nejprve § 2 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kde čteme: „Na vysokých školách je nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran a politických hnutí.“ A také § 5 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., kde se píše: „Strany a hnutí mohou být organizovány zásadně na územním principu. Zakládat a organizovat činnost stran a hnutí na pracovištích nebo v případech stanovených zvláštními zákony je nepřípustné.“

Představte si ten bengál, kdyby to samé provedl Babiš

„Co to znamená? Rektor ústecké vysoké školy propůjčuje akademickou půdu politické aktivitě strany, za kterou kandiduje, a předseda té strany, ačkoli sám dlouholetý akademický pracovník, který by měl tyto zákony dobře znát, to přijímá, akceptuje a využívá. Dodejme: vědomě. V normální zemi by to bylo na okamžitý odchod rektora buď ze školy a/nebo z kandidátky, a dále na pěknou, přinejmenším mediální polízanici pro premiéra. My však nežijeme v normální zemi, nýbrž v diktatuře. A to nikoli proletariátu, ale liberálně-demokratických samozvaných elit, které mohou vše. I to, co ostatní nesmějí,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Doporučuje všem představit si ten bengál, kdyby to, co Fiala, provedl někde jinde třeba Andrej Babiš nebo Tomio Okamura. „Milionové chvilky by zalarmovaly těch pár svých fanatických aktivistů, uspořádaly by mejdan na Letné s párky, hořčicí a pivem a mainstreamová média v čele s Českou televizí by hlásala, že tam byly tři miliony demonstrantů. V zemi, v níž neplatí rovnost před zákonem, jak nám Fiala právě předvedl, si jeden nemůže být ničím jist. Jen tím, že to není země demokratická,“ dodává mediální odborník.

Psali jsme: Průzkumy ČT na objednávku! Koho televize neukáže voličům? Petr Žantovský má važné podezření Mediální týden po Václaváku: Zatajovat už nešlo, přišel silnější kalibr. Šafr „fašistická spodina“ neumí číst, obává se Žantovský „Jak je možné, že tato bizarní figura stále působí ve vysoké funkci v ČT?!“ O co jde? Petr Žantovský ve varu České dráhy prý hledají signalistu. A kurzy pletení s Markétou. Jde opravdu do tuhého, Žantovský nasadil hořký humor

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.