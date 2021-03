Zaorálek: Na stavbě nemají roušky. Šéfové nechtějí testovat, řekli mi

reklama

„Dovolte mi, abych poděkoval občanům České republiky za to, jak k opatřením přistupují, protože je to velký zásah do jejich životů, do jejich svobod a přináší to samozřejmě velký diskomfort. Podle hlášení od policie nedošlo k žádným větším incidentům a vše probíhá v klidu.“ Řekl na úvod předseda Hamáček s tím, že děkuje příslušníkům policie, armády a celní správy.

„My jsme k těm opatřením museli sáhnout, protože ta křivka, zejména na jednotkách intenzivní péče, stoupla a stoupá a neměli jsme jinou možnost než přistoupit k něčemu, k čemu před námi přistoupila celá řada států světa, tedy k razantnímu omezení pohybu. Nemá asi cenu opakovat, co nás vedlo k té formě, kterou jsme zvolili. Je to výsledek zvažování různých alternativ a nakonec je to tedy omezení pohybu mezi okresy s prokazováním důvodů cesty. Je to něco, co se ve světě osvědčilo a já věřím, že se to osvědčí i u nás. Takže ještě jednou se omlouvám všem, které to postihlo, vím, že je to složité, ale současně jim děkuji za dodržování,“ pokračoval politik.

„Současně se ukazuje, že ani takto razantní opatření nemusí vést ke kýženému cíli. Ty modely, které jsme viděli od odborníků, sice ukazují, že zřejmě dojde k poklesu reprodukčního čísla a počtu nakažených, ale ty odhady ukazují, že po těch třech týdnech a nějaké té kulminaci bychom mohli být opět na těch stejných číslech jako dnes. Ten důvod je jediný. Ta opatření žádným způsobem nezasahují do průmyslu. Pokud máme dosáhnout razantní změny a poklesu, tak se neobejdeme bez opatření, která nějakým způsobem regulují šíření nákazy v průmyslu,“ řekl Hamáček s tím, že ČSSD ve vládě podpoří co nejrychlejší testování ve firmách.

„Ideálním řešením by bylo zavřít celý průmysl. Rozumíme tomu, že to možné není. Je zde kriticky důležitý průmysl jako třeba potravinářství, ale v tom nekritickém průmyslu je třeba přijmout opatření, aby se začalo buď co nejdříve testovat, nebo aby to riziko bylo minimalizováno.“ Řekl dále Hamáček. Ve vládě se bude vše toto dle něj řešit.

Pak si vzala slovo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Jejím cílem ve vládě bude stoprocentní nemocenská a navýšení ošetřovného. „Jsou rodiny, které jsou už od října, kdy jsou zavřené školy, na ošetřovném, a je třeba si říct, zda je sedmdesátiprocentní částka dostačující. A já si myslím, že není.“

Po Maláčové si vzal slovo ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek. „Já si myslím, že pro kulturu je hrozně důležité, že to, co se nyní děje, ta opatření, tak aby fungovala, byla efektivní, protože to je jediná šance a má smysl začínat s nějakými pilotními projekty jen ve chvíli, pokud se situace opravdu změní. My bychom to rádi dělali. Ale potřebujeme vyřešit epidemickou situaci. Bez toho se kultura divákům nepřiblíží,“ posteskl si Zaorálek.

Šéf kultury se pak ještě vrátil k Hamáčkem proklamovaném došlápnutí si na firmy: „Já sice vím, že je spousta podniků, ve kterých jsou svědomití a dodržují pravidla, ale když tady pojedete kousek, tak zjistíte, že osmdesát procent lidí na stavbě nemá žádnou ochranu, nemá roušky,“ řekl Zaorálek s tím, že mu někteří zaměstnanci z firem píší, že jejich zaměstnavatel se testování brání. „Je třeba říct, aby tato pravidla byla řečena jednoznačně, i s postihem pro ty, kteří je nedodržují,“ dodal.

