Zaorálek v ráži: Odmítám asistovat umírání říše české kultury!

Středula za odboráře zdůraznil, že nadále hodlá tlačit na růst platů učitelů o 15 procent. U nepedagogických pracovníků má jít o deset procent. O osm procent by pak měly růst platy všem zaměstnancům. Dalším krokem má podle Středuly být zrušení tarifní tabulky číslo 1 s nejnižšími platy, kam často spadají zaměstnanci z oblasti kultury. Ti by tak automaticky měli dost přidáno, neboť by spadali do jiné tabulky.

„Ta situace je z našeho pohledu vážná i proto, že místo toho, aby se využil ten prostor, který jsme dali už na konci května, k jednání o platech, tak mezitím se z pohledu Ministerstva financí ČR deponovalo na ministerstva 18 miliard korun. A my už jsme při jednání v červnu říkali, že bylo k dispozici přibližně deset miliard pro diskusi. A v této chvíli nechceme, aby byli zaměstnanci potrestáni tím, že byli trpěliví a že chtěli tu dohodu s vládou,“ rozjel se Středula.

Ocenil, že od ČSSD dostal signál, že vláda je připravena k jednání během září, přičemž během těchto jednání budou odboráři tlačit také na růst minimální mzdy. Podle Středuly bychom měli mít minimální mzdu na úrovni 15 tisíc, což je částka, která se teď probírá i na Slovensku. Na Slovensku se debatuje o minimální mzdě na úrovni 580 eur.

„Naše požadavky nejsou nad rámec státního rozpočtu a nikdy nebyly. To, že se mezitím 18 miliard rozdalo, není naše rozhodnutí... navíc náš požadavek na růst platů je extrémně stabilizační pro vývoj státního rozpočtu a pro jeho výsledky,“ zdůrazňoval Středula s tím, že by platy měly růst přes pět procent a ne jen o tři procenta, jak teď často zaznívá.

Po boku Maláčové stál také předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, který konstatoval, že by se však státním zaměstnancům mělo přidat 1 500 korun do základních tarifů. To by byl skutečný přínos do státního rozpočtu pro příští rok a byl by to veliký impulz do společnosti, protože poslední dobou slyšíme jenom to, jak ekonomika padá, a já myslím, že to by byla veliká chyba,“ upozornil Dufek s tím, že potřebujeme pozitivní signály.

Maláčová oznámila, že bude na vládě prosazovat, aby minimální mzda vzrostla o 1 350 korun.

Pak se ke slovu dostal ministr kultury Lubomír Zaorálek. A začal zostra.

„Dámy a pánové, přestaňme si něco namlouvat. Říše české kultury, to je jako Antarktida na slunci. Ono je to podobné jako s tou klimatickou změnou. Tak dlouho to zanedbáváte, až vám to začne mizet před očima. A to je přesně to, co se děje v kultuře. Já teďka nemluvím jen o příspěvkových organizacích. Já mluvím o všech těch knihovnách, k nim prostě, přátelé, už delší dobu nic neprokapává, z hlediska finančních prostředků. A víte, jaký je důsledek? Ti lidé už teď odcházejí do školství, zkrátka do oblastí, kde mají lepší perspektivu,“ varoval ministr kultury.

„Takže ta otázka tedy zní, necháme takto tedy rozpustit tu kulturu v širším slova smyslu? Nebo s tím něco uděláme? Někteří říkají, ať si to platí kraje a města samy. Já s nimi budu jednat, ale myslím si, že tu musí být i role státu. Tam jde o to, že jsou lidé, kteří jsou kvalifikovaní, kteří jsou odborně zdatní a které my tam jednou nenajdeme. A já odmítám asistovat umírání, nebo jak jsem to nazval, tání české kultury,“ udeřil Zaorálek.

