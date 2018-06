Zarážející. Církve by se měly věnovat péči o duše svých oveček, ne mamonu, vystřelil z rádia Dolejš

V tuto chvíli se podle Dolejše čeká především na výsledek vnitrostranického referenda ČSSD. Sociální demokraté si odpovídají na otázku, zda chtějí podruhé vstoupit do vlády s Andrejem Babišem. Komunisté již mají v hrubých rysech sepsaný jakýsi toleranční patent, který prý ještě musí schválit nejvyšší stranický orgán.

Komunisté vítají, že Babiš kývl na zdanění majetkového vyrovnání státu a církví. Postoj duchovních, kteří zdanění finanční části majetkového vyrovnání odmítají, je podle Dolejše zarážející. „Je to trochu zarážející, když si člověk uvědomí, že by se církve neměly věnovat mamonu, ale péči o duše svých oveček,“ zaznělo z úst Jiřího Dolejše.

Kromě toho komunisté očekávají, že Babiš bude v mezinárodní politice více hledět na stanoviska OSN, na stanoviska Rady bezpečnosti a na zájmy České republiky. „Že ta vláda bude ctít český národní zájem, a ne zájem na druhé straně Atlantiku,“ podotkl k tomu Dolejš.

Komunisté mají největší problém s misemi v Pobaltí, kde podle jejich názoru dochází ke zvyšování napětí. „Možná napětí zvyšují obě strany,“ připustil Dolejš. „Rusko je markantně aktivní v tzv. postsovětské oblasti,“ doplnil host. Do postsovětské oblasti patří i Pobaltí, ale to už je v NATO a podle Dolejše se na tom nic nezmění. „Já jen připomínám, že USA jsou aktivní zase v jiné části světa a že nemá podle mého smysl jednat na základě logiky ‚paní učitelko, on si začal‘, ale musíme se snažit napětí snižovat,“ zdůraznil.

Pokud jde o sestavování vlády, komunisté do něj nechtějí mluvit, protože jde o věc prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše a třeba v případě europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) i sociální demokracie.

V obecné rovině prý lze říci, že komunisté chtějí kontrolovat firmy, v nichž má stát nějaký podíl. Chtějí si ohlídat, aby se s veřejným majetkem nakládalo s péčí řádného hospodáře. Jako demokraticky zvolení politici na to podle Babiše mají komunisté právo.

Pár slov padlo i k volebnímu výsledku komunistů. Strana nezískala ve volbách ani osm procent a dosáhla nejhoršího výsledku od vzniku komunistické strany v roce 1921. KSČM už tuší, kam jí voliči zmizeli. „Někteří masově přešli k Andreji Babišovi – asi čtvrt milionu voličů,“ uvedl Dolejš. Další část odebral Tomio Okamura se svým hnutím Svoboda a přímá demokracie.

