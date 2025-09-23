Zaříznou spojení stran? Ševčík vytáhl na světlo dávné rozhodnutí

Strana Volt Česko podala k Ústavnímu soudu dva podněty proti hnutím Stačilo! a SPD kvůli tzv. skrytým koalicím. Volební zákon podle Voltu nejasně definuje pojem koalice, a dává tím tak možnost obcházení uzavíracích klauzulí.
„Opět jsme těsně před volbami vystaveni určitému tlaku,“ reaguje na krok Voltu docent Miroslav Ševčík, který kandiduje za hnutí SPD v Jihomoravském kraji.
Ševčík připomněl, že Ústavní soud má údajně o stížnosti Voltu rozhodovat přednostně, což podle něj znamená odsun jiných případů. Strana Volt navíc podle jeho názoru není legitimním subjektem, který měl stížnost podávat, vzhledem k tomu, že jeho ústavní práva porušena nebyla.
„Za druhé si myslím, že by to Ústavní soud ani neměl projednávat, protože se tato záležitost netýká porušení ústavy,“ uvádí Ševčík. Že se tím Ústavní soud i přesto bude zabývat, považuje za paradoxní. K tomu ještě docent připomněl rozhodnutí z roku 1996, kdy soud konstatoval, že za koalice se považují jen ty subjekty, které se za koalici samy označí.
Ševčík upozornil také na rozpory v rozhodnutí krajských soudů a varoval, že soudní výklad může být nepředvídatelný. „Může tak platit jedno rčení, které mě naučil bývalý ústavní soudce, který byl věřící a říkal: Víš, Miroslave, před pánem bohem a českými soudy je možné všechno,“ vzpomněl Ševčík na slova jednoho z bývalých ústavních soudců.
„Já doufám, že to tak nebude a že Ústavní soud jednoznačně dospěje k závěru, že žádná ústavní práva porušena nebyla,“ dodal docent. Přesto apeloval na obezřetnost. Vyjádřil totiž obavy z tzv. rumunského scénáře, kdy by do voleb mohla zasáhnout Evropská komise. Tu on sám označuje za „politbyro“. Evropská komise by se podle něj mohla cítit „znepokojena“ možnými výsledky voleb v České republice „za každou cenu tyto výsledky zpochybnit“, aby mohla Komise sama určit, co se zde má dít.
Ševčík upozornil na to, že „lokajové Evropské komise“ se nicméně nacházejí i zde v Česku. Za jednoho z nich označil i prezidenta Petra Pavla. Ševčík vyjádřil své obavy o to, aby prezident i po volbách respektoval Ústavu ČR.
„Je to i Petr Pavel, který v současné době díky určitým oligarchickým skupinám sedí na Hradě a může i v této situaci působit tak, že se nebude chovat ústavně a bude se těm, kteří by se dostali do Poslanecké sněmovny, snažit znepříjemňovat cestu k tomu, aby mohli prosazovat své volební výsledky v dalším období, kdy budou moci sestavovat vládu a podílet se ve výkonné moci na tom, abychom zde netrpěli, neměli se čím dál hůř, nesměřovali na východ – směrem na Ukrajinu, ale abychom si udrželi ten středoevropský prostor,“ uvedl Ševčík.
Závěrem vyzval ještě nerozhodnuté občany k volbě vlasteneckých sil, které podle něj hájí zájmy českých občanů, domácností a firem.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.