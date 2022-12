Záruky pro Putina, vystřelil do světa Macron. Po prvním zlu argumenty. Ne všichni v ČR jsou proti

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu řekl, že budování bezpečnostního uspořádání v Evropě vyžaduje vyřešit otázku záruk pro Rusko. „To znamená, že jedno z klíčových témat, které musíme vyřešit, jak prezident Putin vždy opakoval, je obava, že NATO dojde až k jeho dveřím a že budou poblíž umístěny zbraně ohrožující Rusko,“ řekl Macron dle Reuters a dodal, že to bude jedno z témat, až se Rusko vrátí k jednacímu stolu, spolu s tématem, jak ochránit spojence a členské státy. ParlamentníListy.cz se ptaly, co si dotázaní myslí o tom, že chce Macron pro Rusko bezpečnostní záruky.

Jiří Šedivý, armádní generál, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR. „V této době je Macronův názor nerealizovatelný a myslím, že by ho ostatní členové Aliance neakceptovali. Toto téma by se mělo otevřít na jaře. Uvidíme, jak bude vypadat situace na frontě. V současné době je to předčasné. Na nějaký kompromis je dle mě teď ještě brzy, není na to zkrátka doba. Je to příliš zablokované,“ řekl, armádní generál, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR.

„Až to bude návrh na usnesení členských zemí, bude to mít nějakou výpovědní hodnotu. Takhle je to jen vypuštěný pokusný balonek,“ domnívá se Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník, pedagog, manažer, konzultant.

„Otázka je, jaké bezpečnostní záruky a na úkor koho? Každopádně nejdřív to měl Macron projednat uvnitř NATO a až pak se vyjadřovat veřejně,“ myslí si Roman Joch, ředitel Občanského institutu.

„Jestli máme Rusku cokoliv nabízet, měli by napřed oni splnit naše podmínky, tj. úplně opustit Ukrajinu, propustit všechny válečné zajatce a odvlečené civilisty, zaplatit škody a potrestat válečné zločince. Pak se případně můžeme bavit, co chtějí oni od nás. Macronův krok je naprosto unáhlený,“ konstatoval Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské Pirátské strany.

„Prezident Macron říká, že bychom měli Rusku poskytnout bezpečnostní záruky. To zní dobře. Pojďme podepsat dokument. Udělejme to v Bukurešti. Můžeme tomu říkat memorandum. Rusko se bude muset zbavit všech svých jaderných zbraní výměnou za bezpečnostní záruky,“ navrhl Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu.

„Myslím, že tento výrok se Macronovi nepovedl. Dle mého není na nás, abychom dávali bezpečnostní záruky agresorovi, ale je na něm, aby dal bezpečnostní záruky Ukrajině a případně i zemím NATO, bude-li chtít konflikt ukončit a navázat zase normální vztahy. Zároveň ale také musí čelit mezinárodní spravedlnosti za své zločiny, kterých se vůči Ukrajině dopustil,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, europoslanec a předseda pražské TOP 09, bývalý ministr spravedlnosti.

„Má-li být válka na Ukrajině ukončena, má-li být skončeno utrpení obyčejných lidí, bude se muset jednat. Nemyslím si, že hlavními vyjednávači budou Francouzi, ale jedno je jisté. Má-li být něčeho dosaženo, záruky bude muset dostat Rusko i Ukrajina. Válka přece nemůže trvat věčně,“ doufá Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, bývalý europoslanec ODS.

„Závan realismu mezi evropskými politiky. Méně razantně, ale také zajímavě se vyjadřuje i německý kancléř Scholz. A to už je sestava, ze které asi mnohým v Bruselu a nejen tam začínají naskakovat pupínky. Až se jednou bude psát historie nové Jalty (nebo redefinice té staré), bude to spojeno také se jménem francouzského prezidenta a německého kancléře, kteří jsou realisty a chápou nutnost udržet Evropu mezi globálními hráči, nikoliv mezi globálními losery. A že se mezitím spustí zuřivý štěkot těch, které historie zapomene, je jasné,“ sdělil Michal Hašek, bývalý hejtman Jihočeského kraje, předseda Asociace krajů ČR a místopředseda ČSSD.

„Je to cesta k míru, kterou vítám. Záruky budou pochopitelně muset být oboustranné a stvrzené mezinárodní smlouvou se zárukami. Ale cesta to je a její podpora bude narůstat. Fialova vláda bude se svou neandrtálskou podporou válčení „do posledního muže“ co nevidět v mezinárodní izolaci,“ uvedl Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených, herec, novinář.

„Je samozřejmě otázka, co si pod tímto pojmem představit, ale jakékoliv jednání, které povede k ukončení této šílené a nesmyslné války na Ukrajině, má smysl. Aspoň to zkusit,“ sdělil Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za Zlínsko, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR.

Jaroslav Zeman (senátní klub ODS, SLK), senátor za Jablonecko, místopředseda mandátového a imunitního výboru a člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR, starosta Albrechtic v Jizerských horách. „Moc slova prezidenta Macrona nechápu. Rusko žádným zárukám „nerozumí" a ani je „nechápe"," konstatoval(senátní klub ODS, SLK), senátor za Jablonecko, místopředseda mandátového a imunitního výboru a člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Dost Macrona nechápu. Agresor, který vyvolal válku, musí opustit Ukrajinu, zaplatit, co zničil, a teprve potom se s ním může jednat,“ zdůraznil Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda i místopředseda Senátu ČR.

„Absolutně s Macronem nesouhlasím. Myslím, že nemá žádné právo navrhovat cokoliv o Ukrajině bez Ukrajiny. Zažili jsme Mnichov. Takže žádné další Mnichovy, aby se někdo někde za ně dohadoval. Dokud Rusové neukáží skutečnou vůli válku ukončit, což je to, že opustí poslední metr čtvereční Ukrajiny včetně Krymu, tak s nimi nemá smysl jednat o stabilizaci celého toho prostoru a vzájemných vztazích. Za další si myslím, že Ukrajina po tom všem, co si zažila, by měla být členem NATO a Evropské unie. A pak by se měla celosvětově s jiným Ruskem, jiným jejím vedením, řešit otázka vztahů. To by ale bylo až poté, co by Rusové vydali válečné zločince, podepsali smlouvu a začali plnit nějaké reparace, aby plně nahradili škodu a oběti Ukrajincům,“ řekl František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„Zaplať Pánbůh, že aspoň někdo ze světových lídrů má rozum. A to říkám přesto, že Macron určitě není a nikdy nebyl můj politický favorit. Je to zajímavý kontrast. Zatímco někteří významní světoví politici už vypouštějí signály, že už toho bylo dost, a že je načase s Putinem jednat o míru, naši vládní válečníci dál troubí do útoku. Teď si zrovna na manévry do Libavé pozvali ukrajinskou armádu. A ani se nenamáhali schválit přítomnost cizích vojsk na našem území předem. Udělali to až poté, co jsem na to upozornila. Petr Fiala kdysi prohlásil, že jsme ve válce, a od té doby jeho vláda dělá všechno pro to, aby to byla pravda. Řekněme této vládě NE!“ okomentovala Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, bývalá poslankyně.

„Konečně to někoho napadlo,“ stručně zareagoval Miroslav Janulík, poslanec hnutí ANO, člen výborů pro obranu a zdravotnictví Poslanecké sněmovny.

„Souhlasím. Je to rozhodně správný směr k ukončení konfliktu, na rozdíl od válečných štváčů volajících po bezletové zóně nad Ukrajinou. SPD chce mír, a ne válku jako vláda Petra Fialy, která u nás cvičí ukrajinské vojáky,“ souhlasí Radovan Vích, poslanec a člen předsednictva SPD, předseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny.

„Je-li to pravda, škoda jen, že to EU a NATO opravdu a vážně nezkusily již dříve. Mimo jiné by tu nebyly ty zbytečné deseti až stotisíce mrtvých na obou stranách. Ale bojím se, že narozdíl od pana francouzského prezidenta ne všichni zjevně války chtiví potentáti to budou vítat. Uvidíme. Ale vždy je s něčím podobným začít pozdě než nikdy. Bez jednání totiž válka končívá jedině vyvražděním protistrany. A podobné zvyky jsem si myslel, že máme od Džingischána a zvláště v té hyperkorektní byrokratické EU za sebou. Já vím... naivní myšlenka,“ upozornil Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení fakultní nemocnice Na Bulovce, bývalý poslanec ČSSD.

„Kdybych chtěl být za každou cenu vtipný, řekl bych, že Macron dotáhl k dokonalosti schopnost Francouzů se vzdát tím, že se vzdal ještě před tím, než začal bojovat. Tím překonal Daladiera i Petaina. Ale je možné, že se něco ztratilo v překladu a Macron měl na mysli to, abychom neopakovali chyby, které vedly ke 2. světové válce a měli bychom Putinovi dát šanci čestně odejít z boje. Za mě osobně bych dal Putinovi a jeho suitě jedinou záruku - spravedlivý soud poté, co bez odkladu jeho vojska opustí území Ukrajiny. A záruku, že o uspořádání zejména východní Ukrajiny se bude jednat poté, co se dohodne, jak uhradí škody, které jeho armáda napáchala od 24. února 2022. Jinak nemá cenu s Putinem jednat, byl by to již další precedens k tomu, že se vyplatí vést války o území. Prvním bylo bohužel Kosovo a také jím Putin několikrát argumentoval. Takže Putin stáhne svá vojska a my mu dáme záruky, že proběhne řádný mezinárodní soud. Větší záruky žádat nemůže, ani nemá cenu mu je slibovat,“ napsal David Forbelský, předseda Svobodných v Libereckém kraji.

„Prezident Macron chápe, že Ruská federace je velmoc, kterou nelze jen tak jednoduše porazit, a že Ukrajina, i přes masivní podporu Západu, nemá šanci zvítězit. Pochopil také, že se věci začínají měnit. Francie je ve složité vnitropolitické a sociální situaci a on dobře ví, že válka na Ukrajině vše jen zhoršuje. Podle mě Macron zatím jen testuje reakce evropských zemí a USA, ale už je rozhodnutý pokusit se iniciovat zahájení diplomatických jednání mezi Ruskem a západními zeměmi. Domnívám se také, že by to nepodnikl bez skryté podpory politických lídrů dalších evropských zemí, především Německa. Daleko raději bych byl, kdyby s podobnou iniciativou přišel pan Fiala jako premiér země předsedající EU. Česká republika by si tak mohla alespoň částečně napravit špatnou politickou reputaci, kterou získala v posledních několika letech. Ale to je asi opravdu jen nesplnitelné přání,“ uvedl David Bohbot, bezpečnostní expert.

