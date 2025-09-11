Zastřelený Trumpův spojenec mluvil i o Ukrajině. Výrazně

Skonal, ale jeho myšlenky budou o to silnější. Prezident USA Donald Trump po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka promluvil k národu. Sám Kirk před časem např. prohlašoval, že z války na Ukrajině těží vojensko-průmyslový komplex a oligarchové vládnoucí třídy Ukrajiny. A vyložil svůj pohled na to, kdo je skutečným nepřítelem USA.

Foto: Screen You Tube Bílého domu
Popisek: Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu

Spojenými státy otřásla smrt konzervativního aktivisty a jednoho z nejhlasitějších podporovatelů Donalda Trumpa Charlieho Kirka. Byl postřelen do krku na univerzitě v Utahu během svého projevu a nedlouho poté skonal.  

 Prezident Donald Trump poznamenal, že svět opustil velký vlastenec. „Je to temný okamžik Ameriky,“ zdůraznil Trump, podle něhož Kirk sice zemřel, ale jeho myšlenky budou „o to silnější“. Muže, který Kirka zavraždil, označil 47. prezident USA za „monstrum“. Zároveň odsoudil kulturu politické démonizace, která živí násilí.

Trump také Američanům připomněl pokus o atentát na něj v Butleru v Pensylvánii z loňského roku a zasadil Kirkovu smrt do širšího kontextu eskalace politického násilí v celé Americe.

Kirka popsal jako „úžasného Američana“, který ztělesňoval hodnoty víry, svobody a odvahy, a slíbil, že jeho administrativa bude usilovat o vymáhání odpovědnosti od těch, kteří jsou za to zodpovědní. 

„Charlie inspiroval miliony lidí a dnes večer jsou všichni, kdo ho znali a milovali, sjednoceni v šoku a hrůze,“ řekl také Trump. „Jeho posláním bylo zapojit mladé lidi do politického procesu, což dělal lépe než kdokoli jiný, sdílet svou lásku k vlasti a šířit jednoduchá slova zdravého rozumu na akademických půdách po celé zemi,“ uvedl také prezident.

Trump dodal, že radikální levice už léta přirovnává „úžasné Američany, jako byl Charlie, k nacistům, nejhorším masovým vrahům a zločincům na světě“.

 Server konzervativní televize Fox News tvrdí, že střelec byl na Kirka připraven a čekal na vhodnou příležitost na jedné ze střech či v některém z oken.

Server katarské televize Al-Džazíra doplnil, že na akci, kde byl Kirk zastřelen, byla přítomna i jeho žena a děti.

Po sociálních sítích koluje video, ve kterém se Kirk vyjadřoval i k válce na Ukrajině. Přibližně před půl rokem nahlas uvažoval o tom, kdo má podle jeho názoru z ruské agrese proti Ukrajině prospěch.

„Kdo má prospěch z míru a kdo z války? No, lidé na Ukrajině mají prospěch z míru. Lidé v Americe mají prospěch z míru. Ale kdo pak má prospěch z války? Vojensko-průmyslový komplex, oligarchové z řad vládnoucí třídy Ukrajiny. A vy musíte prostě říct, co je nejlepší pro naši vlastní zemi. … Pro Ameriku je nejlepší mírová dohoda. A možná bychom měli znovu otevřít diplomatické kanály s Ruskou federací,“ hřímal tehdy Kirk.

 

Tehdy také prohlásil, že Sovětský svaz sice byl nepřítel Spojených států, ale Sovětský svaz již neexistuje a skutečným nepřítelem je teď Čína. Podle Kirka je dnes Rusko do pozice nepřítele Spojených států vtlačováno účelově. Nepochyboval o tom, že skutečnou hrozbou pro Američany je Čína.

Psali jsme:

V USA byl zastřelen významný podporovatel Trumpa
Co by měla říct Ursula von der Leyenová, ale zřejmě to neřekne
Profesor Krejčí: Vedení EU jen předstírá velmoc. Neférová podpora Ukrajinců
A mlčíte, jak to? Vražda v USA se obrátila proti novinářům

 

