Zastřelený Trumpův spojenec mluvil i o Ukrajině. Výrazně

Spojenými státy otřásla smrt konzervativního aktivisty a jednoho z nejhlasitějších podporovatelů Donalda Trumpa Charlieho Kirka. Byl postřelen do krku na univerzitě v Utahu během svého projevu a nedlouho poté skonal.
Trump také Američanům připomněl pokus o atentát na něj v Butleru v Pensylvánii z loňského roku a zasadil Kirkovu smrt do širšího kontextu eskalace politického násilí v celé Americe.
Kirka popsal jako „úžasného Američana“, který ztělesňoval hodnoty víry, svobody a odvahy, a slíbil, že jeho administrativa bude usilovat o vymáhání odpovědnosti od těch, kteří jsou za to zodpovědní.
„Charlie inspiroval miliony lidí a dnes večer jsou všichni, kdo ho znali a milovali, sjednoceni v šoku a hrůze,“ řekl také Trump. „Jeho posláním bylo zapojit mladé lidi do politického procesu, což dělal lépe než kdokoli jiný, sdílet svou lásku k vlasti a šířit jednoduchá slova zdravého rozumu na akademických půdách po celé zemi,“ uvedl také prezident.
Trump dodal, že radikální levice už léta přirovnává „úžasné Američany, jako byl Charlie, k nacistům, nejhorším masovým vrahům a zločincům na světě“.
Server katarské televize Al-Džazíra doplnil, že na akci, kde byl Kirk zastřelen, byla přítomna i jeho žena a děti.
Po sociálních sítích koluje video, ve kterém se Kirk vyjadřoval i k válce na Ukrajině. Přibližně před půl rokem nahlas uvažoval o tom, kdo má podle jeho názoru z ruské agrese proti Ukrajině prospěch.
„Kdo má prospěch z míru a kdo z války? No, lidé na Ukrajině mají prospěch z míru. Lidé v Americe mají prospěch z míru. Ale kdo pak má prospěch z války? Vojensko-průmyslový komplex, oligarchové z řad vládnoucí třídy Ukrajiny. A vy musíte prostě říct, co je nejlepší pro naši vlastní zemi. … Pro Ameriku je nejlepší mírová dohoda. A možná bychom měli znovu otevřít diplomatické kanály s Ruskou federací,“ hřímal tehdy Kirk.
Charlie Kirk six months ago: who benefits from war? The military-industrial complex and the oligarchs of Ukraine’s ruling class. pic.twitter.com/EBopZ1d0qp— Rina Lu???? (@rinalu_) September 10, 2025
Tehdy také prohlásil, že Sovětský svaz sice byl nepřítel Spojených států, ale Sovětský svaz již neexistuje a skutečným nepřítelem je teď Čína. Podle Kirka je dnes Rusko do pozice nepřítele Spojených států vtlačováno účelově. Nepochyboval o tom, že skutečnou hrozbou pro Američany je Čína.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
