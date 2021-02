Zátah na islamisty, francouzská kavárna brečí. Došlo i na ně

Francie si podle posledních zpráv hodlá skutečně došlápnout na islamistický extremismus. Francouzský parlament v úterý odhlasoval zákon, který v tomto ohledu posiluje pravomoci státu. Jak píše server France24.com, od roku 2015 už na následky islamistického extremismu zemřelo 250 lidí. Vláda by dle zákona měla mít mnohem větší pravomoci rušit náboženské organizace a zavírat místa, kde lidé své náboženství praktikují, pokud se zjistí, že tato organizace či toto místo propaguje ideje či teorie šířící nenávist či násilí. Naopak má poskytnout ochranu umírněným náboženským vůdcům, kterým by hrozil „extremistický puč“. Náboženské organizace se také písemně budou muset přihlásit k hodnotám Francouzské republiky, pokud chtějí pobírat státní příspěvky. A kvůli potření vlivu Turecka, Kataru či Saudské Arábie budou muset organizace přiznávat všechny dary větší než 10 000 euro. Anketa Jste pro otevření obchodů? Ano 67% Ne 33% hlasovalo: 1372 lidí

Kromě toho bude podle zákona těžší vzdělávat děti doma, čímž chtějí zákonodárci dosáhnout toho, že děti muslimů zůstanou ve státem provozovaných školách a nebudou vzdělávány v „undergroundových islamistických strukturách“. Doktorům bude hrozit pokuta nebo i vězení, pokud u dívek budou provádět „test panenství“. A úřady by měly mít zakázáno udělovat trvalý pobyt polygamistům, tedy těm, kdo mají víc než jednu ženu. Zákon ovšem musí ještě odhlasovat Senát, ve kterém strana Emmanuela Macrona nemá většinu.

Ovšem nejde jen o islamismus v muslimské komunitě. Ve Francii vyvolaly pozdvižení výroky ministryně pro vyšší vzdělání Frédérique Vidalové. Ta v nedělním interview pro stanici C-News řekla: „Myslím, že celou naši společnost ohrožuje ‚islamolevičáctví‘ a ani univerzity proti němu nejsou immunní a i ony jsou součástí naší společnosti.“ Proti tomuto výroku už se dle France24.com ozvaly akademické špičky. Termín „islamolevičáství“ totiž údajně používají krajně pravicové strany a Macron je v současnosti kritizován, že nadbíhá voličům Marine Le Penové. Jedná se o kritiku levicově zaměřených intelektuálů, že ignorují nebezpečí islámského extremismu, ale zato se příliš zabývají rasismem a politikou identit. Vidalová ovšem není zdaleka první. Před tímto fenoménem už varoval ministr školství Jean-Michel Blanquer v říjnu minulého roku, kdy došlo k vraždě učitele Samuela Patyho.

Proti jejím slovům se ozvalo Sdružení prezidentů univerzit (CPU), které bylo jejími výroky šokováno. Termín „islamolevičáctví“ by prý měl být ponechán ultrapravicovým stranám, které ho zpropagovaly. Vidalová dle France24.com také oznámila, že se chystá rozjet vyšetřování problému, „že výzkumníci všechno vnímají rozkladným a rozvratným úhlem pohledu“. Včetně těch, kteří se zabývají kolonialismem a problematikou rasy. U akademiků to vzbudilo obavy, že bude omezena akademická svoboda. Jeden příklad za všechny: „McCarthyovský hon na čarodějnice ve Francii přibírá na obrátkách. Ministryně pro univerzity volá po vyšetřování v akademické sféře, aby byli identifikováni ‚islamolevičáčtí‘ akademici, a aby se bojovalo proti ‚rozbujelé proislamistické‘ kultuře v akademické sféře. Tahle bláznivá vláda si hraje s ohněm,“ napsal na twitteru Philippe Marlière, profesor francouzské a evropské politiky z University College London.

The McCarthyist witch-hunt intensifies in France. The university minister calls for an inquiry into academia to identify ‘Islamo-Leftist’ lecturers, and fight the ‘rampant pro-Islamist’ culture within academia. This crazy government is playing with fire.pic.twitter.com/bR27HQqlUs