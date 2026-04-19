Zdechovský napsal Orbánovi. Ruská ropa a peníze pro Ukrajinu

Vyjádření odcházejícího maďarského premiéra Viktora Orbána na síti X naznačuje, že Ukrajina může už začátkem týdne obnovit dodávky ropy. „Přes Brusel jsme obdrželi indikaci z Ukrajiny, že jsou připraveni obnovit dodávky ropy přes vedení Družba již v pondělí, za předpokladu, že Maďarsko zruší svou blokádu úvěru EU ve výši 90 miliard eur. Pozice Maďarska se nezměnila: žádná ropa = žádné peníze. Jakmile budou dodávky ropy obnoveny, již nebudeme bránit schválení úvěru. Vyplacení úvěru pro Maďarsko nepředstavuje finanční zátěž ani závazek,“ napsal Orbán na síti X.
Through Brussels, we have received an indication from Ukraine that they are ready to restore oil deliveries via the Friendship pipeline as early as Monday, provided that Hungary lifts its blockade of the €90 billion EU loan. Hungary’s position has not changed: no oil = no money.…— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 19, 2026
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) zareagoval: „Vážený Viktore, Peter představuje vedení, na které Maďarsko — a Evropa — čekalo. Jasný závazek k právnímu státu, připojení k Evropskému úřadu pro veřejného žalobce a obnovení nezávislosti institucí je přesně to, co odemkne důvěru — a s ní evropské fondy. Peníze EU nejsou politickou pákou. Jsou vázány na pravidla, transparentnost a odpovědnost. Pokud vaše vláda tyto reformy uskuteční, není důvod, proč by Maďaři neměli konečně dostat to, co jim náleží. 12. dubna bylo vysláno silné poselství: Maďarsko patří do Evropy. Nyní je čas proměnit tento mandát v reálné změny. Můžeš jen každý den plakat a plakat...“
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Dear Viktor, Peter presents leadership Hungary — and Europe — has been waiting for.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 19, 2026
Clear commitment to the rule of law, joining the European Public Prosecutor’s Office, and restoring the independence of institutions is exactly what unlocks trust — and with it, EU funds.
Ukrajinská strana zatím žádné oficiální prohlášení nevydala. Prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem týdne uvedl, že opravy poškozeného úseku Družby pokračují podle plánu a potrubí by mělo být částečně provozuschopné do konce dubna. Zdůraznil, že opravy všech zařízení potrvají déle, ale zásobovací trasa by už měla být schopna provozu.
Magyar očekává, že Orbán zruší maďarské veto
V minulých měsících Ukrajina opakovaně sdělovala, že přerušení dodávek způsobily ruské útoky na infrastrukturu letos v lednu a že přijala nabídku EU na technickou a finanční pomoc při opravách. Kyjev zároveň odmítal obvinění ze záměrného zdržování.
Vítěz maďarských parlamentních voleb Péter Magyar řekl, že hovořil se Zsoltem Hernádim, ředitelem maďarské ropné a plynové rafinerie MOL.
Během těchto jednání Hernádi údajně potvrdil existenci plánů na opětovné uvedení ropovodu do provozu. Příští týden se očekává, že ředitel MOL odcestuje do Ruska, aby dokončil dohody o dodávkách ropy. Podle Magyara však pouhé opětovné uvedení ropovodu do provozu nestačí. Nezbytné jsou pravidelné dodávky ropy.
Dlouhodobé narušení provozu vedlo k značnému napětí mezi Ukrajinou a Maďarskem a bylo zdrojem kontroverzí během maďarské volební kampaně.
Odcházející premiér Viktor Orbán obvinil Ukrajinu z úmyslného odkládání rekonstrukčních prací z politických důvodů. Toto tvrzení důrazně vyvrátil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Maďarsko zablokovalo půjčku EU Ukrajině ve výši 90 miliard eur do doby, než budou obnoveny dodávky ropy.
Magyar podle svých slov očekává, že Orbán zruší maďarské veto ohledně půjčky EU, jakmile bude ropovod opět plně funkční.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.