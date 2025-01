Zděšení nad krokem policie ovládlo odpůrce Tomia Okamury

Plakáty vyobrazující černocha s nožem a další podobné vizuály používala SPD v letní kampani před krajskými volbami. Obrázky měly za cíl oslovit voliče zklamané vládou a spojit „Česko proti drahotě“. SPD v krajských volbách zastavila svůj propad a dostala se do vládních koalic v Moravskoslezském kraji, Olomouckém kraji, Královéhradeckém kraji a Kraji Vysočina.

Plakát s černochem třímajícím nůž rozzuřil bývalého europoslance Jiřího Pospíšila, který na kampaň SPD podal trestní oznámení. Dnes policie odeslala do sněmovny žádost o vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání v této věci. V září loňského roku s obřím plakátem černocha vyrazila SPD na Václavské náměstí v Praze, kde natáčela volební videoklip. V říjnu ve věci plakátu policie spustila trestní řízení a ještě v prosinci Okamura plakát znovu použil, když reagoval na teroristický útok v německém Magdeburku. O případném vydání Okamury k trestnímu stíhání rozhodne sněmovna.

SPD to pomůže, míní politolog Valeš

„Všichni ctíme nezávislost české policie, ale je to mimořádně nešťastné, protože Policie ČR úmyslně či neúmyslně vstoupila do téměř už horké fáze kampaně a paradoxně významným způsobem pomohla posílit vlastní pozici v rámci české politiky,“ má jasno politolog.

Nezná samozřejmě vyhodnocení policie dané kampaně SPD s „chirurgy z dovozu“, ale nemyslí si, že by to bylo na trestní stíhání. „Nevymezuje se proti nějaké konkrétní skupině osob. Kampaň zobrazuje migranta, navíc jako reakci na německý atentát a je velmi obtížné říci, proti jaké skupině migrantů by se měla ta kampaně vymezovat. Eticky je to samozřejmě za hranou, o tom bych nepochyboval,“ hodnotí docent Valeš.

„Tehdy jsem to komentoval, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci, protože Tomio Okamura byl vystrašený z toho, jak dopadly evropské volby a nechtěl prohru zopakovat, což se mu také v krajských volbách povedlo. Že je to eticky za hranou, neznamená, že to je na trestní stíhání. Policie měla mít větší nadhled tím spíše, že se blíží volby. Kdyby to bylo na trestní stíhání na první dobrou, není o čem se bavit. Například kdyby se opil v hospodě a pronesl nějaký jasně rasistický výrok, ale tento případ se bude velmi těžko dokazovat. Neviděl jsem znalecké posudky, ale kdybych sám byl o posudek požádán, řeknu přesně to, že je to eticky za hranou, ale na trestní stíhání to rozhodně není. Navíc to nesplňuje parametry daného paragrafu trestního zákoníku. Ti, kteří kolem toho vyvolali takový rozruch, budou nejvíc odpovědní za to, že Tomio Okamura a celá SPD výrazně posílí a zviditelní se v předvolebním boji. Považuji to za mimořádně nešťastné a kontraproduktivní,“ dodal Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz

„Fialova vláda se bojí pravdy,“ brání se Okamura

„Ztrouchnivělé elity ztrácejí půdu pod nohama. Tentokrát mě chtějí vydat k trestnímu stíhání za to, že říkám, co si myslí miliony Čechů,“ uvedl předseda SPD Tomio Okamura ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz. Vláda Petra Fialy se podle něj bojí pravdy.

„A proč? Protože se odvažujeme v kampani poukazovat na důsledky masové migrace. Nejnovější skandální odhalení z Velké Británie, kde statisíce mladých dívek byly oběťmi organizovaného sexuálního vykořisťování a fyzického ponižování ze strany pakistánských muslimů hovoří za vše. O Vánocích v Magdeburku jsme viděli, jak imigrant, o kterém se říkalo, že je ‚integrovaný,‘ zničehonic vraždil nevinné. Na rozdíl od Fialovy vlády odmítáme nebezpečí kriminality, terorismu a etnicko-kulturního konfliktu brát na lehkou váhu,“ varuje Okamura.

Raketa pro Okamuru, soud není řešení, míní komentátoři. Radost má Milion chvilek

Komentátoři se shodují, že tento vývoj Okamurovi přidá vítr do plachet. „Pospíšil, který to trestní oznámení podal, je idiot a Okamura ho zahrál. Ta kampaň doteď nefungovala. SPD byla v krizi, požíraná Motoristy a Babišem,“ napsal na X. Teď se ale podle Tesárka věci mění a SPD půjde nahoru. S očekáváním hledí na sněmovní hlasování o vydání Okamury k trestnímu stíhání: „Jsem zvědavý, zda ta střelba do vlastní nohy někomu dojde a bude hlasovat.“ Okamurovu loňskou kampaň označil Tesárek za „poslední pokus před smrtí“ a dodal, že podle něj Okamura nezvládá konkurenční boj.

Jsem zvědavý, zda ta střelba do vlastní nohy někomu dojde a bude hlasovat… pic.twitter.com/wsP5GHSm69 — Ondřej Tesárek (@bratricek) January 7, 2025

Že je žádost policie o vydání Tomia Okamury k trestnímu stíhání chyba, si myslí i komentátor Jindřich Šídlo. „Propána. Fakt se neumíme s hnusem vyrovnat jinak, než že poženeme Okamuru před volbami k soudu?“ ptá se.

Propána. Fakt se neumíme s hnusem vyrovnat jinak, než že poženeme Okamuru před volbami k soudu? https://t.co/CpITdiAJPS — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) January 7, 2025

„OČTR musí konat,“ reagoval na Šídla novinář Čestmír Strakatý.

No jo, tech TO bylo podano (udajne) hned nekolik. OČTR musi konat. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) January 7, 2025

„Já vím. Má se na něj plivat, poslanci se mají sebrat, když přijde mluvit ve sněmovně, ale tohle je fakt pozoruhodná víra v to, že problém zmizí tím, že budeš rasistu tahat po soudech, navíc s vidinou, že ho nakonec osvobodí,“ odpověděl Šídlo.

Já vim. Má se na něj plivat, poslanci se mají sebrat, když přijde mluvit ve sněmovně, ale tohle je fakt pozoruhodná víra v to, že problém zmizí tím, že budeš rasistu tahat po soudech, navíc s vidinou, že ho nakonec osvobodí. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) January 7, 2025

Když se jeden ze čtenářů Šídla zeptal, jak by tedy podobné případy řešil, když ne skrze soudy, reagoval komentátor slovy o ostrakizaci.

Ostrakizací. Jak se s tím vyrovnáme (jako společnost) tímhle způsobem? — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) January 7, 2025

K možnému trestnímu stíhání Okamury se vyjádřila i europoslankyně Danuše Nerudová. „Ta kampaň byla hnus.“ Uvedla však, že trestní řízení komentovat nebude a pochválila nezávislost české justice.

Nikdy nekomentuji trestní řízení kohokoliv. Máme svobodné soudy, které ani pan Okamura nemůže zpochybnit.



Čistě osobně - ta kampaň byla fakt hnus. pic.twitter.com/TWzePRLG4Q — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 7, 2025

Vyjádřil se i inicátor trestního oznámení Jiří Pospíšil. „V létě jsem podal trestní oznámení na kampaň SPD. Dnes kvůli tomu policie požádala o vydání jejího šéfa Tomia Okamury k trestnímu stíhání,“ připomněl. Bývalý europoslanec říká, že má smysl proti lidem jako je Okamura a jejich praktikám bojovat. „Jedině tak se nenávist vůči rase či etniku nestane normou,“ uzavřel.

V létě jsem podal trestní oznámení na kampaň SPD. Dnes kvůli tomu policie požádala o vydání jejího šéfa Tomia Okamury k trestnímu stíhání!?



Co z toho plyne? Že má smysl proti těmto lidem a jejich praktikám vždy bojovat! Jedině tak se nenávist vůči rase či etniku nestane normou???? — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) January 7, 2025

