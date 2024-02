Zdraví Joea Bidena. Tajná nahrávka udeřila do voleb v USA

Joeovi Bidenovi klesají preference. Důvodů se nabízí víc, jednak únava z války na Ukrajině, která se nevyvíjí dobře, pak také opětovné rozhoření konfliktů na Blízkém východě, k tomu ekonomická krize a pak je tu samozřejmě pokročilý věk Joea Bidena. To vše nahrává možnosti, že by následující prezidentské volby mohl vyhrát Donald Trump.

Spekuluje se, že by tedy místo Bidena měl za demokraty kandidovat někdo jiný. Jenže kdo? Podle komentátorky Cindy Adamsové by to mohla být bývalá první dáma. A nikoliv Hillary Clintonová, která svůj souboj s Trumpem už prohrála, ale Michelle Obamová.

Podle Adamsové už její manžel zkouší, zda by pro sponzory strany byla přijatelná. Údajný plán má být, že okolo května Joe Biden řekne, že znovu kandidovat nebude a že v srpnu bude Michelle Obamová nominována.

Proti této teorii však hovoří slova z tajně nahrané schůzky s jedním z pracovníků Bílého domu. Kontroverzní novinář James O’Keefe, který proslul právě takovými nahrávkami, se setkal s Charliem Kraigerem, analytikem pro oblast kyberbezpečnosti z Bílého domu. Kraiger si myslel, že je na rande a při něm se rozpovídal.

Tajná nahrávka: I o zdraví Bidena

Uvedl například, že chtějí nahradit Kamalu Harrisovou, ale že to nemohou říct nahlas. Joe Biden dle Kraigera skutečně „zpomaluje“, tedy je u něj patrná mentální sešlost věkem. V Bílém domě se údajně jedná o velice probírané téma a buď Biden, nebo Harrisová prý musí jít. „Ale nikdo v moderní historii neřekl: Nenominujeme prezidenta i na druhé období,“ poznamenal analytik.

Kraiger se dle prohlášení z nahrávky setkal s Michelle Obamovou. A když se jí někdo zeptal, zda bude kandidovat, tak prohlásila, že ne. „Viděla jsem, čím vším musel můj manžel projít a o to nemám zájem,“ podal postoj Obamové Kraiger.

Podle něho Kamala neudrží černošské podřízené, všichni dříve, nebo později skončí. Ale není možné první černošku na postu viceprezidentky jen tak sundat z kandidátky.

BREAKING VIDEO: Top White House Cyber Official tells O’Keefe in Disguise “they can't say it publicly” the White House wants to replace Kamala Harris and Confirms President @JoeBiden mental decline: “Biden is definitely slowing down.”



“I'm just telling you what I've heard…… pic.twitter.com/75Wdw03DHs