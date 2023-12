Zdravotnictví jako za komunismu. Politikům dáváme bianko šek na náš život, zlobí se Zálom

reklama

„Ministr zdravotnictví vlastně uplatňuje metody centrálního plánování. A tím vlastně plánuje zdraví nás všech,“ uvedl Luboš Zálom, místopředseda Svobodných, který zároveň ve svém blogu zavzpomínal na to, co všechno centrálně plánovaná ekonomika znamenala. „Sametová revoluce ukončila centrálně plánovaný chaos, protože tu přehlídku neustálého nedostatku základního zboží toaletním papírem nebo hygienickými potřebami počínaje a jogurty konče, výpadků zásobování, s tím spojeného úplatkářství a dlouhých čekacích lhůt či pořadníků, nebo neustále se snižující kvality zboží denní potřeby i potravin, to vše nelze nazvat jinak než chaosem,“ připomněl Zálom, podle kterého stejný nedostatek teď zažíváme ve zdravotnictví.

„Je málo antibiotik, málo zubařů na pojišťovnu a málo lékařů obecně. Aby se systém zcela nesesypal, lékaři, zejména ti mladí, jsou přetěžováni bez ohledu na to, jaké to může znamenat riziko pro pacienty. Čekací lhůty na zákroky se budou prodlužovat. Pan ministr Válek, nás z televizních obrazovek upozorňuje, že na nedostatek si budeme muset zvyknout. Že mnohé dříve běžně dostupné léky budou na příděl," uvedl Luboš Zálom s tím, že ministr tak vlastně řídí zdravotnictví, pak do značné míry vlastně centrálně plánuje naše zdraví.

„Jak se asi stát začne chovat, až se nevyhnutelný důsledek státního řízení, tedy nedostatek a zhoršení kvality, dále prohloubí? Na koho z nás to padne, až budeme potřebovat akutní zákrok, ale stát podle svých regulačních a plánovacích tabulek řekne, ty musíš počkat. Ty to musíš vydržet. Ty péči nedostaneš. Ty se jí možná ani nedočkáš. Ale zvykni si na to, protože my, tedy všemocný stát, řídíme, jak se budeš léčit a jestli se vyléčíš. Řídíme tvoje zdraví. Smiř se s tím,“ dodal místopředseda Svobodných a zároveň vyzval, abychom pochopili, že jestliže uznáváme státní svrchovanost nad zdravotnictvím, pak politikům dáváme bianko šek na náš život.

„Když víme, že všude jinde, v potravinářství, v oblasti výpočetních technologií, v automobilovém průmyslu nebo třeba v oblasti výroby toaletního papíru přináší svoboda volby vždy větší efektivitu, kvalitu, dostupnost i pestrost sortimentu, proč tedy větší efektivitu a kvalitu a dostupnost nechceme ve zdravotnictví? Záměrně říkám, že nechceme. Protože chtít něco, a skutečně pro to něco udělat, jsou dvě různé věci,“ myslí si Zálom, podle kterého však v žádném případě není možné téma zúžit na diskusi o privatizaci či odstátnění celého zdravotnictví.

„Když ale vidíme, do jakého chaosu české zdravotnictví upadá, zatímco politici nám říkají, že si na to zkrátka musíme zvyknout, přál bych si, kdybychom o zdravotnictví zkusili alespoň na okamžik přemýšlet trochu jinak. Abychom viděli stát jako zásadní problém, nikoliv jako řešení. A abychom zkusili přemýšlet o tom, že by to třeba mohlo jít i jinak, protože principy dobrovolné, oboustranně výhodné spolupráce mezi lidmi přece musí fungovat všude, neboť plynou ze samotné podstaty lidské přirozenosti a lidského jednání. A že svěřovat svoje zdraví do rukou lidem jako je třeba pan ministr Válek, je obrovský hazard,“ dodal Zálom.

