Zdravotnictví před kolapsem? Babiš se prý dnes velmi divil, jaká čísla mu lékaři přinesli. Profesor Pafko o tom řekl více v ČT

Slovo krize a kolaps by profesor Pafko ve zdravotnictví nerad užíval, připouští však, že se situace nepochybně horší. „Pokud se bude zdravotnictví financovat tak, jak se financuje, tak do šesti let může český občan zapomenout na zdravotnictví, jako je to německé, nebo rakouské,“ myslí si.

Připomněl, že celé zdravotnictví stojí především na práci zdravotníků, u kterých systém nepochybně zneužívá to, že si tolik nestěžují. Není tajemstvím, že se v Česku porušují zákony, jelikož lékaři pracují více přesčasů, než by měli. „Nikdo si s tím ale neví rady, jinak by se úplně zastavil provoz na zejména menších nemocnicích,“ podotkl Pafko.

Lékaři podle jeho slov mohou škaredě doplatit na to, že pracují v rozporu se zákoníkem práce. „Až se někomu něco stane a ukáže se, že ten lékař po noční přes den pracoval a nedodržel zákonem stanovenou pauzu a advokát pacienta to pozná, tak se toho lékaře nikdo nezastane,“ uvedl Pafko, čeho se nejvíce obává. Lékaři jsou ale v takové situaci, že raději práci vezmou, aby nezastavili provoz svého oddělení. „Myslí zkrátka na ty nemocné a na svůj příjem,“ vysvětlil chirurg.

„Někdy méně a někde více už se dostáváme do stavu, kdy pacient může být ohrožen únavou lékaře,“ varuje Pafko. Čas od času se do médií dostávají příklady různých pochybení, což podle chirurga může zapříčinit právě přetaženost lékařů, kteří pak mohou situaci podcenit. „Nemluvil bych ale jen o lékařích, kterých nyní schází tisíc, ale i o sestrách, kterých aktuálně scházejí tři tisíce. I ony v přepracovanosti reagují na pacienta neadekvátně,“ všímá si.

V nemocnicích dnes prý zůstávají spíše staří nadšenci a mladí, kteří chtějí získat atestaci. „Už nevíme, jak ty lidi do nemocnice dostat. Pan ministr zdravotnictví teď pracuje jako lev. Momentálně se domlouval s gynekologickou společností, že by mladí lékaři po absolvování atestace alespoň pět let měli povinnost dvakrát měsíčně sloužit noční,“ dal za příklad, co by mohlo v budoucnu fungovat i na jiných odděleních.

„Další možnost pak je zaplatit jim tam ty víkendy a noci, tak aby pro ně bylo atraktivní do těch nemocnic chodit,“ dodal profesor, podle kterého je však složité ambulantní lékaře zapojit do nemocniční práce.

Chybějí ve zdravotnictví skutečně peníze? „Víte, zdravotnictví je výrobní proces, do kterého jsou vstupy materiální a personální. Ty materiální vstupy si tu ale kupujeme za evropské ceny,“ poukázal.

Když už byla výše zmíněna pochvala na současného ministra zdravotnictví, optal se moderátor Daniel Takáč i na bývalého ministra zdravotnictví Davida Ratha, který je již ve vězení za korupci při zadávání veřejných zakázek. „Už jste se vyrovnal se zklamáním z Ratha?“ zajímal se. „Byl jsem zklamán tím, co udělal. Ale dodnes si myslím, že je to inteligentní člověk,“ řekl Pafko.

Zavzpomínal, když Rathovi coby jeho poradce dříve radil: nemydlete je tolik v tom Parlamentu, byl jste prezident České lékařské komory. „On mi na to řekl, že bych v té politice musel být a vidět ty podpásovky, že jim to musí vracet. Co udělal, udělal, ale byl to moudrý člověk, dokázal vytipovat páteřní nemocnice, to by se mělo dít i teď. Jinak nebude v budoucnu udržitelné držet malé špitály, nejsou prostředky na to, aby se do nich dávala moderní technika,“ řekl na závěr chirurg Pafko.

Psali jsme: Chceme mít zdravotnictví na úrovni Západu, nebo Albánie? Profesor Pafko se špičkoval s ministrem Vojtěchem Na zdravotní péči se u nás dává málo. Profesor Pafko vytáhl smutná čísla. A promluvil o Zemanovi a vyznamenání Český rozhlas: Šarmantní osobností roku 2018 se stal Pavel Pafko To je občanský pohled... Ministr v demisi Vojtěch v ČT setřel Hilšera

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab