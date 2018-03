Že ČT nadržovala TOP 09? Marek Wollner vrací úder

Dramaturg a reportér pořadu Reportéři ČT Marek Wollner kroutí hlavou nad tím, kdo se to snaží dostat do Rady Českého rozhlasu. Členem Rady by se rád stal Jan Křeček, muž, který sepsal studii, podle které Česká televize údajně nadržovala TOP 09. Wollner o Křečkovi napsal pár řádek. Přesvědčte se sami.

Když v roce 1999 Václav Havel podepisoval listiny, které stvrzovaly vstup České republiky do NATO, slavnostní akt narušil Jan Křeček, tehdy pětadvacetiletý mladý muž, který jako novinář aktu přihlížel. Při podpisu začal pískat a demonstrativně zapálil malou kartičku s nápisem NATO. Byl vyveden z Hradu.

Dnes Křeček vyučuje na Fakultě sociálních věd UK, na Katedře mediálních studií. Je autorem studie, ve které se lze dočíst, že veřejnoprávní Česká televize údajně nadržovala politické straně TOP 09. Teď by se podle všeho rád stal členem Rady Českého rozhlasu. To nenechává v klidu dramaturga a reportéra pořadu Reportéři ČT Marka Wollnera. Na sociální síti Facebook se k tomu rozhodl napsat pár řádek.

„Když pískal na Havla kvůli našemu přijetí do NATO, říkal jsem si, že je to klukovina, kterou je nutné přejít s úsměvem. Když vypracoval analýzu na základě blbých kritérií, že ČT nadržuje TOP 09, říkal jsem si, že je to prostě zmatenec, který by si napřed měl zamést před svým anarcho-komunistickým prahem. Ale když teď čtu, že se cpe do Rady ČRo, říkám si: mladí revolucionáři, staří hofráti. A to je přitom Jan Křeček ještě pořád docela mladej. Ale učí se rychle, to je fakt. Ono je taky od koho, podívejte, kam to dotáhl takový Petr Žantovský,“ napsal Wollner s odkazem na mediálního analytika Petra Žantovského, který se stal členem Rady ČTK.

Psali jsme: Erik Best a Marek Wollner se drsně vyjádřili k vraždě novináře na Slovensku. Začíná to být vyhrocené Bolševici roztahujou chapadla. Kdo tuto propagandu schválil k vysílání? Marek Wollner, historik z ÚSTRu a další zuří nad ruským dokumentárním seriálem na obrazovce ČT Kmotři, staré kauzy, vyhrožování. A riziko Andrej Babiš. Marek Wollner odkryl pokličku pořadu Reportéři ČT Kauza „zkorumpované pakáže“ jede dále. Marek Wollner hovoří o žalobě na Andreje Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp