Žebříček „komplexní prosperity“: Česko 19. na světě, před Francií

26.04.2026 10:53 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Česko má být 19. nejbohatší zemí na světě. Ukazují to data žebříčku prosperity společnosti HelloSafe, podle něhož Česká republika dokonce překonala Francii. Podle kritiků však žebříček nedostatečně zohledňuje regionální rozdíly, zadlužení domácností, dostupnost bydlení a dlouhodobou udržitelnost veřejných financí při stárnutí populace.

Podle nového HelloSafe Prosperity Index 2026 se Česká republika ocitla na 19. místě mezi nejbohatšími zeměmi světa. Tento žebříček hodnotí prosperitu komplexněji než pouhé HDP na obyvatele a zahrnuje ukazatele jako příjmová úroveň, kvalita života, příjmová nerovnost a míra relativní chudoby. Česko dosáhlo skóre 38,49 bodu a těsně předstihlo Francii na 20. příčce (38,12 bodu). V evropském srovnání skončilo na 13. místě, před zeměmi jako Velká Británie nebo Španělsko.

Prosperitu Česka v tomto indexu výrazně zvyšuje jeden klíčový ukazatel – mimořádně nízká příjmová nerovnost a s ní spojená velmi nízká míra relativní chudoby. Podle dat Eurostatu z roku 2024 má Česká republika jedno z nejvyrovnanějších rozložení příjmů v celé Evropě. Podíly osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením se v roce 2024 v jednotlivých zemích EU lišily. Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v Bulharsku (30,3 %), Rumunsku (27,9 %), Řecku (26,9 %), Španělsku a Litvě (v obou zemích 25,8 %). Naopak nejnižší podíly byly v České republice (11,3 %), Slovinsku (14,4 %), Nizozemsku (15,4 %), Polsku (16,0 %) a Irsku (16,7 %).

Index prosperity nedostatečně zohledňuje regionální rozdíly, zadlužení a dostupnost bydlení

Tradiční žebříčky založené čistě na HDP na obyvatele (ať už nominálním, nebo v paritě kupní síly) řadí Česko výrazně níže – obvykle kolem 35.–40. místa na světě s nominálním HDP na hlavu kolem 35–40 tisíc dolarů podle projekcí IMF pro rok 2026. V paritě kupní síly (PPP) je pozice lepší, přibližně 31.–35. místo, ale stále daleko za tradičními západoevropskými velmocemi. 

Autoři žebříčku upozorňují, že i komplexnější indexy jako HelloSafe mají svá omezení. Především přeceňují význam nízké nerovnosti na úkor absolutní výše příjmů a dynamiky ekonomiky. Česko má sice nízkou chudobu a rovnoměrnější rozdělení, ale průměrné i mediánové mzdy zůstávají výrazně nižší než ve Francii, Německu nebo Skandinávii.

Kritici proto argumentují, že takové žebříčky mohou maskovat strukturální slabiny – nižší produktivitu práce, závislost na zahraničních investicích v automobilovém a strojírenském průmyslu a zaostávání v inovacích a high-tech odvětvích s vysokou přidanou hodnotou.

Další výhrady směřují k metodice obecně. Žebříčky prosperity často nedostatečně zohledňují regionální rozdíly (Praha je výrazně bohatší než ostatní kraje), zadlužení domácností, dostupnost bydlení nebo dlouhodobou udržitelnost veřejných financí při stárnutí populace.

Někteří ekonomové navíc považují samotný koncept „nejbohatší země“ za zavádějící, protože ignoruje subjektivní kvalitu života, environmentální faktory nebo rozdíl mezi bohatstvím generovaným zahraničními firmami a skutečným příjmem obyvatel.

HelloSafe je komerční srovnávač pojištění a finančních služeb, nikoliv uznávaná ekonomická instituce, jako jsou například Světová banka, MMF nebo OECD. Prezentovat jejich index jako objektivní měřítko bohatství je proto velmi problematické.

Fotogalerie: - Brutální kostel

Mariánský poutní kostel Monte Grisa byl postaven v...
Mariánský poutní kostel Monte Grisa byl postaven v...
Italský přístav Terst
Mariánský poutní kostel Monte Grisa byl postaven v...
Mariánský poutní kostel Monte Grisa byl postaven v...
Mariánský poutní kostel Monte Grisa byl postaven v...

Výsledky indexu společnosti HelloSafe je třeba brát s rezervou. Na rozdíl od renomovaných statistik Světové banky či OECD se jedná o komerční analýzu, která využívá specifickou metodiku. Ta může být užitečná pro srovnání sociální stability, ale nelze ji zaměňovat s objektivním měřením ekonomického bohatství země.

„Studie HelloSafe Prosperity Index 2026 servíruje určitý obraz úspěšnosti ČR. Ono samozřejmě jde o volbu parametrů takového indexu, nejsme ani spálená země, ani hospodářský zázrak. Takže klid,“ napsal na síti X Jiří Dolejš, bývalý poslanec vyloučený z KSČM.

Psali jsme:

Mír, prosperita, rovnost? Spíše asistovaná sebevražda. Impérium podle Kellera
Poslední vysílání před volbami: Fiala varuje před chudobou, Babiš mluví o vládních lžích a pohádkách
Zlín uspěl v Indexu prosperity regionů, v porovnání krajských měst triumfoval
Okamura (SPD): Prosperita ČR kvůli Fialově vládě upadá a klesla pod průměr Evropské unie

 

Zdroje:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250430-2

https://hellosafe.com/en/travel-insurance/richest-countries-in-the-world#the-richest-countries-in-latin-america-in-2026-uruguay-chile-and-panama-lead

https://hellosafe.com/travel-insurance/richest-countries-in-the-world

https://indianexpress.com/article/trending/top-10-listing/top-10-richest-countries-in-the-world-in-2026-gdp-hellosafe-prosperity-index-10652303/

https://t.co/wQuWeA06zI

https://twitter.com/DolejsJiri/status/2048100003596423642?ref_src=twsrc%5Etfw

https://uk.finance.yahoo.com/news/richest-countries-2026-measure-wealth-062751142.html

https://www.msn.com/en-in/news/insight/norway-tops-2026-prosperity-index-as-rankings-shift/gm-GMFDDD8B54?gemSnapshotKey=GMFDDD8B54-snapshot-1&uxmode=ruby

Michal Zuna byl položen dotaz

Armáda

Podle vás byly peníze za vaší vlády vykládány na obranu efektivně? Co vím, tak jste peníze na armádu dávali i za jiné věci než za armádu nebo se nakupovaly předražené věci. Já nejsem proti navyšování výdajů, ale mám pochybnosti, zda jsou vynakládány efektivně.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Evropská armáda, cvičák v Krušnohoří. Co může být za Pavlovými slovy o spojených státech

12:06 Evropská armáda, cvičák v Krušnohoří. Co může být za Pavlovými slovy o spojených státech

Prezident Petr Pavel mluvil v týdnu o vzniku Spojených států evropských, což je prý jediné dlouhodob…