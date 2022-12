Zelenskyj: Buďte tvrdí. Jen tak přečkáte zimu

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svým spoluobčanům opakovaně sdělil, že jsou nezdolní, ale v projevu z noci z neděle na pondělí oznámil, že teď budou muset být ještě odolnější, protože nastala zima. Ale i na zimu je třeba se dívat jako na období, kdy každý uplynulý den znamená, že je Ukrajina blíž k vítězství.

Varoval, že Rusové budou chtít využít zimu proti Ukrajincům jako zbraň, ale podle Zelenského jim to nevyjde.

„Rusko má stále rakety a převahu v dělostřelectvu. Ano, ale my máme něco, co okupant nemá a mít nebude. Bráníme svůj domov, a to nám dává tu nejsilnější možnou motivaci. Bojujeme za svobodu, a to vždy znásobí jakoukoli sílu. Bráníme pravdu, a to staví bok po boku svobodný svět s Ukrajinou,“ pravil Zelenskyj s tím, že viděl lidi šťastné z toho, že se ukrajinská vlajka vrací do jejich měst a vesnic a to ho prý utvrzuje v přesvědčení, že na návrat ukrajinské vlajky čekají i tam, kde dosud sedí ruští okupanti.

„Abychom přečkali tuto zimu, musíme si pomáhat více než kdy jindy a ještě více se o sebe starat. A neptejte se prosím, zda a jak můžete pomoci. Prostě pomozte, když vidíte, že můžete. Abychom tuto zimu přečkali, musíme být ještě odolnější a ještě jednotnější než kdy jindy. Nesmí docházet k vnitřním konfliktům a sporům, které nás všechny mohou oslabit, i když si někdo tam venku myslí, že ho to nějak osobně posílí. Potřebujeme více součinnosti než kdy jindy. Celá Ukrajina se musí stát jedním velkým bodem neporazitelnosti a pracovat každý den, pracovat každou noc. Stát, podnikatelé, lidé - my všichni, Ukrajinci, všichni společně,“ zdůraznil Zelenskyj.

Ukrajinský prezident má za to, že na podzim se udělalo hodně pro to, aby Ukrajina osvobodila velkou část svého území a aby ruští okupanti prohráli. A je třeba udělat vše pro to, aby toto bylo možné říct i o zimě, až přijde jaro. Tak to vidí Volodymyr Zelenskyj, podle kterého je teď úkolem ukrajinských lidí, včetně politiků, udělat vše pro podporu armády. Sehnat vybavení a tak podobně.

„Naše obranné síly pevně drží pozice i na těch nejobtížnějších směrech. Kolikrát už okupanti plánovali obsadit celý Donbas, být v Bachmutu.... Kolikrát už ohlásili nové termíny svého postupu, svých vítězství... Naši kluci jsou opravdoví hrdinové,“ poděkoval vojákům.

A přidal tradiční rozloučení „sláva Ukrajině“.

