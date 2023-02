Zelenskyj oslovil i klimatickou konferenci. Popsal, jak Rusko ničí planetu

reklama

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci promluvil mezi jinými i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Svým partnerům sdělil, že každá raketa, která dopadne na Ukrajinu, ohrožuje celý svobodný svět. Proto se svobodný svět musí spojit a pomoct Ukrajině jako Davidovi, který bojoval proti Goliášovi. „Davidem je každý, kdo cíti, že není jiná možnost než porazit Goliáše, který přišel zničit náš život. Být Davidem znamená bojovat. A my bojujeme. Být Davidem znamená mít prak, abychom zvítězili. Zatím nemáme Davidův prak z Izraele. Ale věřím, že je to jen dočasně,“ pravil Zelenskyj.

Poděkoval Američanům, Francouzům, Němcům a příslušníkům dalších národů, které Ukrajincům poskytují zbraně, poskytují pomyslné praky, s nimiž může být ruský Goliáš poražen. „A on definitivně padne. Už letos! Můžeme to dokázat. Všichni společně – stejně jako David. Můžeme se postarat o to, aby k našemu vítězství neexistovala žádná alternativa. Ale pak, k našemu odhodlání by neměla existovat žádná alternativa. K odhodlání nás všech – na Dněpru a na Sprévě, na Seině a na Temži, na Potomaku a na Visle, na Tibeře, na Dunaji a v Jordánsku – a ve všech částech světa, kde si svobody cení víc než milosti tyrana,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajině už se dostává podpory, která znamená, že „Rusko nakonec prohraje“. Zelenskyj o tom nepochybuje. Zdůraznil však, že Ukrajina potřebuje co nejrychleji další zbraně i munici, protože jen rychlé dodávky dokážou ochránit více životů svobodných lidí. Ty Rusové zabijejí a mají k dispozici ještě dost prostředků, aby svobodných Ukrajinců pobili co nejvíc. „Proto si musíme pospíšit. Potřebujeme rychlost. Rychlost našich dohod. Rychlost dodávek k posílení našeho praku. Rychlost rozhodnutí k omezení ruského potenciálu. K rychlosti neexistuje žádná alternativa. Protože právě na rychlosti závisí život. Zpoždění vždy bylo a stále je chybou,“ zaznělo od ukrajinského prezidenta.

„Zatímco my jednáme o tom, jak posílit naši obranu moderními tanky, Kreml přemýšlí, jak uškrtit Moldavsko. Zatímco my se snažíme přesvědčit, že Ukrajina potřebuje moderní bojové letouny, Kreml už přesvědčil íránský režim. Výsledkem jsou nejen smrtící íránské drony na ukrajinském nebi. Ale také něco, čím za to Kreml zaplatil. Jste si jisti, že jde jen o peníze? Nebo snad svět bude čelit ‚obohacenému íránskému režimu‘? A v jakém rozsahu, 90 %, 92 % nebo 100 %? Jsem si jist, že nikdo z nás nechce, aby to region Blízkého východu a Perského zálivu okusil,“ naznačil Zelenskyj možnost, že se Írán může dostat k jaderným zbraním, o což svobodný svět nestojí.

Zelenskyj také upozornil, že Rusko dělá vše pro to, aby obešlo již platné sankce. Navíc uplatňuje svůj vliv v Mali, v Libyi i v Sýrii, a to pro svět neznamená nic dobrého. „Nejde tedy jen o Ukrajinu. Jde o to, že Goliáš musí prohrát. K tomu neexistuje žádná alternativa! Protože Kreml může rozbít bezpečnost a mír všech, kteří jsou nyní zastoupeni zde v Mnichově. Opožděná rozhodnutí světa jsou zdrojem, z něhož Putinova diktatura žije. Je tomu tak už léta. Čím déle se jednání o rozšíření Evropské unie protahovala, tím větší destruktivitu Kreml vnášel do – tehdy – šedé zóny mezi Evropskou unií a Ruskem. Čím hlasitěji se říkalo, že je třeba počkat, než bude Ukrajině umožněn vstup do ‚otevřených‘ dveří NATO, tím agresivnější byla ruská politika. Čím déle trvalo mlčení o Krymu na globální agendě, tím razantnější byl ruský revanšismus. Čím více se svět dohadoval, jaké sankce a kdy proti Rusku uvalit, tím nestoudnější byly ambice Kremlu. Čím déle jsme na Ukrajině, v Evropě a ve světě neměli jednotu, tím více iluzí Rusko mělo. Nyní se to vše napravuje. Stejně jako loni, i nyní navrhuji jednat okamžitě. Ale na rozdíl od loňska mám nyní nejpřesvědčivější argument – naše úspěchy,“ zmínil Zelenskyj.

„Dokážeme odrazit ruské údery? Ano. Můžeme ochránit naše města před ruskými raketami? Určitě. Dokážeme osvobodit naši zemi? Existuje o tom tisíc osm set devadesát jedna důkazů. Přesně tolik měst, městeček a vesnic se nám podařilo osvobodit od ruské okupace. Můžeme obnovit bezpečnost v černomořském regionu a potravinovou bezpečnost ve světě? Přesvědčivá je iniciativa ‚Obilí z Černého moře‘ a humanitární iniciativa ‚Obilí z Ukrajiny‘. Nastal čas, aby se Ukrajina stala plnohodnotnou součástí Evropské unie? Většina Evropanů členství Ukrajiny podporuje. Status kandidátské země jsme již získali. Již se připravujeme na zahájení jednání o členství. Jsme již spojeni s evropskou ekonomikou, logistikou a energetikou. K ukrajinskému vítězství neexistuje žádná alternativa. Alternativa k Ukrajině v EU neexistuje. Neexistuje žádná alternativa k Ukrajině v NATO. Neexistuje žádná alternativa k naší jednotě. Proto neexistuje a neměla by existovat žádná alternativa, jak se zcela zbavit ruské agrese,“ pokračoval dál ukrajinský prezident.

Ve snaze ochránit lidské životy nelze přistupovat na kompromisy. I tato slova pronesl před účastníky konference Ukrajinský prezident, než se rozloučil zvoláním „Sláva Ukrajině“. Ale než tak učinil, ještě jednou vyzval německého kancléře Olafa Scholze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a další partnery Ukrajiny, aby jeho zemi poskytli zbraně co nejrychleji.

Svůj druhý projev věnoval Zelenskyj spoluobčanům. Těm sdělil, že opět jednal s nizozemským premiérem Markem Ruttem. O další vojenské i humanitární pomoci pro Ukrajinu, ale také o souzení ruských válečných zločinů. Prý už bylo dohodnuto, že v Nizozemí bude zřízen registr škod, které Rusové během války napáchali. „Jsem si jist, že dospějeme k dalším potřebným řešením. Rusko ponese plnou odpovědnost za vše, co proti Ukrajině a Ukrajincům provedlo,“ přislíbil spoluobčanům.

Vrátil se také k Mnichovské bezpečnostní konferenci a znovu konstatoval, že ruská agrese proti Ukrajině může skončit ještě letos, pokud Ukrajina získá od partnerů dostatek zbraní. A Zelenskyj věří, že Ukrajinci zbraně dostanou. Tak, jako už bylo rozhodnuto, že dostanou tanky. Řekl také, že příští týden promluví k OSN a představí zde důležitou rezoluci. Hodlá v ní mimo jiné trvat na tom, že všechny národy jsou si rovny a zaslouží si žít v míru, spolupracovat a prosperovat. „Tato naše zásada se setkává s pochopením ve všech částech světa. A já děkuji každému státu a každému národu, který podporuje ukrajinské úsilí o stabilizaci mezinárodních vztahů,“ prohlásil ukrajinský prezident.

V tomto duchu Zelenskyj promluvil i k účastníkům 44. pravidelného zasedání Konference šéfů vlád Karibského společenství. „Je mi ctí, že mohu poprvé promluvit k vašemu společenství států. Je to zvláštní poslání – poděkovat vám za vaši podporu Ukrajiny a mezinárodního řádu. Řádu, který je životně důležitý pro všechny na světě – jak pro ty největší, tak pro ty nejmenší. Protože všichni na světě jsou si rovni a zaslouží si žít důstojně a nezávisle,“ řekl ukrajinský prezident. Jedním dechem dodal, že má-li se to podařit, je vždy třeba dbát na to, aby síla zákona vítězila nad případnými touhami jakéhokoli agresora vnucovat světu, vnucovat komukoli jinému, svou vůli.

„Ukrajina si váží síly práva. Stejně jako vy. A bráníme se před těmi, kteří nevěří v nic jiného než v brutální sílu. To je smysl války, která se odehrává teď, teď a tady – v Evropě. Válka zde však neovlivňuje pouze náš region. Celkově vzato je to válka, v níž svět překročil onu hranici mezi silou a právem. Ukrajina bojuje za to, aby zvítězilo právo. Aby zvítězila Charta OSN. Aby byly mezinárodní úmluvy a smlouvy účinné. Aby každý člověk na světě měl záruky – záruky, že proti němu nebude spáchán zločin agrese,“ pronesl ukrajinský prezident.

Poté politikům z oblasti Karibiku nastínil, co se stane s územím, na které vkročí noha ruského agresora. „K dnešnímu dni je asi osmnáct procent území Ukrajiny okupováno Ruskem. Sto devět tisíc čtyřicet pět kilometrů čtverečních. Je tam, na této části naší země, možný normální život? Ne, není. Lidský život tam nemá cenu. To je to, co Rusko přineslo naší zemi svou okupací. Ruská nadvláda neznamená žádná lidská práva, ale vládu militarizovaných gangů. Když přijde Rusko, znamená to, že přijdou represe a vraždy. Když se objeví ruská vlajka, znamená to, že se objeví mučírny a totální rabování. A když se nám konečně podaří osvobodit zemi od ruských vojsk, vidíme oblast humanitární katastrofy, kde je třeba vše znovu vybudovat.“ I kvůli tomu Ukrajina dál žádá svobodný svět o pomoc proti agresorovi a připravila desetibodový plán, na jehož základě se má obnovit mír a mimo jiné i chránit životní prostředí.

„Rusko nejenže vypaluje města, zabíjí lidi a krade majetek. Rusko ničí životní prostředí. Rusko ostřeluje chemické závody. Jeho agrese přináší ničení a zaplavování uhelných dolů. Miny a nepřátelské akce v Černém moři mají za následek smrt desítek tisíc živých tvorů. Všechny tyto škody má napravit naše mírová formule. A vím, že ruská propaganda – a zejména ve vašem regionu – vykresluje zcela jiný obraz toho, co se děje na našem území a v Evropě. Ale upozorňuji vás, že pokud Rusko, nedej bože, bude jakkoli úspěšné, rovnováha ve světě se změní. Ne ve prospěch práva, ale ve prospěch násilí. Agresor musí vždy prohrát. Právo musí vždy zvítězit. Pravda se musí vždy šířit po celém světě. A každý stát na světě, velký či malý, by měl mít právo na svou nezávislost a na respekt všech ostatních k této nezávislosti. To jsou zásady Ukrajiny. Vím, že jsou to i vaše zásady,“ řekl Zelenskyj.

Ve svém vystoupení poděkoval všem, kteří stojí na straně práva a požádal je, aby podpořili Ukrajinu po jeho chystaném vystoupení před členy OSN, k němuž má dojít příští týden.

Než se rozloučil se svými spoluobčany i s vedoucími představiteli států karibské oblasti, zmínil statečnost vojáků teď stojících především na východě země a bránící Ukrajinu před ruskou agresí. Zelenskyj dal najevo, že se sklání před jejich odvahou a vytrvalostí.

