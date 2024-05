Zelenskyj se chystá do Švýcarska. Vyjednat mír bez Ruska

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8127 lidí a u níž dalo Rusko najevo, že se ji nezúčastní – podle Zelenského má donutit Rusko zastavit válku pomocí globálního tlaku.



„Svět je schopen zastavit jakéhokoli agresora. Pokud bude svět pracovat společně a podle pravidel globální většiny, žádná agrese nebude schopna takovému globálnímu tlaku odolat,“ míní. Pracuje se prý na tom, aby se summitu zúčastnilo co nejvíce vedoucích představitelů a zemí. „Jde o zásadní věc,“ doplnil ukrajinský prezident.



Věří, že mírový summit i bez přítomnosti Ruska by mohl mít smysl. „Společně musíme donutit Rusko k uzavření míru. V nadcházejících týdnech nás čeká mnoho práce včetně práce za zavřenými dveřmi s partnery, abychom zajistili, že summit bude skutečně smysluplný,“ uveřejnil.

Ukrajinský prezident Zelenskyj rovněž ve svém sdělení na sociálních sítích uvedl, že pro svoji zemi připravuje sedm nových bezpečnostních dokumentů, které zahrnují bezpečnostní dohodu se Spojenými státy. Uvedl, že se má jednat o „architekturu zabezpečení“ na dobu, než Ukrajina vstoupí do NATO.



„Návrhy dohod naplňujeme silnějšími možnostmi pro Ukrajinu a pro společnou bezpečnost s našimi partnery. Je jasné, že nejvyšší prioritu má vše, co zajistí větší ochranu před ruským terorem,“ zmínil ukrajinský prezident.



Stejně jako ve svém projevu k dvaceti letům České republiky v Evropské unii opět Zelenskyj zopakoval, že by mohly být spuštěny rozhovory o vstupu Ukrajiny do Evropské unie již v červnu tohoto roku.

