Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhodil vedoucí ukrajinských regionálních vojenských náborových středisek. A to v rámci úsilí o vymýcení korupce poté, co byli úředníci obviněni z braní úplatků od těch, kteří se chtějí vyhnout frontové linii. Braní peněz od lidí, kteří se chtějí vyhnout branné povinnosti, označil za formu zrady, píší zahraniční média.

Zelenskyj, který byl v roce 2019 zvolen se slibem, že se postará o odstranění korupce v zemi, se v posledních měsících snaží osobně a veřejně bojovat proti těmto praktikám.

V době, kdy armáda země potřebuje nové rekruty, označil ukrajinský prezident braní peněz od lidí, kteří se chtěli vyhnout odvodu, zatímco ostatní trpěli, za formu zrady.

„Naše rozhodnutí. Rozpouštíme všechny regionální vojenské výbory. Tento systém by měli řídit lidé, kteří přesně vědí, co je válka a proč je cynismus a úplatkářství během války vlastizrada," řekl ve svém telegramovém videoprohlášení, na který upozornila Ukrajinska pravda. „Místo toho mohou být tímto systémem odvodů pověřeni vojáci, kteří zažili frontu nebo kteří nemohou být v zákopech, protože přišli o zdraví, o končetiny, ale zachovali si důstojnost a nejsou naplnění cynismem."

V lednu Zelenskyj odvolal ministra Vasyla Lozynského, který byl obviněn ze zpronevěry, a z vlády odešlo několik lidí z jeho nejbližšího okolí.

Minulý týden také odsoudil „odporné praktiky" některých osob zapojených do náboru do armády poté, co se zjistilo, že jeden z úředníků v jižním regionu Oděsa nevysvětlitelným způsobem získal úspory ve výši 5 milionů dolarů a nemovitost ve Španělsku, uvedl list The Guardian.

Proti úředníkům vojenských odvodních úřadů probíhá 112 trestních řízení. Zelenskij uvedl, že existují důkazy, že „někteří brali hotovost, někteří kryptoměny".

„Cynismus je všude stejný," řekl. „Nezákonné obohacování, legalizace nezákonně získaných prostředků, nezákonné zvýhodňování, nezákonný převod osob povinných vojenskou službou přes hranice."

Vrchní velitel ukrajinské armády generál Valerij Zalužnyj dostal od Zelenského příkaz, aby přijal nové vedoucí územních náborových středisek, přičemž uchazeče bude prověřovat bezpečnostní služba.

„Každý ,vojenský komisař', který je předmětem trestního řízení, bude pohnán k odpovědnosti," uvedl Zelenskyj. „Je to zcela spravedlivé. Plná odpovědnost. Odvolaní ,vojenští komisaři' a další úředníci, kteří mají pásky přes rameno a u nichž nebyly nalezeny žádné důkazy o trestných činech nebo porušeních, pokud si chtějí pásky přes rameno ponechat a prokázat svou důstojnost, by měli jít na frontu."

Zelenskij se nezmínil o dalším případu údajné korupce, o němž informovala ukrajinská média a který se týkal ministerstva obrany.

