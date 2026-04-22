Zeman o Sudeťácích, Vystrčilovi a zrušeném jednání s Orbánem

Pane prezidente, velmi razantně a často vystupujete proti konání sudetoněmeckého sjezdu, který se má uskutečnit v Brně. Potomci odsunutých Němců stále odmítají Benešovy dekrety, proti kterým se ve vztahu ke Slovensku ostře vymezuje i budoucí maďarský premiér Magyar. Co to může přinést?
Přijal jsem tezi, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé, protože byly konzumovány. Rozumíte mi, jak to myslím?
Ano.
Podobně jako je třeba konzumováno panenství. Čili, o čem se máme bavit. Benešovy dekrety byly naplněny, tím byly konzumovány a tím pádem se staly vyhaslými.
Mám-li rozvinout Váš příměr o panenství, tak u ženy, která o panenství přišla, se žádný muž nedožaduje, aby se toto panenství vrátilo. Jinými slovy, jsou-li dekrety prezidenta Beneše vyhaslé, protože byly konzumovány, proč jsou stále tématem pro sudetské Němce a nyní i pro Maďary?
Na transferu Němců se dohodly velmoci v Postupimi, je to článek 13 s tím, že transfer má být prováděn humánním způsobem. Můžeme klidně odsoudit excesy, které se při tom staly, a já jsem je sám dříve odsoudil. To však nic nemění na tom, že nejenom u nás, ale i v Polsku k transferu Němců došlo. Dovedete si, milý příteli, představit sjezd sudetských Němců ve Varšavě nebo ve Vratislavi či kdekoli v Polsku? Poláci by v tom případě vstoupili do revoluce.
Jak je možné, že my si to necháváme líbit? Byť ano, odpor se zvedá stále větší a nejen z Vaší strany.
My si to nenecháváme líbit. Média tady vytvářejí mediální mlhu nebo mlčení, chcete-li. Díky tomuto mediálnímu mlčení se dočasně zdá, že si to necháváme líbit.
Odbory Českého rozhlasu i České televize oznámily stávkovou pohotovost kvůli snaze vlády změnit jejich financování. Odboráři ČT to přitom oznamovali přímo z obrazovky České televize…
Už jsme to jednou viděli, v roce 2001.
Ano. I teď padají výroky o spacácích, okupační stávce apod. Všechno kvůli tomu, že vláda hodlá naplnit programové prohlášení. Jak by se vláda vůči tomu odporu zevnitř veřejnoprávních médií měla vláda zachovat?
Jako premiér jsem mluvil v roce 2001 o maoistických hystericích, kteří organizují tuto stávku typu kulturní revoluce. Všichni víme, jak to dopadlo. Myslím si, že podobný pokus znovu to po čtvrtstoletí zopakovat skončí neúspěchem a vyjde do ztracena. Chtěl bych připomenout, že způsob financování veřejnoprávních médií, který navrhuje nová vláda, je totožný se způsobem financování v 17 členských zemích Evropské unie. Takže nejde ze strany veřejnoprávních médií o žádný boj za svobodu slova, ale je to boj za kšefty a nic jiného než kšefty.
Vláda zarazila šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi použití vládního speciálu k jeho opětovné cestě na Tchaj-wan. Vy to předpokládám schvalujete. Co to symbolizuje?
Ne vždy souhlasím s Andrejem Babišem, ale když řekl, že cesty Vystrčila a Pekarové zničily byznys našich firem v Číně, tak má pravdu a ví, o čem mluví. Jestliže proběhne další Vystrčilova cesta, byť běžným linkovým letadlem, tak řadě našich podniků mohou ujít jejich zajímavé zakázky v Číně.
Není zřejmě možné, aby předsedovi Senátu vláda zakázala tam jet zcela. Nebo ano?
Vládní činitelé mohou veřejně prohlásit, že je to soukromá aktivita pana Vystrčila a oficiální cestou to sdělit čínské straně.
