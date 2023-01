Zeman: Voják poslouchá rozkazy, Babiš je lepší. Vláda chce podplácet média

reklama

„Sama profese vojáka nutně vede k tomu, že jste zvyklý buď rozkazovat, nebo poslouchat. A v civilizovaných zemích zpravidla není voják v čele státu,“ uvedl Miloš Zeman v rozhovoru pro server iDnes.cz

Vyjádřil se i k tomu, že podle některých odborníků, ale i třeba sázkových kanceláří, jsou stávající prezidentské volby už rozhodnuté.

„Žádné volby nejsou rozhodnuté předem. Pokud budete přihlížet k mediální masáži nebo průzkumům veřejného mínění, tak favorit je zřejmý. Ale chtěl bych připomenout minulost, kdy se průzkumy velmi často mýlily,“ narážel možná i na fakt, že on sám vyhrál dvoje prezidentské volby, aniž by byl podle průzkumů jejich favoritem.

Následně nenechal nikoho na pochybách, kdo je jeho favoritem a koho bude volit.

„Já sám dávám přednost plnokrevné osobnosti se všemi jejími chybami a nedostatky před marketingovými produkty typu Barbie nebo Ken. Ale to samozřejmě neznamená, že moje preference budou i preferencemi většiny občanů České republiky. I když bych si to přál,“ vyjádřil se jasně a naznačil také, koho za marketingové produkty považuje (Barbie – Nerudová, Ken – Pavel).

Rozhovor se pak stočil na nejdůležitější momenty prezidentské kampaně.

„Myslím si, že Andrej Babiš opustil hlavní téma, to je energetická a ekonomická krize, a přešel na téma mír,“ vyhodnotil Zeman jako důležitý moment kampaně Babišovu změnu stěžejního tématu.

„Toto téma vedlo i k jednomu jeho nešťastnému výroku, byť do jisté míry vytrženému z kontextu,“ zmínil prezident Babišovo vyjádření ohledně hypotetické pomoci Polsku v případě jeho napadení.

„Čili v posledních doslova dnech, ne-li hodinách, se tato tematika vyostřila. A já se domnívám, že polarizující linie mezi oběma kandidáty je někde úplně jinde. Je to linie mezi kompetencí a nekompetencí. Bez ohledu na konkrétní osobu bych chtěl říci, že sama profese vojáka nutně vede k tomu, že jste zvyklý buď rozkazovat, nebo poslouchat. Koneckonců jsem několikrát připomínal, že v civilizovaných zemích zpravidla není voják v čele státu.“

Pak se Zeman ještě vrátil k Babišovu výroku ohledně pomoci Polsku a zmínil v této souvislosti i svoje následné jednání s polskou hlavou státu.

„Je to jeden nešťastný výrok. A já věřím, že Andrej Babiš mluvil spíše o hypotetické situaci, protože nepředpokládal, že by k tomuto útoku došlo. Říkal jsem polskému prezidentu Dudovi, že my jsme také považovali za hypotetickou situaci útok Ruska na Ukrajinu, a přesto k tomu došlo. Ale musím říci, že prezident Duda to vzal s úsměvem a i na společné tiskové konferenci poznamenal, že se jedná o vyhrocenou volební kampaň.“

Prezident se vyjádřil i k ostré a negativní kampani, která prezidentské volby provází.

„Myslím, že je sice oprávněné upozorňovat na nenávistné prvky v této kampani, ale na druhé straně si na to musíme zvyknout. Protože v každé společnosti existuje určitá skupina primitivů, která posílá kulky v obálkách nebo píše nenávistné dopisy. Tyto primitivy je třeba ignorovat a nebrat je příliš vážně.“

Současný dosluhující prezident se vyjádřil také k tomu, že podle průzkumů nyní není česká veřejnost nakloněna tomu, aby Česká republika vojensky podporovala Ukrajinu...

„Nu, jak už jsem vám řekl, mám skeptický postoj k jakýmkoli průzkumům veřejného mínění. Nicméně chápu jistou únavu české veřejnosti, ale uvědomte si, že stále ještě je tato podpora poměrně výrazná. A to včetně podpory ukrajinských uprchlíků.“

Podle serveru iDnes.cz je ale výrazná i podpora, kterou poskytuje Zeman současné vládě Petra Fialy.

To je, podle Zemanova vyjádření, dáno jednak shodou v postoji vůči ruské agresi na Ukrajině a jednak tím, že je Petr Fiala konsenzuální politik a jedná se s ním tedy daleko lépe a přátelštěji než v případě nějakého militantního fanatika.

„Na druhé straně si to neidealizujte. Uvědomte si, že jsem třikrát vetoval různé zákony, které jsem pokládal za špatné. A nezapomeňte, že jsem kritizoval zrušení superhrubé mzdy, podobně jako drtivá většina ekonomů. Tam je ovšem problém, že toto zrušení superhrubé mzdy spáchalo společnou a nerozdílnou rukou hnutí ANO, ODS a SPD,“ poukázal Zeman na společný postup opozičních stran a největší strany vládní.

Řeč pak v rozhovoru přišla i na téma energií, a to jak ve vztahu k oběma kandidátům na prezidenta, tak ve vztahu k současné vládě.

„Sledoval jsem debatu Babiše a Pavla v ČT a myslím si, že Babiš argumentoval velmi rozumně, pokud jde o návrhy na řešení energetické krize. Bohužel Petr Pavel tuto problematiku vůbec nezná,“ je Zeman přesvědčený o tom, že Pavel do téma energií a energetiky vůbec nevidí.

„Co se týče samochvály vlády, dodal bych: ‚Better late than never (pozdě, ale přece – pozn. red.).‘ Ale na druhé straně nesmíme zapomínat, že například v dubnovém rozhovoru pro MF DNES jsem vyzýval pro zastropování cen a že vláda k tomuto zastropování přistoupila výrazně později. A to byla samozřejmě chyba“.

Prezident se poté ještě vrátil k debatám.

„Z odborného hlediska, z hlediska odborné kompetence byl výrazně lepší Andrej Babiš. Až na ten nešťastný výrok. Ale povšimněte si, že si ho v prvních komentářích k diskusi nikdo nevšiml. Až pak si to někdo uvědomil a samozřejmě to poněkud nafoukl,“ myslí si prezident.

Podle Zemana probíhající prezidentské debaty mohou stále ještě zamíchat kartami.

„Samozřejmě. Vycházím ze svých vlastních zkušeností. Průzkumy jak ve volbě 2013, tak ve volbě 2018 byly odlišné od reálného výsledku a celkem všichni – nejenom já – tvrdí, že rozhodly právě tyto debaty,“ uvádí Zeman svoje vlastní zkušenosti.

„Mimochodem, když jsem zkritizoval Andreje Babiše za to, že uhnul od jednoho tématu k jinému, méně nosnému, tak ho naopak musím pochválit za to, že šel do debaty v České televizi, podobně jako jsem to dělal já.“

Redaktor se pak zeptal i na prezidentův názor ohledně činnosti vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímy, jehož nová strategie počítá s masivní finanční podporou médií, která podle vlády bojují s dezinformacemi.

„Pokládám to nejen za extrémně hloupé, ale i za nebezpečné. Je to v podstatě pokus podplatit některá média, ale i neziskové organizace, aby byly servilní vůči vládní politice,“ zhodnotil Miloš Zeman poměrně ostře záměr vlády poskytovat vybraným médiím a neziskovým organizacím finance na boj s dezinformacemi.

„Tím by se popřela nezávislost těchto organizací i těchto médií,“ je si Zeman jistý a dodává ještě, že v pořadu Xavera Veselého upozornil, že v době bombardování Londýna v roce 1940 Britové nerušili německé nacistické vysílání do Anglie.

„Protože si vážili svých občanů, věřili jim a pokládali je za dostatečně samostatné a sebevědomé,“ uvedl Zeman svůj názor, který může rozproudit širokou diskusi, a to zejména v souvislosti se včerejším vyjádřením generála Pavla v debatě na Primě, kde zmínil, že čeští občané ještě nejsou na referenda připraveni a do té doby, než budou připraveni, nelze referenda pořádat.

„Každá země, která zavádí cenzuru – a pan Klíma se minimálně snaží zavést její zárodky – nedůvěřuje svým občanům,“ má v tomto jasno prezident Zeman a nenechal nikoho na pochybách, že v tomto bodě se s vládou rozhodně neshodne.

Psali jsme: Pavel: „Češi nejsou připraveni na referendum.“ A přišel výbuch Po debatě Babiše s Pavlem přišla jiná. Generál si ji asi nepustí Jiří Paroubek: Změna strategie našeho generalissima Senátorka Zwyrtek Hamplová: Hlas pro generála považuji za riziko velkého “neznáma”

