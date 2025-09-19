Zeman udělal před volbami zásadní změnu. Ale hned přišel plivanec

19.09.2025

Bývalý prezident republiky Miloš Zeman bude v parlamentních volbách volit hnutí STAČILO!. Rozhodnutí zdůvodnil svou dlouhodobou levicovou orientací a zklamáním z osudu sociální demokracie.

Slavnostní otevírání dopisu T. G. Masaryka sledoval i bývalý prezident Miloš Zeman. Pro Rádio Prostor uvedl, že očekával, že znění Masarykova dopisu bude v angličtině, jelikož Masaryk na sklonku svého života právě angličtinu kvůli její stručnosti více upřednostňoval.

Pravděpodobně nejvíce ve veřejném prostoru po otevření Masarykova dopisu rezonovala jeho slova o „nevzdělaných a hloupých lidech“.

„Lidé jsou rádi hloupí, ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi,“ stojí v dokumentu.

Právě tato Masarykova slova okomentoval i exprezident Zeman. „Masaryk měl smysl pro humor – někdy i dost drsný humor,“ řekl Zeman.

Masarykovu dikci označil za nepřekvapivou. „Očekávat nějaké poselství k národu v době, kdy starý člověk umírá, je už po rezignaci a myslí si, že odchází ze života a stará se především o svůj funus, to by bylo neadekvátní. Masaryk toho řekl a napsal ve svém životě tolik krásného, že nemůžeme očekávat, že když se loučí se životem, tak že bude recitovat Shakespeara,“ uvedl Zeman. Ti, kdo dle jeho názoru očekávali od Masarykova dopisu překvapení, byli „příliš senzacechtiví“.

V České republice se budou za 14 dní konat Parlamentní volby. Miloš Zeman v rozhovoru přiznal, že chvíli spolu s dalším bývalým prezidentem Václavem Klausem uvažoval o tom, zda nesepíší společné prohlášení, v němž by vyzvali občany, aby šli k volbám a volili některé z opozičních stran. Klaus však tuto možnost odmítl, a proto se Zeman rozhodl, že sám podpoří hnutí STAČILO!, které podle něj sdružuje levicové síly. Sám byl v minulosti dlouhodobým voličem hnutí ANO Andreje Babiše.

„No, a protože Václav Klaus to možná z dobrých důvodů odmítl, tak jsem se rozhodl, že tentokrát budu volit hnutí STAČILO!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustředily levicové síly. Protože jsem byl odjakživa levicový politik, trápil mě osud sociální demokracie po mém odchodu z funkcí,“ uvedl Miloš Zeman a vyjádřil naději, že hnutí STAČILO! v nadcházejících volbách uspěje.

Na rozhodnutí Miloše Zemana na X zareagovala lídryně STAČILO! Kateřina Konečná. Uvedla, že ji rozhodnutí bývalého prezidenta příjemně překvapilo. „Ostatně sám je výrazným levicovým politikem, jehož názorů jsem si vždy vážila. Vnímám to jako ocenění naší odvahy jasně pojmenovávat problémy dnešní politiky a nabízet reálnou cestu,“ napsala Konečná.

Zároveň vzkázala, že si váží každého voliče, který se pro volbu „autentického vlasteneckého levicového hnutí STAČILO!“ rozhodl.

„A ještě více si vážím těch, kteří mají odvahu se v tom mediálním lynči veřejně přihlásit k volbě STAČILO!,“ dodala Konečná s tím, že o důvěru lidí míní i nadále bojovat, jelikož o budoucnosti České republiky u voleb rozhodne právě občan.

„Proto budeme dál bojovat o důvěru všech lidí tak, abychom už za několik dnů řekli jednoznačně Fialově gangu STAČILO!,“ uzavřela Konečná.

 

Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09) k rozhodnutí Miloše Zemana volit hnutí STAČILO! neboli že Zeman „podpoří bolševiky“, uvedl, že ho to nepřekvapilo. „Jsou k nerozeznání od Putinova Jednotného Ruska,“ neodpustil si Ženíšek a pokračoval s kritikou Zemanova prezidentství.

„Jeho prezidenství byla 10letá ostuda a Putina ‚opustil‘ jen proto, že z něj udělal blbce. Nikdy se nezmění. Proti takovým typům politiků budu vždy bojovat,“ přislíbil ministr z TOP 09.

 

autor: Alena Kratochvílová

