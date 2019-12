Zeman vede džihád proti ČT? Petr Žantovský je ohromen nad argumentací zaměstnance ČT. I nad slovy dalšího novináře, že žijeme ve válce

Úvaha spisovatele Vlastimila Vondrušky, která pod titulkem „Dejte nám s tím vším už pokoj“ vyšla v MF Dnes, vybudila na stránkách Reflex.cz ke zlostné reakci Vladimíra Mertlíka. „Pan Mertlík vyjadřuje značný nesouhlas s názory, které ve Vondruškově článku nalezl. Nevím, jestli to bylo z jeho, nebo editorovy hlavy, ale v úvodu je fotka pana Vondrušky, pod níž je popisek ‚Spisovatel Vlastimil Vondruška, skrytý ideolog Babišova ANO‘. Sice s otazníkem, nicméně už tenhle v podstatě dehonestační začátek naznačuje, co tak můžeme od Mertlíkova článku čekat. Vyberu jen několik naprostých lží a nesmyslů. Hned ve druhém odstavci napsal: ‚Od listopadové Letné trvá mediální i politický tlak mířící nejen na akci samu, ale sofistikovanými nátěry zpochybňující smysl a morální oprávněnost vyjádřit nesouhlas s kroky státní administrativy,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Sám sledoval všechny možné reakce od politických elit jak koaličních, tak opozičních, ale od nikoho neslyšel slovo pochybností o tom, že občané mají právo na to vyjádřit svůj souhlas, nebo nesouhlas s tím, co dělají jejich volení zástupci. „Všechny reakce na chvilkařské demonstrace, zejména ty kritické, směřovaly spíše k vyjádření názoru, který také sdílím, že demokracie stojí na všeobecných a pluralitních volbách. Když v nich někdo vyhraje a dokáže sestavit vládu, tak má plné právo, ale také plnou povinnost a plnou odpovědnost ve volebním období vládnout. A už poněkolikáté od různých Impulsů 99, Děkujeme, odejděte, Cest změny a podobně se opakuje výkřik o nepolitické politice. O tom, že vlastně vládnout mají elity, že není důležité, kdo a jak uspěl ve volbách, že podstatné je, aby vládla pravda a láska nad lží a nenávistí. Kde je pravda a láska a kde je lež a nenávist, si samozřejmě kategorizují ti, kdo o tom ve veřejných projevech mluví,“ upozorňuje mediální analytik.

Kdo nešel na Letnou, je nepřítel pravdy a lásky

Chvilkařské demonstrace je tak třeba chápat v podstatě jako protest proti volebnímu demokratickému uspořádání společnosti a volání po nějaké autokracii, oligokracii, aristokracii či něčem dalším, co nepodléhá volební proceduře. „To je úplně nejzákladnější věc, která zazněla ve dnech po 17. listopadu mnohokrát. Pan Mertlík to však asi přeslechl nebo tomu nevěnoval dostatečně pozornost, protože obviňuje každého, komu se třeba nechtělo jít na Letnou demonstrovat s chvilkaři s párkem a pivem v ruce – jak jsem se dozvěděl, bylo tam bohaté občerstvení – že je nepřítel pravdy a lásky. V podstatě je popírač pluralitní demokracie. Ve finále tam šermuje se slovy většina a menšina. K tomu ho inspiroval pan Vondruška tím, když napsal, že ‚v demokracii se má menšina podřídit většině, vládu máme nechat vládnout a u voleb jí vystavit účet‘, To je jinými slovy to, co jsem říkal před okamžikem,“ podotýká Petr Žantovský.

Vladimír Mertlík na tato slova zareagoval podivuhodnou analogií, proč tedy svět nenechal dovládnout většinově zvolenou administrativu Třetí říše, aby ji v dalších volbách mohl německý lid vystavit účet a proč řádně zvolené představitele německého lidu pověsil. „To je ale mimořádná porce demagogie, která zaslouží pozastavení, protože pan Mertlík zřejmě nechodil do základní školy na dějepis. Nebo chodil, moc neposlouchal a tohle mu uniklo. Jinak by věděl, že se od roku 1933 v Německu žádné volby nekonaly. Ty v roce 33 vyhrál Hitler, stal se říšským kancléřem a od té doby tam žádné volby nebyly. O žádné demokracii se nedalo mluvit, tudíž tahle analogie kulhá na obě nohy. A vzal si na paškál ještě jiný citát z Vondrušky: ‚Za konflikty nemohou ti, kteří s idejemi lásky a pravdy nesouhlasí, ale ti, kteří je na celém národu mermomocí vynucují, jako by to byla jediná pravda všehomíra‘. Mertlík to doprovází slovy: ‚hřímá spisovatel Vondruška, jeden z těch, kdo jsou prý svědomím národa‘," kroutí hlavou mediální odborník.

Fotogalerie: - Statisíce proti Babišovi a Zemanovi

Demagogické házení opozičních stran do jednoho pytle

Ta ironie totiž z každého řádku vytéká po hektolitrech a je zřejmé, komu se Vladimír Mertlík chce zavděčit. „To ale nechme na jeho svědomí, pokud nějaké má. Zas je tady ta obrácená rukavice. Ti, kdo prosazují v podstatě za každou cenu nějaké ideje, které prohrály ve volbách, jsou údajně terčem diskriminace od těch, kteří na základě výsledků voleb vytvořili stávající mocenské poměry. To je opět stavění koně za vůz a demagogie poměrně značného stupně. Největší demagogie přijde úplně na konec, pokud pominu toho Hitlera, který mě zvedl ze židle. Nejdřív pan Mertlík tvrdí, že na Letnou chodí stále víc lidí. Mám pocit, že sami organizátoři říkali, že tam 16. listopadu rozhodně nebylo víc lidí než minule, ale to nechme stranou. Pak tam vypisuje různá procenta z voleb za poslední tři roky a k nim dává cosi jako většina a menšina. Přitom nepíše, jaké politické subjekty si pod tím máme představit, čili si ta jeho čísla nemůžeme zkontrolovat, ani způsob, jak k nim došel,“ kritizuje Petr Žantovský.

Psali jsme: Na začátku bombastický článek urážející Zemana, ale skončilo to ostudou. Petr Žantovský odhaluje přešlap konkrétní redakce Takový odpad si lidé platí na ČT! Petr Žantovský nevěděl, jestli se smát, či plakat „Chce se mi zvracet. Něco tak tupého jsem už dlouho nečetl!“ Petr Žantovský nevěřícně hledí na text o Petru Pavlovi Černé prasátko, novinářský póvl a šmejd. Na to nemá ani Rejžek. Petr Žantovský pro vás přebral to největší sprosťáctví nad smrtí Karla Gotta

U voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 uvádí většinu 44,64 procent a menšinu 41,42 procent. „To zřejmě odvodil od toho, jak se sestavovala koalice, ANO, ČSSD s podporou KSČM. Menšina jsou všichni ostatní. Nevím, jestli by se volič Pirátů ztotožnil s programem ODS. Pan Mertlík naprosto demagogicky hází do jednoho pytle všechny strany způsobem, který by jim umožnil se podílet na sestavování vlády. Takhle to uvádí u více voleb, také u nich se naprosto bezostyšně lže a malují se zdánlivě důvěryhodná čísla, která ale nemají vůbec žádné opodstatnění. Třikrát vypichuje zvlášť SPD, jako by to byla nějaká skupina, která má lepru nebo co, nedal ji k většině ani k menšině. Jen píše, že se přidá ke komukoliv. Nevím, proč ji vyčleňuje, to nevysvětluje, asi ji nemá rád, jinak si to neumím vysvětlit. Každopádně tenhle článek má velký nárok na to být označen jako hloupost týdne,“ tvrdí mediální analytik, i když konkurenci bude mít Mertlík i v dalších dnešních ukázkách.

Vyhrožovat šibenicí a chovat se jako hulvát je hodno následování

Velkou konkurencí, která se o hloupost týdne také vehementně hlásí, je úterní článek Martina Fendrycha pod titulkem „Starosta Řeporyjí svlékl Rusko donaha. Projevil kuráž, která slušňákům často chybí“ na Aktuálně.cz. „V duchu toho titulu pan Fendrych, můj ‚oblíbený‘ komentátor, píše: ‚Starosta Pavel Novotný ukázal odvahu, šel do rizika, v tom je hoden následování. Je snadné útočit, když sloužíte Putinovi nebo Zemanovi, o to je cennější, když se těmhle týpkům někdo vzepře. Vzpírat se můžeme, musíme, jinak ztratíme svobodu‘. To je teze, která stojí za zamyšlení. Teď budeme všichni polonazí tancovat po ulicích, svým ideovým odpůrcům budeme vyhrožovat šibenicí, budeme na veřejnosti mluvit sprostě, budeme vystupovat dost nekulturně, jak to předváděl pan Novotný při telemostu televize Rossija 1, budeme se prostě chovat jako hulváti. To je teď podle pana Fendrycha klíč k naší liberální demokracii,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To, že se Pavel Novotný chová jako hulvát, je jeho soukromá věc, může si dělat, co chce. Mě na tom spíš silně zaráží, že strana, která vytěsnila ze svého středu Václava Klause mladšího za jedno historické srovnání, tak se dál pere jak o život za starostu Novotného. Lze to brát v duchu toho krásného Kalouskova citátu, když reagoval na ty maily v Pirátské straně, co v nich jedna členka nazvala druhou tím čtyřpísmenným označením dámského pohlaví. Komentoval to, že si sociální demokraté říkají ‚příteli‘, lidovci ‚bratře‘, komunisté ‚soudruhu‘, no a teď už víme, jak si mezi sebou říkají piráti. Z téhle analogie bych začal chápat, co je za stranu dnešní ODS. Jestli je dnešní ODS odrazem mentality a chování pana Novotného, tak je to docela výrazný vzkaz jakýmkoli možným budoucím voličům té strany,“ tuší mediální odborník, že se voliči mohou v případě ODS rozhodovat i podle řeporyjského starosty.

Fendrych od Rumla má v rétorice vynikající učitele z minulosti

Zastavit se musí u Fendrychovy věty, že „Novotný je bezohledný bitkař, rváč, ale podstatné je, že v nejznámějších rvačkách stojí na antitotalitní, antiputinovské straně“, která mu moc připomíná komunistickou minulost. „Lidé, co nestáli na správné straně, byli označováni antikomunisty, rozvraceči, ztroskotanci nebo samozvanci. Je úžasné, jak se ta totalitní rétorika proměňuje v rétoriku těch tzv. liberálních demokratů a jak mnoho podobných slovních a myšlenkových obratů se tady odráží. O kousek dál píše Fendrych o ruské televizi, že má ‚úpadkové pořady‘. Slovo ‚úpadkové‘ známe z dřívějška. Úpadková byla jazzová hudba. Kdo četl nějaký text od Škvoreckého, tak ví, že nacisté označovali jazz za úpadkovou – oni ještě navíc židobolševickou – kulturu. V padesátých letech byl u nás jazz označován také za úpadkovou, ale pro změnu židozednářskou, kulturu nebo či hudbu. Teď tu máme úpadkové pořady. Hle, pan Fendrych má vynikající učitele z minulosti. Je dobré to o něm vědět,“ míní Petr Žantovský.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bývalý Rumlův náměstek z ministerstva vnitra se ve svém článku neopomněl zastavit u „statečného“ starosty Prahy 6 Koláře – syna Petra Koláře, zakladatele Evropských hodnot, svého času také pretendenta na Pražský hrad – který chtěl zlikvidovat Koněvovu sochu. „A komentuje to větou: ‚Jsme národ po léta vychovávaný ve zfalšovaných dějinách‘. Připomnělo mi to větu pana Klvani, že v pětačtyřicátém nás sovětská armáda neosvobodila, nýbrž dobyla. To je v podobném gardu. Myslím, že ten, kdo falšuje dějiny, bude spíše pan Fendrych nebo lidé z jeho názorové skupiny. Kdo chodil do školy, zřejmě ani pan Fendrych moc ne, to všechno ví. Ví, jak se dějiny odehrály, a neví to jenom z ‚bolševických‘ učebnic. Je dostatečně dostupná historická literatura i od západních historiků. Za posledních třicet let u nás vyšlo mnoho publikací o druhé světové válce, takže kdo nemá zavřené oči a umí číst, se dozvěděl všechno, co potřeboval,“ vysvětluje mediální analytik.

ČT si uvědomuje, co je zač, a tak nechce pomocníky prozradit

V tom případě pak nemusí mást čtenáře takovými propagandistickými výkřiky, jimiž perlí Martin Fendrych. „Pointa jeho článku je v těchto větách: ‚Novotný díky své účasti v onom ruském televizním pořadu připomněl, že žijeme ve válce, že prezident Putin a jeho lidé štvou Rusy proti Západu a neváhají demokracii, svobodu názoru, právo stavět pomníky lidem, kteří nám pomohli, ať už byli jacíkoli‘ – podotýkám i nacisté, to se týkalo Vlasova – ‚vydávat za fašismus‘. No to je docela zásadní tvrzení, že žijeme ve válce. Konečně to někdo vyslovil. Mnoha lidem se to do dneška mohlo zdát jako velmi smutný příznak špatné doby a špatného politického počasí, ale Fendrych to řekl naprosto jasně. A protože to je propagandistický a režimní novinář, režimní ve smyslu toho liberálně demokratického režimu, a slouží těmto myšlenkám, tak je třeba ho vzít vážně. Vůbec bych to nepodceňoval, protože Fendrych nám sem přivolává válku. Je dobré to vědět,“ nabádá Petr Žantovský.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Třetí dnešní téma se týká článku, který pod titulkem „Česká televize v tichosti využívá influencery. Brání ji před ‚džihádem‘ z Hradu“ vyšel na Info.cz. „Autor Vojtěch Kristen nás v něm upozorňuje na zajímavou věc, která by neměla uniknout těm, co se zajímají o Českou televizi. Podstatou informace je, že Česká televize si uvědomuje, že její důvěryhodnost upadá, že je předmětem kritiky a že nezabírají tradiční sebeobranné mechanismy jako tiskové zprávy a podobně. Tak si najímá tzv. ambasadory nebo influencery v různých sociálních strukturách. Podle Víta Koláře, který šéfuje komunikaci ČT, nebudou tyto lidi deanonymizovat, protože by je údajně poškodili. No u toho bych se zastavil. Jestliže spolupráce s Českou televizí znamená pro někoho ostudu a poškození, tak to samo o sobě vypovídá, že Česká televize si uvědomuje, co je zač,“ jedovatě poznamenává mediální odborník.

Česká televize není svatá, hospodaří nenormálně a bez kontroly

Ředitel komunikace Vít Kolář tvrdí, že ambasadorům Česká televize nijak neplatí, protože za ni orodují z přesvědčení. „Třeba na sociálních sítích píšou, jak je Česká televize báječná, aby vyrovnali množství kritiky, které se ČT po právu valí na hlavu. Pan Kolář to pointuje úžasně, že za tím, že Česká televize není ten nejhvězdnější piedestal, stojí ‚džihád‘ Miloše Zemana proti České televizi. Doslova praví: ‚Jsem přesvědčený, že to je jeden z důvodů. Džihád? Asi to je správné slovo, jinak se to říct nedá‘. Pan Kolář taky do školy asi moc nechodil, protože džihád je svatá válka vedená muslimy v nějakých historických souvislostech. Nevím o tom, že by pan prezident přestoupil na islámskou víru, ani o tom, že by zahájil džihád. Pokud vím, jedinou zbraň, kterou kdy v životě držel, byla ta dřevěná atrapa samopalu s becherovkou místo zásobníku, kterou dostal při jednom z výjezdů mezi občany na Vysočinu,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To, že by prezident Zeman vedl nějakou svatou válku, je nesmysl už proto, že svatá válka se vede za svaté věci a proti svatým věcem. „A Česká televize rozhodně není svatá. Česká televize je normální, nebo spíš nenormální podnik, kde se nenormálně hospodaří. Nenormální je na ní hlavně to, že ti, kteří ji platí, tedy my, nemají šanci nahlédnout do toho, jak hospodaří. Teď se nebudu bavit o tom, jaké politické názory ta televize dominantně zastává, jak vypadají její politické komentáře a pořady. Jen bych se zastavil u hospodaření. A to je předmětem velice vážné a plošné kritiky. To, že se tomu Česká televize brání nějakými trolly, kteří se snaží přesvědčovat, jak je Česká televize bezvadná, pouze potvrzuje, že Česká televize nemá čisté svědomí. Kdyby ho měla, vyloží karty na stůl. Zatím to ještě nikdy neudělala,“ dodává mediální analytik.

Psali jsme: Jak se z novinářky Procházkové stala hysterka, mlátící lidi? Osobní vzpomínka Petra Žantovského. Pokrytectví a velká lež o dezinformacích Neodvolatelná Rada ČT a nekontrolovatelná televize. Pozor, než se to celé rozjede! Petr Žantovský varuje před tím, co chystá Smoljak Ajaj pane Hrušínský, tady jste zalhal. A tady také. Máslo na hlavě, špína před vlastním prahem. Petr Žantovský sčítá nepříjemné omyly. Nebo...? Obžaloba, rozsudek a trest v jednom. Petr Žantovský je ve varu z hanopisu na Schneidera, který sepsala „novinářská nula“ od Šafra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.