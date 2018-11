Zeman zahájil návštěvu Číny účastí na večeři v Šanghaji

Akce se konala v předvečer zahájení prvního ročníku dovozního veletrhu China International Import Expo (CIIE), kvůli kterému do Šanghaje přijela řada státníků a podnikatelů.

Slavnostní večeře se účastnili pouze vrcholní představitelé národních delegací. Média dříve informovala, že dorazit by měli například premiéři Ruska Dmitrij Medveděv, Maďarska Viktor Orbán, Vietnamu Nguyen Xuan Phuc či Pákistánu Imran Chán. Úplně chybět v Šanghaji kvůli vzájemným obchodním opatřením s Čínou z poslední doby mají naopak představitelé Spojených států.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář ČTK řekl, že u hlavního stolu bylo u večeře zhruba 70 hostů. Zemanovi patřilo místo přímo proti čínskému prezidentovi. Mezi přítomnými hosty kancléř zmínil ještě například chorvatskou prezidentku Kolindu Grabarovou Kitarovičovou.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK napsal, že klíčovým tématem jednání českého a čínského prezidenta je nová Hedvábná stezka. „Cílem je, aby její jedna větev ústila v České republice. Toto téma bude pan prezident při jednání v ČLR rozvíjet,“ uvedl Ovčáček.

Zeman vyrazil z Prahy v sobotu večer, zpět do České republiky by se měl ze své čtvrté návštěvy Číny vrátit v úterý. Hlavní bod programu ho čeká v pondělí, kdy se několikrát uvidí s prezidentem Si Ťin-pchingem. Kromě večerního jednání delegací Česka a Číny přivítá hlavu čínského státu i v české expozici na šanghajském veletrhu.

Veletrhu CIIE se podle organizátorů účastní přes 130 zemí a jejich regionů, 80 z nich včetně Česka se prezentuje národními pavilony. Celkově by se mělo do Šanghaje sjet 15 hlav států a premiérů. Na veletrh se přihlásilo přes 2800 firem, Zemana ve zvláštním letadle doprovodila do Číny šedesátičlenná delegace vedená Hospodářskou komorou ČR.

