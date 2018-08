Zemane, vzdejte se funkce! Výzva Markéty Pekarové Adamové vyvolala silné reakce z těch nejvyšších míst

Ke kauze H-System už se vyjádřili prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský či předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Když se Nejvyšší soud přiklonil na stranu konkurzního správce zkrachovalého H-Systemu a nařídil vystěhování asi 60 bývalých klientů H-Systemu sdružených v Bytovém družstvu Svatopluk, prezident Zeman zkritizoval českou justici. Pavel Šámal na oplátku připomněl, že v celé této kauze sehráli roli také politici, kteří zemi spravovali v 90. letech minulého století a v té době byl Miloš Zeman jednou z hlavních tváří politické scény. Premiér Babiš ke kauze poznamenal, že je třeba řešit ji podle zákona, ale zároveň není možné nechat bývalé klienty H-Systemu bez pomoci.

A co ke kauze poznamenala Markéta Pekarová Adamová? V rozhovoru pro server Novinky.cz se přiklonila na stranu právničky Hany Marvanové, která teď v Praze kandiduje do zastupitelstva za koalici STAN a TOP 09. Marvanová před pár dny prohlásila, že dnes dává Zeman od kauzy H-System ruce pryč, jenže když byl předsedou ČSSD, měl mu jeho spolupracovník Miroslav Šlouf nosit z projektu H-Systemu peníze. Peníze podle právničky padly na chod ČSSD.

Pekarová upozornila na totéž.

„Jestli se obohacovalo blízké okolí prezidenta v době, kdy byl premiérem, a profitovala na tom ČSSD, což dokazuje rozhodnutí soudu, tak je otázkou, jestli by měli nadále setrvávat ve svých funkcích a tvářit se, že to je něco, s čím neměli nic společného,“ uvedla.

Vzhledem k roli ČSSD v časech Miloše Zemana by se podle dámy měl současný prezident vzdát funkce. Společnost, která klade důraz na základní morální standardy, by to pravděpodobně požadovala. Dáma však neočekává, že by prezident přiznal svou spoluzodpovědnost v kauze H-System a vzdal se úřadu. „V jakékoliv vyspělé demokratické zemi by to udělat měl. Takový člověk by neměl vykonávat veřejné funkce,“ prohlásila.

Pokud máme sněmovní kauzu OKD, mohli bychom podle Pekarové Adamové mít komisi i k H-Systemu.

Server však poskytl prostor pro vyjádření také hradnímu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi a ten Pekarovou Adamovou označil za lhářku, protože i soud prý konstatoval, že Miloš Zeman nemá s kauzou nic společného. „Mohu se tedy oprávněně domnívat, že místopředsedkyně TOP 09 je lhářka. Stoprocentně jsem si jist tím, že jak TOP 09, tak STAN, za který kandiduje paní Marvanová, nemají žádný jiný program než soustavné parazitování na panu prezidentovi,“ nešetřil tvrdými slovy hradní mluvčí.

Obdobně se pro server iDnes.cz vyjádřil i místopředseda ČSSD Jiří Zimola. „Neštítí se zneužít cokoli k vlastní sebeprezentaci a útoku na svého politického soupeře. Její tvrzení je lživé a žádné peníze do ČSSD v souvislosti s H-Systemem nikdy neputovaly,“ řekl.

