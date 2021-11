Zemanovi neustupovat, řekl prý Rakušan Fialovi. Lipavský třeba prezidenta přesvědčí svými kvalitami

reklama

Anketa Líbil se vám proslov Karla Janečka na Českém slavíkovi? Líbil 72% Nelíbil 21% Neviděl jsem / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 10192 lidí

Epidemie sílí a případný nouzový stav je hlavním tématem vlády v demisi i nastupující pětikoalice. Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) by šlo o logický krok. Rakušan ale zmínil opačná stanoviska středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) a olomouckého hejtmana Josefa Suchánka: „Paní Pecková i pan Suchánek se domnívají, že v této chvíli oni nepotřebují nouzový stav,“ zdůraznil.

„Dopodrobna mi paní Pecková psala, že v této chvíli oni nepotřebují dokonce ani stav nebezpečí, že zvládají JIP i přesuny pacientů mezí jednotlivými nemocnicemi,“ doplnil. „My spíše apelujeme na to, že zaplněným nemocnicím může pomoci distribuce pacientů v rámci republiky ještě před tím, než se dostanou do akutního stádia. Lékaři už jsou schopni predikovat, že k tomu může dojít,“ zmínil zásadní preventivní krok, který se stále neuplatňuje.

„Z toho dnešního pohledu souhlasím s tím legislativním stanoviskem pana vicepremiéra Hamáčka, a sice že v této chvíli nejsou naplněny zákonné předpoklady pro vyhlášení nouzového stavu. Pokud vláda vyhlášení nouzového stavu zdůvodňuje tím, že je potřeba rychleji nakupovat testy nebo pomůcky, tak moje otázka je, co vláda dělala tři čtvrtě roku?“ svraštil čelo Rakušan.

K nouzovému stavu se chce pětikoalice vyjádřit ve středu: „Zítra odpoledne budeme mít online hovor s hejtmany a chceme slyšet jejich stanoviska. Zatím většinově, jak mám zprávy od hejtmanů ODS a STAN, je názor, že potřeba k vyhlášení nouzového stavu tu teď objektivně neexistuje. Ta poptávka je spíše marginální. Ve středu plánujeme tiskovou konferenci, kde bude i náš expertní tým, zde podrobně představíme sérii krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření. Vyjádříme se i k nouzovému stavu,“ sdělil Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na dotaz, zda má pětikoalice v plánu po svém nástupu epidemická opatření více kontrolovat, Rakušan odvětil, že určitě ano: „Pokud se chceme vyhnout nouzovému stavu, lockdownu, plošným uzávěrám, zastavení ekonomiky a zavření škol, je v této chvíli potřeba, aby opatření byla důsledně kontrolována a dodržována. Do toho musí být zapojeny hygienické stanice, policie a samozřejmě musí být také přenesena odpovědnost na provozovatele jednotlivých zařízení. Takže ano.“

Na přetřes přišlo jmenování Petra Fialy premiérem. Podle Rakušana je Fiala připraven v pátek přijmout jmenování premiérem nové vlády. Předpokládá, že pak na řadu přijde pozvání pro jednotlivé adepty do budoucí vlády.

Pětikoalice také dál trvá na tom, aby Jan Lipavský z Pirátů byl ministrem zahraničních věcí. Když jej prezident Zeman odmítne, co pětikoalice udělá? „Petr Fiala prezidentovi slíbil, že neřekne, o jakého ministra jde. A on to jméno dokonce neřekl ani nám předsedům,“ uvedl.

Kroužková se pousmála a poznamenala: „Nebudeme si hrát na schovávanou. Pokud je to pan Lipavský a prezident se rozhodne, že nebude chtít ministra jmenovat – jakéhokoliv – co uděláte?“ tázala se opakovaně. „Vláda by měla trvat na všech svých kandidátech a kandidátkách do vlády. Může to prodloužit vyjednávání o vládě. Třeba prezidenta dotyčný kandidát v osobní konzultaci přesvědčí o svých kvalitách,“ pravil Rakušan.

V kontextu toho naznačil možnost, že by Petr Fiala mohl mít i ministerský post. „Případně by na sebe musel vzít premiér nebo jiný ministr odpovědnost za ten resort, který by byl neobsazen. Ale to už bych považoval za nějaký ústupek A můj návrh je, abychom neustupovali,“ doplnil. Ke kompetenční žalobě, kterou by Fiala mohl podat na prezidenta, se Rakušan nechtěl příliš vyjadřovat.

Doufá, že Fialova vláda bude do Vánoc. „Velmi v to doufám, že jmenování vlády by mohlo následovat 10 dnů poté, co bude Fiala jmenován premiérem. Vidíme, že tam nějaké překážky jsou, ale věřím, že by to mohlo být do Vánoc,“ podotkl.

Závěrem zmínil, jaké jsou nyní vztahy STAN s Piráty. „Vztahy máme pracovní, máme vztahy, které nejsou zatěžovány žádnými vnitřními diskusemi. Pouze jsem řekl, že v současné době si naši členové většinově představují, že do dalších sněmovních voleb půjdeme sami,“ prohlásil Rakušan.

Psali jsme: „Schweinerei! Proč jsme očkovaní?!" Byli jsme v Rakousku. Tam se s tím nemažou STAN: Posílíme chytré řízení státu Pekarová s trikem Havla, vždyť to nezažila! Komentátor se chytá za hlavu. A z Rakušana má strach Rakušan (STAN): Díky všem, kdo mají rádi tuhle zemi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.