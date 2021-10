Zeměkoule mu bude malá, smál se Kalousek Babišovi v povolebním odpoledni. Pak mudroval o ležícím prezidentovi

Premiér Andrej Babiš (ANO) si v rámci komentování vítězství koalice SPOLU neodpustil několik rýpnutí do TOP 09, ta by si samotná jinak o Sněmovně mohla nechat jenom zdát. „Je jasné, že Andrej Babiš neumí uznat porážku, ať uteče, kam chce. Zeměkoule mu bude malá,“ mávl šťastně nad jeho slovy bývalý šéf poslanců TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek v povolebním rozhovoru pro Reflex s tím, že prezident by měl urychleně Babiše vyšachovat ze hry a dosadit místo něj Petra Fialu.

reklama

Tak dobrý výsledek pro Česko podle rozesmátého Kalouska nikdo nečekal: „Přiznám se, že jsem šťastný. Já jsem si dnes uvědomil, že jsem šestkrát kandidoval a že jsem nikdy nebyl tak napnutý jako tentokrát. Jestli po tom všem, co jsme si prožili poslední čtyři roky a vlastně osm let, si lidé znovu zvolí babišismus, tak že není cesta zpátky, že nám není pomoci.

To, že nakonec ty dvě demokratické koalice mají 107 mandátů, což je dominantní většina, tak to dopadlo tisíckrát lépe, než jsem doufal. Vláda vychází z voleb do Poslanecké sněmovny, ne podle toho, jak se vyspí prezident! Já jsem získal novou naději, že v téhle zemi bude demokracie a právní stát,“ řekl Kalousek spokojeně.

I když Babiš vyhrál ve volbách těsně nad koalicí SPOLU, měl by uznat porážku, čemuž Kalousek nevěří. „To ani nelze čekat, protože Andrej Babiš neumí uznat porážku. Bude jistě tvrdit, že má nejvíc mandátů, že chce být premiérem a se všemi jednat,“ očekává.

Celý rozhovor ZDE.

Koalice SPOLU a koalice PirSTAN by podle něj měly zvolit jasné a sebevědomé, energické kroky a jít si pro svého premiéra. „Teď by měla převzít iniciativu koalice těch dvou vítězných koalic. A já bych si velmi přál, aby dokázala v neděli nebo nejpozději v pondělí ráno vystoupit před pana prezidenta a premiéra a říct: my máme většinu 107. Tohle je náš premiér. My stavíme vládu. A vy, pane premiére, kdybyste si náhodou chtěl vzít pověření, a nemáte šanci získat většinu, tak nebudete mít nikdy důvěru Poslanecké sněmovny a na ustavující schůzi Sněmovny nikdo z hnutí ANO nebude zvolen ani správcem parlamentních toalet,“ řekl, že vítězné strany by měly udělat maximum pro to, aby už Babišovi a spol. neprošlo ve Sněmovně vůbec nic.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezidentu, který by nespolupracoval, by měly koalice zase říct následující: „A vy, pane prezidente, pokud nebudete respektovat většinu Poslanecké sněmovny, tak její většina s většinou Senátu udělá vše pro to, abyste tím prezidentem nebyl,“ popsal, jak by se obě koalice měly nyní zachovat, a podotkl: „Tihle dva pánové nerozumí ničemu jinému než síle,“ uvedl, že by Zemanovi měly koalice pohrozit, že už nebude hlavou státu.

„Tady není co vymýšlet. Pořád je tu úřad prezidenta republiky. Jestli tam pan prezident sedí nebo leží, není až tak důležité. Důležité je, že tu funkci vykonává. A 107 je obrovská většina a nejsou jiné varianty. Pokud předsedu vítězného uskupení, který má šanci sestavit většinu, tak prokazatelně vědomě škodí své zemi, a je otázka, zda by měl vykonávat svůj úřad. 107 je větší síla než zvůle jednoho pomstychtivého starce. Prezident Zeman musí co nejdříve jmenovat Fialu premiérem. Není jiná možnost,“ pokračoval Kalousek.

„Opravdu chce Miloš Zeman skončit svou funkci i život jako totálně neschopný a neúspěšný prezident, který neumí jmenovat vládu, která mu leží na talíři? To si nemyslím, sice bude nerad, ale bude respektovat realitu,“ míní.

Vrátil se k Babišově vládnutí. „Já si skoro myslím, že destabilizace demokratických institucí – ministerstev a úřadů, kterou nám tady babišismus přinesl, je ještě větší problém než ta destabilizace veřejných financí,“ kritizoval Kalousek Babišův kabinet. „Za osm let dokázal vyhnat všechny odborníky a mít tam jen loajální přikyvovače. Tyto instituce sloužily jen premiérovi, aby si mohl nakrást co nejvíce, ale nejsou schopny sloužit lidem,“ dodal s tím, že dát to do pořádku bude velká dřina.

Dosavadní vládní koalice podle něj nedokáže prosadit návrh státního rozpočtu na příští rok: „Návrh rozpočtu je strašlivý a schvalovat ho bude už nová Sněmovna. Ta nemůže takový rozpočet schválit. Může ho jedině vrátit vládě.

Proto je důležité, aby nová vláda byla co nejdříve, protože rozpočet se bude muset předělat tak, aby byl přijatelný pro novou sněmovní většinu dvou demokratických koalic. Snížit deficit o pár desítek miliard, změnit priority a tak dál. Pokud se to nestane, nebude mít Česká republika rozpočet. Také to by si měl pan prezident uvědomit, až bude rozhodovat, koho pověří sestavením nové vlády. A ukázat, že je schopen uvažovat a jednat tak, aby to nebylo proti zájmu České republiky.“

Psali jsme: Přejde vás radost. Pod líbivými hesly zaplatíme všechno. A draze. Režisér tuší návrat toho nejhoršího po Listopadu

SPOLU: Podepsali jsme memorandum s koalicí Pirátů a Starostů o vytvoření většinové vlády ČR

Dá se očekávat, že se Babiš pokusí rozvrátit jednu ze dvou koalic tím, že přijde s nabídkou na to, udělat koalici s ANO. „Udělá cokoliv, ale je to bez šance. Voliči obou těch koalic měli jako prioritu změnu a že Babiš půjde pryč. Kdokoli z těch pěti stran by se pokusil udělat něco jiného, tak by spáchal sebevraždu,“ uvedl.

Opřel se do Babiše také za to, že koalice kritizuje, že se nezmohly na nic víc než jen na pogram Antibabiš. „Antibabiš není sprosté slovo, je to demokratická společnost, kde úřady slouží všem lidem stejně, je to neplivání na EU. Babiš sám může za to, že se stal symbolem opaku. Program Antibabiš je pozitivní program, chce demokracii, právní stát, stejná pravidla pro všechny a vyrovnané hospodaření,“ dodal Kalousek.

Premiér podle něj totiž vnímá politiku velmi jednoduše: „Sám v podstatě řekl: když já nebudu mít výkonnou moc, abych si mohl přihrávat prachy pro sebe, tak mě to nezajímá a odcházím.“

„Přečetl jsem si, že Babiše bude vyšetřovat americký daňový úřad... sice nejsem škodolibý, ale v tomto případě mu to přeju. Ať si odejde, kam chce! Zeměkoule mu bude malá! Americkému daňovému úřadu neuteče vůbec nikdo,“ smál se Kalousek, že Babiš bude mít svých starostí dost.

„Pokud Babiš opravdu odejde z politiky nebo nám ho zavřou, na což má hodně zaděláno, tak je docela možné, že se poslanecký klub ANO začne drolit. Začnou možná hledat výhody u jiných stran,“ doplnil.

Psali jsme: Restart vlády tvrdé pravice. Stále stejné firmy. Bude se to řezat, varuje zkušený komentátor Stát rozdá za volební zisky přes půl miliardy. Nejveseleji bude u SPOLU Volební odpoledne v Řeporyjích. Radost z Babiše juniora a hrozba kriminálkou Šarapatka jásá, může vyjet s novou kandidaturou do Rady: To je za všechny svinstva, za pakty s ruským švábem. Babiš v kriminále

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.