Zklamaný Fiala: Novotný sliboval odchod ze strany

Premiér a předseda ODS Petr Fiala řekl iDNES.cz, že nebude Pavla Novotného vyzývat, aby odešel ze strany sám a nečekal na rozhodnutí výkonné rady. „Teď je na řadě využití demokratických mechanismů ODS,“ odvětil na dotaz iDNES.cz předseda vlády s tím, že mu Novotný už dříve řekl, že odejde ze strany sám, a to po volbách v roce 2021. To se nestalo.

„Výroky Pavla Novotného považuje předsednictvo za lidsky nepřijatelné a neslučitelné s členstvím v ODS,“ oznámil minulý týden šéf poslanců ODS Marek Benda po jednání předsednictva strany.

Novotný uvedl, že svého chování mimořádně lituje a stranu opustit nechce, že v ODS ale skončí, s tím počítá. „Mimořádně toho lituji. Velmi se tím trápím, ale nevím, jestli na to mám právo. Aničce jsem se zatím neomluvil, jak, kdy a jakou formou, to si rozhodnu s dovolením sám. Jsou věci, které mediálně ventilovat nebudu,“ pokračoval Novotný s tím, že to, co udělal, je ale neomluvitelné. „Teď se zlobím sám na sebe,“ řekl pro Blesk.

Podle svých slov očekává, že za své chování bude z ODS vyloučen: „Musím říct, že je podiv, že ještě vůbec v té straně jsem. Myslím, že mě budou muset vyloučit,“ řekl s tím, že ODS opouštět nechce: „Nechci odejít z ODS, neodešel jsem z té strany, ani teď se mi nechce,“ doplnil.

Přiznal, že také na popud lidí ze svého blízkého okruhu zvažuje, že by z ODS odešel sám. „Přemýšlím o tom, vše to vnímám, ale myslím si, že to není úplně na pořadu dne. Strana prostě udělá, co udělat chce, a máme na to svoje principy a naštěstí o tom nerozhoduje pan Havlíček a další. Několikrát jsem zmínil, že kdyby mi Petr řekl, tak jdu, a samozřejmě to platí,“ doplnil Pavel Novotný.

K tomu, aby Novotný opustil ODS ze své vůle, vyzývá místopředseda ODS Zbyněk Stanjura: „Já bych to uvítal,“ řekl Stanjura v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce, jedna z cest by byla, kdyby se Novotný rozhodl situaci řešit odchodem.

„Děkuji za názor,“ reagoval na dotaz redakce iDNES.cz Novotný. „Zbyněk minule, když jsem odcházel, říkal, že ODS bude beze mě líp. Já si jeho názoru vážím, ale on mi asi nemůže zapomenout dřívější volby na prvního místopředsedu. Víte, to jsem měl 116 hlasů a on mi to stále nemůže zapomenout,“ dodal řeporyjský starosta.

O případném vyloučení Novotného ze strany by měla jednat výkonná rada ODS 11. června.

