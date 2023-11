Zmocněnec pro energetickou bezpečnost Bartuška na ČT. Vysvětlil, jak nás EU zachrání před drahou elektřinou

reklama

Na úvodní otázku, proč stát tolik zdražuje, Václav Bartuška sdělil: „Je to návrat ke stavu před dvěma lety. Stát v loňském a v letošním roce nenechal občany platit podporu obnovitelných zdrojů. Teď se poplatek za obnovitelné zdroje vrací naplno do regulované složky ceny, proto ten poměrně výrazný skok,“ řekl, proč regulované ceny porostou.

„Velká část podpory obnovitelných zdrojů je fotovoltaika daná zákonem z roku 2005, to je velký fotovoltaický boom z roku 2005 až 2010. Jsou to většinou smlouvy na 20 let, čili za nějaký čas skončí a doufejme, že nikdy víc už něco takového neuděláme,“ řekl na dotaz, čím je vláda nucena dávat poplatek za obnovitelné zdroje do faktur. „Doufejme, že podpora obnovitelných zdrojů nebude zapotřebí v takovém rozsahu,“ doplnil Bartuška v pořadu Interview ČT24.

Premiér Petr Fiala (ODS) před rozhodnutím ERÚ stále trval na tom, že energie o desítky procent nezdraží. Jeho slova Bartuška potvrdil: „Za poslední rok platí, že se ty ceny sunou spíše dolů. To je pravda. Zda tomu bude i nadále, to uvidíme. Zatím to vypadá nadějně, a to i v případě plynu. Evropa si zvykla na válku, obchodníci s plynem nebo na burze byli šokováni válkou. Nějaký čas se chovali zjitřeně, emocionálně. Na podzim loňského roku Evropané pochopili, že válka Ukrajiny s Ruskem bude dlouhá. Obchodníci si zvykli na nové podmínky a ceny směřují zatím dolů,“ poznamenal, co se podle něj děje na mezinárodním trhu, že ceny klesají.

Upozornil, že se začal zásadně měnit společný trh v rámci Evropské unie. „My tu v Česku strašně žijeme tématem veta, ale podle mě mnohem zásadnější je to, jak se mění společný trh Evropské unie. Ten trh byl nastaven tak, aby podporoval firmy i v malých a středně velkých zemích. Během covidu a posledního roku ty velké členské státy začaly valit peníze domácnostem a firmám. A teď jsme v situaci, že v okamžiku, kdy česká vláda říká občanům, že budou muset znovu platit podporu obnovitelných zdrojů napřímo, tak německé vláda občanům i firmám tento poplatek odpouští, a k tomu ještě 350 velkým německým firmám dává 16 miliard eur přímé finanční podpory,“ připomněl Bartuška.

A doplnil: „To by se před třemi lety nestalo, hodně věci se teď mění. Pro nás jako středně velkou zemi je zásadní, jak bude vypadat společný trh Evropské unie. Pokud necháme velké členské státy, aby si dotovaly své firmy, tak to unii kompletně změní. Pokud se nevrátíme k pravidlům, která tu byla před covidem, tak firma v Chebu bude platit za elektřinu výrazně víc než firma v německém Selbu, pár kilometrů vedle. Jak dlouho to tak může vydržet?“ upozornil zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost.

Uvnitř Evropské unie je tlak na to, aby silné evropské státy firmy tolik nedotovaly. „Je tlak ze strany těch středně velkých a menších zemí. Rozhodně bychom to měli v tuto chvíli podporovat, je to zásadnější debata než debata o vetu,“ dodal Bartuška.

