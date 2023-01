Zmrazení spermatu zdarma. A to není vše. Putin motivuje své vojáky

Válka na Ukrajině pokračuje 11. měsíc. I v čase pravoslavných Vánoc odpaluje ruská armáda rakety, jež dopadají na Kyjev a další ukrajinská města. Kyjevané popsali, co by se mohlo dít, kdyby v době útoku byly doma jejich děti. Rusové však také nezahálejí a hledají cesty, jak motivovat muže k účasti v invazi. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal speciální dekret.

Rusové o sobě dali Ukrajincům vědět i na Silvestra a na Nový rok. Podle informací americké zpravodajské stanice CNN Ukrajinci neměli klid ani v den pravoslavných Vánoc. Mila Andrijášová, která žije v centru Kyjeva, řekla CNN, že právě uložila svého pětiměsíčního syna do postele, když městem otřásl první výbuch. „Schovali jsme se v koupelně a začali se hlasitě modlit, i když jsem ateistka. Když bylo po všem, šli jsme jen k novoročnímu stromku," řekla. „Nenávidím je. Nemá smysl očekávat od nelidí něco lidského," pokračovala.

Další Kyjevan Oleksandr Donij v době, kdy útoky začaly, nebyl doma. Teprve když mu začali volat přátelé a posílali mu fotografie jeho bytu, Donij zjistil, že mu útoky vyrazily okna a dveře. Doma prý nebyl ani nikdo další z rodiny. Po začátku války prý totiž poslal své blízké, včetně pětileté dcery, na západní Ukrajinu. „Neustále odháním myšlenky na to, co by se stalo, kdyby byla v té chvíli v místnosti, když všude létalo rozbité sklo a mohlo se jí zarýt do těla. Nechci myslet na to, co by se mohlo stát, ale tyto myšlenky se mi neustále vkrádají do hlavy,“ řekl CNN. „Takovými útoky Rusko jen zvyšuje nenávist a neúctu k sobě samému. Všechno vybudujeme znovu,“ dodal Donij.

Obyvatelka Taťjana Vysocká uvedla, že se připravovala na ruský útok na Silvestra. „Všichni v Kyjevě čekali a věděli, že dojde k ostřelování. Takže jsem neměla strach, jen jsem doufala v naše síly protivzdušné obrany, aby následky nebyly tak hrozné,“ řekla Vysocká. „Bylo by naivně hloupé doufat, že Rusko projeví lidskost,“ dodala. Podle CNN Ukrajinci doufají, že rok 2023 s sebou přinese mír. Devatenáctiletá studentka Daria Žabinská, která pracuje pro organizaci Visit Ukraine, uvedla, že jejím přáním pro rok 2023 je, aby byly obnoveny hranice Ukrajiny jako nezávislého státu z roku 1991. „Návrat k hranicím z roku 1991 je pro nás jediným snem. A chci, aby všichni moji blízcí byli zdraví,“ řekla CNN. „Nemáme novoroční náladu jako v předchozích letech, kdy jsme měli vše nazdobené a připravené už měsíc, a teď nemáme ani vánoční stromek. Teď se po něm poohlédneme, a pokud ho najdeme, budeme ho mít i letos, a pokud ne, tak to nevadí,“ dodala. Ať už se stromečkem, nebo bez něj, je prý připravena svátky oslavit.

26letý Olexander Oleksijenko, který pracuje v IT a žije v Kyjevě, CNN řekl, že letošní Nový rok slavit nebude, protože jeho přítelkyně je v zahraničí, a dodal, že plánuje „jen vypít nějaké víno a sníst něco dobrého“. „V roce 2023 samozřejmě neočekávám konec války, ale moc bych si to přál. Jsem realista a myslím si, že válka může trvat ještě dva roky. Ale přál bych si minimálně stabilitu a nějaký mír.“

Tatiana Tkachuková, 43letá zaměstnankyně lékárny v Kyjevě, uvedla, že její letošní vánoční stromek symbolizuje přežití a vítězství. „Letos jsme měli v rodině debatu, zda se připravit na (nový) rok a zda postavit vánoční stromek. Rozhodli jsme se – vánoční stromek by měl doma stát. Letos je to symbol, ne že by to bylo malé vítězství, ale symbol toho, že jsme přežili rok. Bylo hodně strašidelných věcí, ale byly i dobré. ... Rodí se děti, to je dobré znamení,“ řekla. „A od nového roku očekáváme jen vítězství. A já vím jistě, že nějaké bude. Je to přání všech Ukrajinců, a když všichni něco chtějí, tak se to stane. Chci poděkovat všem, kteří Ukrajině pomáhají. Získali jsme spoustu přátel. A abychom pochopili, že máme spoustu dobrých věcí, museli jsme si bohužel projít hroznými věcmi. Ale tolik lidí dělá pro Ukrajinu skutečné zázraky. Za jiných okolností bychom nikdy nevěděli, že jsme toho schopni,“ dodala.

Kremelská elita také nezahálí. Podle informací serveru arabské televize Al-Džazíra ruské úřady vyhlásily osvobození od placení daní pro ty, kteří se zapojí do bojů na Ukrajině. Ruské jednotky mohou podle nového dekretu za své služby na Ukrajině dostávat také „odměny a dary“. Nové daňové opatření se týká všech ruských vojáků bojujících na čtyřech ukrajinských územích, která Moskva prohlásila za svá – Doněcku, Luhansku, Chersonu a Záporoží –, ačkoli tyto čtyři regiony zcela neovládá.

List The Moscow Times, od nějž Al-Džazíra informace převzala, uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin již podepsal příslušný dekret. Dekretem se ruší požadavky určené vládním úředníkům, aby po dobu trvání ruské války na Ukrajině zveřejňovali svá daňová přiznání.

„Před vydáním dekretu ruské zákony vyžadovaly, aby státní úředníci veřejně zveřejňovali daňová přiznání z příjmů za sebe a své nejbližší rodinné příslušníky ve snaze omezit endemickou korupci. Rovněž vojenští důstojníci byli povinni zveřejnit svá daňová přiznání při jmenování nebo propuštění,“ uvedl deník Moscow Times. „Dekret rovněž osvobozuje od povinnosti zveřejňovat daňová přiznání vojáky bojující na Ukrajině a příslušníky bezpečnostních služeb, stejně jako úředníky, kteří pracovně cestovali do Ruskem anektovaných oblastí Ukrajiny,“ pokračoval list.

Kreml zavedl i řadu jiných pobídek pro Rusy, kteří bojují na Ukrajině. Vláda nabízí peněžní prémie a slibuje finanční pomoc rodinám v případě úmrtí nebo zranění blízkých. Začátkem tohoto týdne bylo také oznámeno, že ruští vojáci bojující na Ukrajině si mohou nechat zdarma zmrazit sperma v kryobankách, uvedl server arabské televize. Zpráva o tom, že ruský stát bude financovat zmrazování spermatu pro své ozbrojené síly, následuje po říjnových zprávách, že poptávka po zmrazování spermatu vzrostla poté, co Putin vyhlásil částečnou mobilizaci.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov prohlásil, že vzhledem k rozsahu ztrát ruského vybavení a vojáků na Ukrajině bude moskevské armádě trvat nejméně pět let, než obnoví svou původní sílu. „Podle zpravodajských informací NATO mají Rusové obrovské ztráty tanků, dělostřelectva, obrněných transportérů a vojáků,“ citovala Reznikova Ukrajinská pravda. „Pravidelné ozbrojené síly Ruské federace by mohly být obnoveny nejdříve za pět let, možná až za deset let,“ dodal. Neuvedl však žádné podrobnosti o ukrajinských ozbrojených silách, ale Al-Džazíra připomněla, že obě strany utrpěly od začátku války v únoru velké ztráty.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) v této souvislosti citoval šéfa ukrajinské tajné služby Kyrylo Budanova, podle něhož jsou ruské ozbrojené síly na štíru s dělostřeleckou municí. Ještě před časem prý Rusové vypálili na 60 tisíc dělostřeleckých granátů za den, ale poslední dobou je to jen 20 tisíc. Budanov je navíc přesvědčen, že problémy s nedostatkem munice se budou nadále prohlubovat. Aby si pomohli, Rusové podle Budanova využili také veškerou běloruskou dělostřeleckou munici dostupnou v tamních skladech. Také britské ministerstvo obrany tvrdí, že se Rusové potýkají s nedostatkem munice. Podle analytiků ISW nedostatek munice donutí Rusy snížit tlak na město Bachmut a vedle toho to oslabí schopnost Ruska vést výraznější útočné operace po celé délce ukrajinské fronty.

Ve svém novoročním projevu promluvil o Ukrajině také německý kancléř Olaf Scholz. Poděkoval Němcům za ochotu pomáhat ukrajinským uprchlíkům prchajícím před raketami a bombami a na konto Ruska poznamenal, že Putin vede „imperialistickou agresivní válku uprostřed Evropy“. „Putin neovládl Ukrajinu během několika dní, jak plánoval. Naopak, Ukrajinci statečně bránili svou vlast – i díky naší pomoci. A my budeme Ukrajinu podporovat i nadále,“ řekl německý kancléř. Na Scholzova slova upozornila agentura Ukrinform. Zprávu převzal i server Kyiv Post.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

