Znalec: Covid je RNA virus, i dvakrát měsíčně zmutuje. Původní verze napadala starší, ta britská mladší i děti. A ty další...

Do pořadu Kupředu do minulosti dorazil zakladatel institutu alternativního vzdělávání, cestovatel a novinář Milan Calábek. Řeč byla, jak jinak, o covidu. Jak je to s jeho mutacemi. Důležité prý je hledat lék a ne vakcínu. Lockdown údajně příliš nefunguje, je zde i jiná možnost přenosu. Padla slova o elektromagnetickém bombardování americké ambasády.

A důvod proč, podle Calábka, koronavirus tak rychle mutuje? „Patří mezi RNA viry. Velká část lidí se domnívá, že vlastně viry jsou jednotné, a že když se nám podařilo třeba vyhladit díky Karlu Raškovi a českým badatelům černé neštovice, na tom jsme měli lví podíl, tak to tak bude i s jinými viry. Ale to není pravda. To byly DNA viry, které prakticky nemutují,“ vysvětluje dál host s tím, že každý RNA virus má jakési svoje molekulární hodiny, což znamená, že koronavirus mutuje prý jednou až dvakrát do měsíce.

Situace v České republice se v souvislosti s tzv. britskou mutací, podle Calábka zcela změnila. Měli bychom tak dle něj zcela změnit strategii boje proti nemoci. „Myslím vládní epidemiology, kteří dělají hlavní politiku, a připravují vakcínu, takže se domnívali, že nebude problém – nebudeme hledat lék, ale uděláme vakcínu. Ale ukazuje se, že tento virus mutuje za určitých podmínek u staršího člověka, který má oslabenou imunitu nebo je třeba jinak nemocný. Tam asi nesmírně rychle zmutoval a vznikla mutace, která má tolik změn, že vůbec nevíme, jak na ně budou reagovat naše protilátky, vakcíny a podobně. U HIV viru se dodnes nepodařilo udělat vakcínu, a už ji ani nikdo nehledá, protože to není možné,“ říká Calábek. Hledání léku místo vakcíny je podle něj lepší tendence.

Na otázku, proč v našich podmínkách neplatí lockdown a jakými cestami se tedy nemoc šíří, Calábek řekl: „Já bych to řekl, ale to by vás označili za dezinformátorku.“ Poté se rozpovídal o možnosti, kterou zkoumal známý ruský vědec Kaznačajev, který se zabýval možností, že se viry mohou šířit také elektromagneticky a nejen přímým přenosem. „Ale to bych tady opravdu teď nechtěl rozvíjet. Kaznačajev je velmi slavný, ale u nás prakticky ne, protože jeho dílo bylo více méně zneužito k elektromagnetickému bombardování americké ambasády, něco podobného dělají Kubánci a tak dále.“

K českým pokusům o lockdown host ještě dodal: „Kromě toho se zjistilo, že lockdown úplně nefunguje, východoasijské země ho nezavedly ani jednou, třeba v Japonsku, k tomu se pak vrátíme. Ale kromě toho je tady jedna důležitá věc, že tato nová variace, a všechny ostatní jako jihoafrická, brazilská, nenapadají převážně starší, ale mladé lidi, lidi středního věku, a dokonce i malé děti, v tom se zásadně liší od původní verze D614G.“

