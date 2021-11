Zpěvák Ztracený se kaje kvůli staré písni. Podpoří neziskovku. Truchlivé sólo v DVTV. Bli*u, nevydržela novinářka

reklama

Právě v době vyhlašování obnoveného Českého slavíka se rozhodla výkonná ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová upozornit na starou Ztraceného píseň Stává se to i v lepších rodinách. Podle ní je píseň ukázkou rape culture, tedy kultury znásilnění a sexuálním násilí na ženách.

„Jsem plný emocí, ceny mám díky fanouškům. Zažil jsem plno úspěchů a pádů, nikomu jsem nikdy nechtěl ublížit. Sedm let stará písnička Stává se to i v lepších rodinách je nadsázka, dnes už bych ji takto nenapsal. Postavil jsem se k tomu, chci být férový, písničku jsem stáhl. Jednoznačně odsuzuji násilí na ženách,“ komentoval situaci zpěvák pro DVTV s tím, že se s Nejedlovou sejde a je připraven podpořit jakýkoliv projekt, který se touto problematikou zabývá.

Tento vývoj celé kauzy viditelně naštval novinářku Barboru Koukalovou, podle níž si Nejedlová jen udělala reklamu ve správný čas, aby podpořila svoji neziskovku. Ztracený podle Koukalové neměl ustupovat a měl si stát za svojí autorskou svobodou, která počítá s velkou mírou nadsázky.

„Johana Nejedlová, její neziskovka Konsent a Marek Ztracený ještě jednou pro přehlednost,“ shrnuje celou kauzu Koukalová na svém facebooku. „Marek Ztracený v roce 2015 vydává bakanou píseň s fujky textem s názvem Stává se to i v lepších rodinách (což se stává!). Marek Ztracený vyhrává 19. listopadu 2021 mužského i absolutního Slavíka. 20. listopadu 2021 se probouzí aktivistka Johana Nejedlová (aktivista je od slova být aktivní, kdyby to někomu uniklo) a zděsí se, že jde o rape culture,“ popisuje náhlý souběh událostí Koukalová.

„Marek Ztracený se 20. listopadu 2021 zděsí, že by ho to mohlo připravit o fanynky a o výstupy v O2 aréně, kde pláčí všechny ty ženy nad tím, jak tam přede všemi žádá svou přítelkyni o ruku (kterou si mimochodem stále ještě nevzal), což je stokrát horší trapas než nějaký text a přesně tyto moresy hejtil Řezník během svého proslovu,“ pokračuje Koukalová s tím, že Ztracený Nejedlové ustoupil, protože se možná začal bát o své fanynky.

„Marek Ztracený se snaží s Nejedlovou, která je připravena ho oddělat, nějak domluvit, protože přeci jen je to hodný kluk a vychází všem vstříc a nechce mít nikde konflikt. Johana Nejedlová si 21. listopadu 2021 po šesti letech, co je ta píseň venku, dává status o tom, jak jí volal Marek Ztracený, kterého chtěla sestřelit den po jeho velkém úspěchu a šest let poté, co věděla úplné hovno stejně jako my ostatní, že ta píseň vůbec existuje, než ji někdo evidentně upozornil, a chlubí se, že se potkají nad tím, co by mohli udělat kontra sexuálnímu násilí,“ píše nevybíravě Koukalová.

Podle ní je celá kauza naprosto zřetelně jen snahou o zviditelnění Johany Nejedlové a její neziskovky Konsent. „Jestli to nechápete, tak aktivistka Johana Nejedlová zneužila absolutního vítěze Slavíka k tomu, aby si na něm udělala reklamu na sebe a svoji organizaci. Protože až teď zase bude žádat o peníze, jelikož všechny ty Norské fondy a podobné zrůdnosti se stále nevyčerpaly a na Hithitu se nachází stále nějací magoři, kteří posílají peníze, ukáže toto jako příklad úspěšně završené práce s prokazatelným výsledkem, kdy se vítěz ankety Ztracený asi bude muset stát tváří nějaké kampaně,“ hodnotí Koukalová.

„Tak jestli já z něčeho bliju, tak je to tohle. Nikoliv z textu, který patří do ranku umělecké svobody a tam by se směl mít umělec vyjadřovat úplně o všem,“ dodává rázně na konec.

