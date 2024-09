Zrada, řekla Dostálová Rakušanovu muži. Škodíte Evropě, odvětil on

Europoslankyně Klára Dostálová vyčetla Farskému, že ministr vnitra Vít Rakušan migračním paktem zradil svou vlastní zemi. „Vy byste měli děkovat všem vládám před vámi, že tak usilovně bránily nelegální migraci, abychom nikdy neprolomili povinné kvóty. To, co udělal váš pan ministr, je zrada na České republice,“ konstatovala Dostálová v pořadu 360° na CNN Prima NEWS.

„Používat taková slova, že je to zrada na občanech, je přesně to, co šíří strach mezi lidi a co škodí. Škodí to celé Evropě a ubližuje jí to. Prostě není pravda, co říká paní Dostálová. Migrační pakt mohli připravit sami už dříve a lépe,“ kontroval europoslanec Jan Farský.

„Teď říká, jak je migrační pakt špatně a že na něj musíme čekat dva roky, než bude účinný a zároveň říká, že je k ničemu, to se přece vylučuje. To jsou nesmysly, co tu zaznívají,“ obořil se Farský vůči Dostálové.

Migrační pakt označil za první výrazný krok k omezení migrace a nesložili jsme ruce tím, že byl schválen. Naopak! Nikdo nepřestal jednat tím, že byl migrační pakt schválen... Pan ministr Rakušan je v tom velice aktivní v Evropské unii, ta práce pokračuje. My pracujeme a nejenom mluvíme a nálepkujeme něco lživými názvy,“ hájil se Farský, zatímco Dostálová nesouhlasně kroutila hlavou.

„Zavázal nás k tomu ministr Rakušan, migrační pakt je vaše dílo. Nikdy jsme žádné povinné přijímání migrantů nechtěli,“ zdůraznila opozičnice Dostálová. „Jediné, k čemu nás pan ministr zavázal, je, že buď migranty přijmeme, nebo se vyplatíme,“ dodala europoslankyně.

„Takže my tohle šílenství budeme sponzorovat z našich daní, místo toho, abychom se těch uprchlíků zbavili,“ shrnula politička hnutí ANO.

Tím opět nadzvedla Jana Farského, který jí do řeči vstupoval s tím, že šíří lži. „Tohle je další lež, kterou šíříte dlouhodobě. Mohla byste si přečít už ten migrační pakt, abyste tuto lež přestala šířit?“ ohradil se Farský na Dostálovou.

Ta jej následně ujistila, že narozdíl od Farského migrační pakt skutečně četla. „Pak nevím, proč opakujete vyvrácenou lež,“ podotkl Farský. „Vám vyvrátili lži i novináři,“ vrátila Dostálová úder Farskému.

„Doufám, že se připraví legislativa, která vytluče ten nepovedený migrační pakt. Jediné, co by nyní pomohlo, je, aby státy západní Evropy neměly sociální systém jako magnet pro ty migranty. To by mohlo pomoci v dalších dvou letech než v Evropském parlamentu něco uděláme s migračním paktem jako takovým. Musíme to postavit na zásadních věcech – ochrana vnějších hranic, spolupráce s třetími zeměmi, boj s pašeráky a efektivní návratová politika,“ doplnila Klára Dostálová.

Dohodu o migraci a azylu, která se vyjednávala od roku 2015, potvrdily členské státy EU na jednání v Bruselu letos v květnu. Podporovatelé dohodnutého kompromisu si od něj slibují zefektivnění kontroly migrantů a zrychlení návratu neúspěšných žadatelů o azyl. Kritici se obávají, že vnější hranice EU jsou migračním paktem nedostatečně chráněny, vadí jim především princip povinné solidarity, který označují za skryté kvóty.

