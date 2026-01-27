Zveřejnění zpráv, zapojení policie? Cyril Svoboda se chytá za hlavu

Ostrý spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou se rozhořel kvůli SMS zprávám, které si šéf Motoristů vyměnil s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem.
Spor kolem obsahu této komunikace dál rezonuje veřejným prostorem. Policie se případem již zabývá poté, co hlava státu označila obsah zpráv za problematický a obrátila se na orgány činné v trestním řízení.
Zabývat se komunikací ministra zahraničí Petra Macinky Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), uvedla policie. Ta od Kanceláře prezidenta republiky obdržela dnes podnět k prošetření obsahu komunikace, kterou prezident nechal posoudit z hlediska možného naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
K právní rovině celé kauzy se vyjádřil také advokát a prezident Unie obhájců Tomáš Sokol. Podle něj bude klíčové, zda lze obsah SMS zpráv považovat za naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů.
Sokol zpochybňuje naplnění skutkové podstaty vydírání
Ačkoli je trestný čin vydírání obecně považován za velmi závažný, v tomto konkrétním případě je podle něj sporné, zda se popisované jednání dá pod tuto skutkovou podstatu vůbec podřadit. „Trestný čin vydírání je nepochybně závažný, ale tady jde spíš o to, do jaké míry je závažný skutek, kterého se měl dopustit pan ministr Macinka,“ uvedl Sokol pro CNN Prima NEWS.
Připomněl také zákonnou definici tohoto trestného činu. „Trestný čin vydírání je definován tak, že ho činí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opomenul nebo strpěl,“ doplnil.
Sokol současně uvedl, že má pochybnosti, zda by bylo možné obsah zpráv kvalifikovat jako hrozbu jiné těžké újmy. „O vyhrožování násilím tady evidentně nejde. Jde o to, jestli obsah SMS zpráv lze kvalifikovat jako výhrůžku jiné těžké újmy – já o tom mám své pochybnosti,“ upozornil.
Nedovede si představit, jak by mohl být ministr souzen za něco takového. „Takže si ani nedovedu představit trest, jaký by mu za to mohl být uložen. Nemám dojem, že by obsah těch zpráv mohl naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu,“ uzavřel advokát.
Zapojení policie je to nejhorší, míní Svoboda
K situaci se vyjádřil také bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Podle něj může spor mezi Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem dále eskalovat a kauza kolem SMS zpráv se podle něj dostává mimo běžný rámec politického konfliktu.
Řešení podobných sporů prostřednictvím zveřejňování soukromé komunikace a zapojení policie považuje za zásadní chybu. „Je špatné něco takového řešit přes SMS zprávy, za horší ale pokládám tyto zprávy zveřejnit a za úplně nejhorší do věci zapojit policii. Tím se celý konflikt přesouvá z roviny politické někam zcela jinam,“ uvedl.
Jestli se Filip Turek po současném vyostření sporu skutečně stane ministrem životního prostředí, není podle Svobody vůbec jisté a nelze vyloučit ani další eskalaci konfliktu mezi vládou a prezidentem. „Může dojít k tomu, že se vláda zasekne a prezident republiky nepojede na žádný summit ani Evropské unie, ani Severoatlantické aliance, ani nikam jinam, protože to skutečně nakonec rozhoduje vláda. Může se stát, že se tato válka potáhne ještě dál,“ uvedl exministr.
Důsledky sporu by se podle něj mohly projevit i v oblasti zahraniční služby. „Například nebudeme mít jmenované mimořádné a zplnomocněné velvyslance, kteří budou pověřeni řízením úřadů, i když budou v hodnosti, tak ale fakticky budou chargés d’affaires, kteří budou řídit úřady,“ dodal Svoboda, že pokud by to došlo až do bodu, kdy ministerstvo bude úřady obsazovat svými lidmi, a obejde tak prezidenta, nebylo by to dobré.
Petr Macinka na tiskové konferenci kladl důraz na to, že se prezident republiky podle něj pohybuje mimo rámec ústavy ve chvíli, kdy odmítá jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. S tímto výkladem se zčásti ztotožňuje i bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL), který upozorňuje na hranice prezidentských pravomocí. „Podle mě právní důvody pro nejmenování Turka nejsou. Prezident republiky musí respektovat, že je tu jiná koalice, která jej chce,“ zdůraznil Svoboda.
„Ústava ČR je psaná pro dospělé lidi, kteří jsou schopni se dohodnout a vyhovět si v tom, že zkrátka stejně jde o vůli voličů. Ve volbách se rozhoduje volič, jak chce, aby vypadala politická reprezentace. Kdyby došlo k dohodě, bylo by to dobré, ale vypadá to, že dohoda není možná,“ dodal Cyril Svoboda.
