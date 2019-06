Zvláštní návštěva v pákistánském vězení. Co tam dělali čeští poslanci?

30.06.2019 21:01

Tereze Hlůškové, jež je uvězněná v pákistánském vězení za pašování drog, se podle českých poslanců Daniela Pawlase (KSČM) a Michala Ratiborského (ANO) daří dobře. Uvedli to poté, co ji v rámci zahraniční cesty do Pákistánu navštívili. Hlůšková byla odsouzena na osm let a osm měsíců vězení. Píše o tom server Novinky.cz.