Zvrácená společnost vynucuje konformitu. Prasárna s Csákovou. Promotér Trdla ale připomíná také statečný postoj starého rockera

Zmatek a chaos! Tak hodnotí situaci na kulturní scéně, nejen s novým nařízením Ministerstva zdravotnictví, jihočeský producent a promotér Aleš Trdla. Mluví o tlaku na neočkované i o reakci některých návštěvníků kulturních akcí. Uvedl, že on sám nehodlá nikoho kontrolovat a vyjádřil se i ke slovům, které měl pronést britský hudebník Eric Clapton. To, že Ilona Csáková nemohla vystoupit na koncertě na podporu lidí zasažených tornádem pak označil za „hrubou prasárnu“ a připomněl „totalitní praktiky z doby před rokem 1989“.

Nové nařízení Ministerstva zdravotnictví, kdy je určeno, jaké procento nenaočkovaných se smí zúčastnit hromadných akcí, vyvolalo diskusi nejen na kulturní scéně. Pořadatelé kroutí hlavou, často označují opatření za „nesmyslná“. Pro ParlamentniListy.cz se na toto téma vyjádřil jihočeský producent a promotér Aleš Trdla. A okomentoval i mnohé další…

Chaos, tlak na neočkované a slova Klause

„Situace je neustále ve zmatku a chaosu. Není žádná koncepce, jež by byla jakýmsi vodítkem pro další, logické vyústění k tomu, abychom již mohli žít v normálu,“ míní producent a dodává: „Tady se projevuje pouze neustálý tlak na neočkované, přitom se stále více a více ukazuje, že očkování není vůbec žádný všelék či spása na epidemii, pouze snad zmírňuje její dopady. Pokud však v současné době epidomologové a jiní již přiznávají (např: přednosta Ústavu epidomologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Petráš – Právo 2. 8. 2021), že covid-19 jako vir se již tady etabloval a cesta k normálnímu žití vede jen tím, že se naučíme žít vedle tohoto viru, podobně jako u chřipky či jiných virů, pak to čísla jen potvrzují. Proto se jeví velmi nelogické, vyvíjet až tak hysterický nátlak na všechny ty, jež si dovolili mít svůj postoj, názor a odmítají se stát ovcemi. Očkování začíná být spíše velký byznys výrobců,“ míní producent a pokračuje.

„Mám za to, jak říká prezident Klaus, tady už nejde o koronavirovou krizi, avšak o krizi celého ‚západního světa‘ – ‚Žijeme ve společnosti, která je zvrácená a vynucuje konformitu s dominantním názorem způsobem, jaký v dlouhé historii skoro neexistoval.‘ Vidím to právě tak. V hodnotách, jež přinesla kdysi revoluce 1989, se najednou ztrácíme a nevíme kudy dál. A pak klesneme k tomu, že je zde vyvíjen tlak jedné skupiny nad tou druhou. Každý z nás by se měl sám rozhodnout, jakou míru opatrnosti vůči nákaze covidem chce zvolit. Tento tlak vlády i mocných přerůstá vlastně k určité novodobé totalitě. Je zde diskriminace jedné skupiny. A to je podle mne nepřípustné,“ pokyvuje českobudějovický producent a dostává se zpět ke kultuře.

„Jakékoli omezování nepřispívá kultuře a mnozí tohle odmítají a nedivím se jim. Již nyní kultura ztratila určitou část populace, jež nehodlá řešit neustálý chaos nařízení či omezení a zjišťovat si, kam může jít a kam nikoli, případně za jakých podmínek. Raději nebudou chodit nikam a zbaví se neustálého tlaku a sledování toho či onoho a přejdou k jinému životnímu stylu, bohužel bez navštěvování kulturních akcí“.

Návštěvníci vyčkávají a odborníci, jež „šaškují“ vládním činitelům

Jak také Aleš Trdla prozradil, situace na kulturní scéně není s blížícím se podzimem zatím nijak „růžová“. Návštěvníci kulturních akcí jsou totiž „opatrní“ s nakupováním vstupenek.

„Zatím jen zaznamenávám stav, kdy veřejnost vyčkává, co bude, nakonec vystrašeni celou řadou odborníků, jež šaškují všem vládním činitelům, se tomu ani nelze divit. Bojí se, co přijde, tak nekupují téměř žádné vstupenky na podzimní koncerty. Raději počítají s tím, že se rozhodnou na poslední chvíli. A budou zvažovat, zda případně podstoupí jakékoli omezení například roušky při představení. Ale jsou i tací, že pokud nebudou moci opravdu svobodně někam chodit, bez toho, aby je kdokoli kontroloval a omezoval, pak raději se zúčastňovat kulturních akcí prostě nebudou. A docela to chápu,“ krčí rameny tento známý producent.

Nehodlám nikoho kontrolovat… A Eric Clapton

Jihočeský kulturní atašé se také vyjádřil ke slovům, která měla podle některých médií uvést britská rocková hvězda Eric Clapton a sice, že „nebude vystupovat pro diskriminované publikum“. Nechce vystupovat jen pro očkované a odmítl prý hrát tam, kde budou kontrolovat očkování.

„Myslím, že postoj tohoto věhlasného umělce je obdivuhodný a jsem za něj moc rád. Dokládá to jen to, že také v šoubyznysu jsou myslící lidé, kteří odmítají postupy mocných. Musím říci, že ani já nehodlám kohokoli kontrolovat, jestli byl či nebyl očkovaný a část veřejnosti snad vylučovat z kulturního dění. Mám za to, že i právně ta kontrola pokulhává, stejně jako veškerá nařízení Ministerstva zdravotnictví – viz výroky NSS. Nemám určitě žádné právo vědět, jak je na tom dotyčný občan. Zdravotní stav je věcí čistě soukromou,“ říká rázně producent.

Producent také prozradil, co ho v poslední době na české kulturní scéně doslova „nadzvedlo ze židle“. Bylo to zrušení vystoupení Ilony Csákové na koncertě na pomoc obětem zasažených tornádem. Pořadatel jeho vystoupení zrušil poté, co zpěvačka ohlásila kandidaturu s tím, že se jedná o apolitickou akci.

„Tohle považuji za hrubou, nebojím se říct, prasárnu. Kde to jsme, že někdo bude druhému zakazovat veřejné vystupování jen kvůli svým občanským postojům vůči epidemii či kandidatuře pro letošní sněmovní volby. Navíc, když pořadatel tuto umělkyni osloví, uvede na propagačních plakátech i webech a pak na poslední chvíli této umělkyni nedovolí vystoupit, o čem to svědčí? To je nakonec zneužití jména vystupujícího. Ano, pořadatel si může vybrat, koho na charitativní akci pozve, nicméně poté, co je již vše v běhu, je toto počínání velmi neetické a trapné. Je vidět, že totalitní prakticky z doby před rokem 1989 nám stále ještě nejsou cizí. Proti tomuto se musí bojovat a jakýkoli nástin takového myšlení a uvádění v praxi, odsoudit a bránit se i právně. Nakonec Listina základních práv a svobod, kterou se tak často oháníme při diskriminaci v Bělorusku a jinde, nyní zase neplatí?“ ptá se Aleš Trdla a rázně dodává:

„Oháníme se svobodou, jen když se nám to hodí. Ale svoboda musí být princip našeho bytí i žití. Jakýkoli zásah státu a projev nad rámec všech ústavou nám zaručujících svobod, je nepřípustné. Mnohdy jsou naše slova, proklamace i činy v antagonistickém stavu. Sice zpočátku nenápadně, potom však častěji viditelně. A vlastní stát se nesmí chovat primárně jako četník nebo snad diktátor, ale především by to měl být správce. Pokud svoji roli nezvládá, snadno sklouzává k totalitnímu pojetí. Bohužel.“

