„Přikryjí to pomocní novináři.“ Rok od ruské invaze? Ve Sněmovně bobtná něco zcela jiného

Naše redakce měla možnost v uplynulých dnech mimo záznam mluvit s celou řadou poslanců i jejich poradců či asistentů napříč sněmovními stranami. V řadách vládních poslanců prý kvůli mnoha sporným návrhům panuje nervozita a opozice naopak vítá lehce kritizovatelné plány Fialovy vlády.

„Docela působí výhodně výročí ruského vpádu na Ukrajinu, protože to jednoduše hodně věcí zakryje. Otázkou je, do jaké míry na to všechno zapomene veřejnost. Určitě je znát nějaká nervozita kvůli mnoha názorovým otočkám. Takový zákaz aut se spalovacími motory je klasický příklad. Premiér dřív skoro přísahal, že to nikdy nedopustí a výsledek všichni známe. Jasně, nebude se nikdo veřejně bouřit, ale zklamání pomalu bobtná,“ popisuje svou zkušenost s náladami mezi některými vládními zákonodárci náš zdroj ze Sněmovny.

Dále popisuje rozčarování uvnitř ODS ze svého předsedy a premiéra. „Víte co, průšvih je, že Fiala dávno neměl nějakou vysokou důvěru. Potom, co mění názory podle toho, kdo na něho zrovna tlačí, je to ještě horší. Babiš v kampani tvrdil, že Petr Pavel bude vládní loutka. Ale víte co? Spíš by se dalo věřit tomu, že budoucí prezident bude o dost větší suverén než premiér,“ míní.

„Stačí takové důchody. Na jednu stranu to můžeme vnímat, že vláda politicky s důchody nedělá úplně chybu, protože možná někdo pochopil, že na prosazení nepopulárních věcí je poslední šance. Jak se mandát přehoupne do druhé půlky a pozornost se bude upírat k volbám, jakákoli šance řešit citlivá témata je ztracena. Jenomže z té strany druhé tam je zásadní politická chyba. Výmluva na čas a použití legislativní nouze se jim okamžitě vymstila a vládu začali bombardovat i její vlastní lidi a jinak přátelští novináři. Zkrátka není možné se vymluvit z toho, že už zkraje podzimu museli na Ministerstvu financí znát situaci, ale evidentně se báli s tím vyjít na světlo před prezidentskými volbami. Je to jasné všem a dobře vědí, že nahráli na smeč opozici,“ popisuje hru o seškrtání důchodů náš zdroj ze sněmovních kuloárů a doplňuje závěrem poznatek ve vztahu k médiím.

„Nikdo asi nemůže popírat, že většinu vládních průserů přikryjí novináři. Naoko sice vládu sledují a hlídají, reálně však nikdy tahle pětikoalice nezažije brutální hon, jaký býval třeba v případě Babiše. Média jsou jejich pomocníci a vždy je nakonec zachrání,“ uzavírá náš sněmovní zdroj.

