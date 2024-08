128 ku 30. „Mrzí mě to.“ Do ČRo pozvali podcasterku. A vyčetli jí genderovou nevyváženost

Liliana Mikhnevich studuje lidskou psychiku přes kulturu. „Sleduju lidské příběhy skrze rozhovory, filmy, seriály, knihy, ale na ty dnes nemám moc čas. Přečíst knižní příběh prostě trvá minimálně tři dny, ale pustit si film trvá hodinu a půl, takže je tam časová výhoda,“ uvedla zdroje svého poznání lidského vnitřku Mikhnevich. Chtěla ukázat duševní vývoj jednotlivých lidí přes rozhovory. Aby se v tom mohli poznat i mladí lidé a třeba se inspirovat.

Moderátor narazil na počet ženských a mužských hostů v pořadu Real Talk. Je genderově vyrovnaný? Moderátor zkonstatoval, že nikoliv. Na 128 mužů připadá 30 žen. „Mrzí mě to. Myslím si, že to je tím, že těch mužů ve veřejném prostoru je nějak podobně. Ale nemám to tak jen já. Co sleduju, je to i u jiných podcastů,“ omlouvala se Mikhnevich.

Jak to má Mikhnevich s muži? „Miluju muže. Stejně jako ženský, samozřejmě, ale jako mně se může komunikovat dobře, jako není to pro mě nic, jako že bych se u toho musela namáhat. Myslím si, že jim trochu rozumím. Vím, v čem jsou asi jiný než my ženy.“

Mikhnevich tvrdí, že muži často nahrazují své nízké sebevědomí přestřeleným egem, což je projevem jejich vnitřní nejistoty. „Muži mají častější takový to mužský ego, jak se říká. Nízké sebevědomí nahrazujou vlastně tím přestřeleným egem, protože když je muž zdravě sebevědomej, vyrovnanej, uvědomělej, tak nepotřebuje hrát nějaký hry na to, že je mačo a je úplně v klidu," sdělila své mínění o mužském rodu. Ale mladá generace mužů se mění, míní Mikhnevich, mladým raperům, které často ve svém podcastu zpovídá, nevadí přijít s namalovanými nehty.

Mikhnevich naznačuje, že ženy, které nemají dostatek sebevědomí, nenahrazují své nedostatky egem, ale spíše se zaměřují na péči o rodinu a děti. „Kdežto žena nedostatek sebevědomí nenahrazuje egem, nahrazuje to něčím jiným, třeba péčí o rodinu nebo o děti,“ rozpoznala Mikhnevich. Podle Mikhnevich by si ženy měly vzít příklad od mužů a nebát se vyjadřovat své názory a ambice, čímž by se mohly více prosadit ve společnosti. „Třicet procent žen do konce života zůstává v nešťastném manželství. Třeba jenom kvůli tomu, že je závislá na příjmech svého muže,“ řekla a zdůraznila, že v mnoha svých podcastech tlačila na to, aby se lidé stali finančně nezávislými.

Žena podle ní nemá být závislá, ale soběstačná. „Nesmí být závislá, ať už na financích někoho, a stejně tak nebýt na někom závislá emočně. Prostě být soběstačná,“ řekla s jiskrou v oku Mikhnevich, jež sama má dvě děti, ale žije jako soběstačná samoživitelka. „Protože s ním chceš být, nevyměňujete tím nějaké ekonomické vztahy,“ prohlásila poněkud temně.

Sama byla ve vztahu, kdy její protějšek nevydělával. To jí nevadilo. Vadilo jí, že pak její protějšek řešil věci příliš uvnitř sebe a problémy pak přenášel do vztahu.

Poté pohovořila, že u sebe cítí takzvaný „syndrom podvodníka“. „To je takový to, že když se cejtíš, že vlastně i když uděláš všechno na světě a jsi nejlepší na světě, tak máš pořád pocit, že si to vlastně nezasloužíš, že jsi tam došla nějak jako náhodou,“ ukázala posluchačům pochybnosti o sobě samé Mikhnevich.

Poukázala na to, že člověk s takovým syndromem se sám nepochválí. A ukázala to na příkladu vlastního těhotenství. „Rok kojíš a předtím ho devět měsíců nosíš ve svým těle a pak se o něj několik let staráš. A teď si říkám, vždyť to je strašně náročný. To bylo strašně náročný a já jsem v tu chvíli sama sobě neřekla – jsi fakt dobrá. Nikdo mi to neřekl. Ani já sama sobě,“ podotkla Mikhnevich.

A rozdělila se o svůj zážitek z poslechu diskuse o těhotenství. „My to máme jako lidi hrozně náročný ve srovnání s jinými zvířaty, celej ten proces. Co vlastně se děje v tom ženským těle, jaký to bylo vlastně náročný. Jak je to těžký, jak to jde vůbec zrealizovat. A tak jsem si říkala, wau, jak to, že nám to nikdo neříká ve škole, že vlastně je to v přírodě celkem vzácná věc, že to umíme takhle dobře,“ udivila se Mikhnevich do éteru veřejnoprávního rozhlasu ve stínu osmé miliardy lidí na planetě.



Mikhnevich také zmiňuje, že muži by měli rozvíjet svou ženskou energii, jako je empatie a intuice, aby byli v harmonii se sebou samými. „Někteří muži v sobě zanedbávají ženskou energii, jako být spontánní, intuitivní, empatickej, myslím si, že ono je dobré, když je chlap v harmonii. Někteří muži to v sobě zanedbávají a nevyvíjí. Nevyvíjejí to v sobě,“ zdůraznila.

A ukázala, jak reagují ženy a jak muži na pozvání do podcastu. Že ženy se rády vymlouvají, vytáčejí, protože podle Mikhnevich nemají to zduřelé ego jako muži. Že muži to mají zduřelé. „Ženy by si měly vzít příklad toho, víc se tlačit dopředu a nebát se, nebát se, nebát se, co si o nich někdo myslí. Nebát se těch nároků, který na ně ta mužská společnost klade, že by měly nějak působit a měly by nějak vypadat. Prostě se nebát,“ nabádala své rodové souputnice Mikhnevich. Tímto způsobem Mikhnevich reflektuje na dynamiku mezi mužským egem a sebevědomím a vyzývá k větší otevřenosti a vyrovnanosti v aspektech žití dvou pohlaví na jedné planetě.