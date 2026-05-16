Pavel Foltán: Rádoby ředitelství EUrozeměkoule nás buzeruje?

Poslední dobou těch jakoby „náhodiček“ v těch různých euro-souvislostech přibývá jak na běžícím pásu podle plánu neo-euro-stachanovců jedoucích na rekord hlava nehlava. (Hlavně, že jim při tom nejde o jejich vlastní hlavy. Ale to jsou na omylu i v tomhle směru. Samože tu jde i o ty jejich hlavy – jenže jim to zatím ještě nedošlo – zatím ještě ani tohle – a o to víc se potom budou divit.)
A o jakou tu další (a jakoby nesouvisející) „náhodičku“ tu jde aktuálně? Inu, o jednu diletantsky kamuflovanou dílčí provokačku (jako je i většina těch jejich dalších skrček, podrazů a podvodů) = o jeden z dalších pokusných balónků a kontrolních chroustů.
Teď – v zájmu odvedení pozornosti – v rámci vlny zástupných témat, např. o těch různých sjezdech proti tzv. „Benešovým dekretům“ (aj. neexistujícím problémům) v zájmu prosazení jejich „dranknachosten“ plánu ad IV. Ríše (krycí jméno federace EUrosajuz) se trošku trapně proflákli – už zase – asi takhle: „Přijmout euro je pro Česko povinnost, říká eurokomisař“. (Zdroj – článek bez uvedení autora – na webu „Seznam Zprávy“ v sobotu 16.05.2026 v 08:15 hodin – prý „od zvláštního zpravodaje v Bruselu“.) Touhle optikou to logicky vidí vox populi (a jen těžko to může vidět jinak).
Tím tzv. „eurokomisařem“ tvrdícím, že „Přijmout euro je pro Česko povinnost“ je (dle toho článku z toho webu) „eurokomisař“ Valdis Dombrovskis, nar. 1971 v Rize a od roku 2014 ve funkci (?!?) toho tzv. „eurokomisaře“ – čili technokrat z Lotyšska už 12 (možná tuctových – aby se to rýmovalo) let ve službách toho „rádoby ředitelství té EUrozeměkoule“ (řečeno s hlasem lidu). Ten článek na tom webu SZ od toho tzv. „zvláštního zpravodaje z Bruselu“ stojí za vyhledání a za přečtení. A to pro srovnání s realitou a se zdravým selským rozumem – takže přesvědčte se sami – je to „síla“.
Předně je nutno zorientovat se v pojmech, v platném právu, i v prostoru a čase. Tak například (mimo mnohé jiné):
1. Was heisst „eurokomisař“?!? Ten pojem de iure platně neexistuje, takže pro nás nemá žádnou relevanci ani právní opodstatnění, čili ani žádnou právní závaznost. A podobně je tomu i v případě tzv. „euromomise“ (někdy některými „experty“ v médiích, v politologii & okolních svazech podobných struktur) označované za tzv. „EU vládu“, resp. „vládu Evropské unie“. Ale – ve skutečnosti je to blbost a lež jako věž. Je to jen čím dál větší habaďůra na lidi jak vystřižená z příručky „Malý géblsek“ strana dvě:
a) Evropská unie není stát = jakožto stát právně neexistuje, takže v tom směru nemá (ani nemůže mít) příslušné kompetence, ergo pravomoci a z toho plynoucí příslušné další funkce, orgány, vazby, atd. A z neexistujícího státu se nemůže stát federace.
b) Potažmo právoplatně neexistuje ani žádná „vláda EU“ (krycí jméno „eurokomise“), etc. – ani její struktury, orgány, členové, apod. Čili nás = občany ČR to nezavazuje.
c) A potažmo vzhledem k tomu právoplatně neexistuje ani žádný tzv. „eurokomisař“, který navíc ani neví, že tady de iure neexistuje žádné tzv. „Česko“. Ferstehen Sie, Herr Kommissar?!?
2. Čili žádný ze zmíněných orgánů (tj. EU, EK, EUkomisař, apod.) nemá ani legální právní subjektivitu – čili vzhledem k tomu (podle platného práva) nám z jejich úkonů aj. činů (a to ani nex nunc, ani ex tunc) neplynou žádné povinnosti, závazky, ani jiné vztahy. A pokud by to po nás někdo chtěl vyžadovat, pak by z jeho strany mohlo jít (a pravděpodobně by i šlo – de facto i de iure) o protiprávní jednání = i s odpovídajícími právními důsledky, vč. trestních, které nelze vyloučit (podle okolností a povahy věci).
3. ČR nemá žádnou právní povinnost (a tím méně vynutitelnou) přijmout euro jako svou měnu a tím se vzdát své tradiční koruny české, a to ani v případě, když by už splnila i ty fiskální podmínky, nastavené těmi byrokraty toho EUrosajuzu. Totiž jak je už od počátku evidentní (a každému normálnímu člověku zcela jasné), tak by ČR byla sama proti sobě, a byla by fatálně hloupá, kdyby se vzdala své tradiční koruny a šla do pasti euro měny. A ta vláda, která by to dopustila (proti vůli svého lidu), tak ta by si řekla (doufejme, že jen symbolicky vzato) jasně o bezodkladnou defenestraci. Inu, vskutku by nebylo dobré sahat Čechům na jejich českou korunu. (Memento!)
4. Jak se poslední dobou celoplošně kritizuje, tak nynější Německo se nebezpečně militarizuje a v součinnosti s uršulózní tzv. „eurokomisí“ tlačí státy EU do závodů ve zbrojení – také zjevně a hlavně v zájmu odvrácení pádu německé ekonomiky. To je (dle mnohých) cesta do pekel, zejména v jejich snaze vyvolat další světovou válku. A bohužel i to Lotyšsko v tom jde té Uršule na ruku, takže už i jenom proto by ten tzv. „eurokomisař“ Dombrovskis měl chodit po špičkách a velmi obezřetně kolem ČR a témat s ČR souvisejících.
5. Proti militarizaci BRD i EU teď celoplošně demonstruje mládež v celém Německu!
6. Kdekoli kdokoli – kdo jídal vtipnou kaši a nemá ideologicky méédyja-menstrýmově“ vymytou dutinu mezi ušima, čili stále ještě umí logicky myslet svým vlastním selským rozumem – takže ten kdekoli kdokoli by si mohl dát do logických souvislostí všechny ty akce & akcičky, co se poslední dobou kolem nás (jakoby „náhodou“) odehrávají – podle jednoho z principů filosofie a např. i teorie systémů „všechno souvisí se vším“. V tomhle případě se nabízí hned na první pohled přímo školní příklad – EU „an sich“ i Německo se ekonomicky / hospodářsky, ideologicky, politicky, společensky, i jinak (ergo všeobecně) hroutí – a už je pouze otázkou času, kdy se zhroutí definitivně. No a do toho frau Uršula & spol. tlačí na tzv. „federalizaci“ EU – ergo na kvázi „legalizaci“ toho, že tu jakousi „dohodou“ členských států EU vznikne EU federace jako stát „an sich“ na úkor ztráty suverenity členských států (de facto jejich zániku) – ve prospěch současné dubiózní struktury EU, jejích dubiózních orgánů, dubiózních funkcionářů („papalášů“ dle vox populi) a podobných elementů. To vše s nápadně „nenápadnou“ až podezřele aktivistickou podporou Petra Pavla i v rámci projevů navenek – např. v Holandsku, kde jsou ale „jako na potvoru“ zrovna celoplošné akce odporu obyvatel proti migraci – a už se značně bojovnými až revolučními formami – leckde leckdo by je možná mohl vnímat už i jako počátek občanské války, apod. Přičemž ten samý Petr Pavel veřejně podporuje Posselta i jeho sjezd „sudeťáků“ v Brně, který platí = podporuje i předseda bavorské vlády a ministr vnitra spolkové vlády BRD – čili ten Petr Pavel ústy prezidenta republiky de facto legalizuje státní zasahování BRD do záležitostí ČR jakožto sousedního státu (bez předchozích diplomatických vazeb a procedur), což by kdekoli kdokoli mohl vnímat velmi negativně, i jako projev jakési německé nadřazenosti nad ČR a zároveň také devotnosti prezidenta ČR směrem k jakémusi vazalství orgánů ČR vůči Německu – což je ve velmi příkrém rozporu jak s mezinárodním právem, tak s vůlí většiny lidu v ČR (a z vox populi už prý zní k tomu i pojmy jako vlastizrada – no a v případě prezidenta by to pak mohla být velezrada).
7. Suma sumárum: Vláda ČR a zejména zaminýr Macinka ihned nekompromisně musí reagovat na všechny ty excesy tohoto druhu = jmenovitě na provokace toho lotyšského tzv. „eurokomisaře“, i na to, že Posselt hrubě urazil jak Poslaneckou sněmovnu, tak Českou republiku a potažmo její občany. A vláda? Vláda mlčí – sic! Při tom (nejen podle vox populi) ty události a jejich souvislosti tady poslední dobou připomínají situaci z let 1933 až 1938 … Už pár let si (ta informovanější) veřejnost mohla všimnout některých upozornění v tom směru od senzitivních osob, včetně astrologů, jasnovidců, atd. Ostatně, já jsem i před tímhle nebezpečím (ať obecně, anebo konkrétně (podle zadání a daných souvislostí) varoval už v létě 1974 – a tou dobou tomu shora jmenovanému tzv. „eurokomisaři“ byly ani ne 3 roky a ta (podle vox populi „EUrocarevna“) tou dobou absolvovala základní školu. A co že se to (dle vox populi) povídalo o jejích dědečcích? (například)
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku