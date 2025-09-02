Alena Maršálková: Na pozemcích náměstkyně jihočeského hejtmana stojí černá stavba

Vlastníkem pozemků 190/1, 190/2 a 658 v chatové oblasti nedaleko rybníka Dehtář v obci Žabovřesky je podle katastru nemovitostí Lucie Kozlová, členka ODS, náměstkyně hejtmana pro sociální služby Jihočeského kraje a zároveň radní pro sociální oblast města České Budějovice. V době, kdy pozemky kupovala na nich stál objekt, který podle místních sloužil tehdejšímu majiteli k rekreaci. Nepobýval v chatě celoročně, jako někteří jiní chataři. Že šlo o rekreační chatu svědčí také to, že měla červené evidenční číslo 50.
Podle územního plánu obce Žabovřesky leží pozemky Lucie Kozlové v oblasti označené jako plochy rekreace, tedy „R“. Rybník Dehtář patří mezi území chráněných ptačích oblastí NATURA 2000 a je kolem něj stanoveno záplavové území, ve kterém jsou pro případnou výstavbu objektů výhradně k rekreaci stanoveny přísné podmínky.
Co se dělo na pozemcích náměstkyně hejtmana Kuby?
V loňském roce si místní chataři všimli, že stará chata byla zbourána. Od úředníků českobudějovického stavebního úřadu jsme zjistili, že k demolici bylo potřeba povolení, o které ovšem nikdo nepožádal. Šlo o demolici na černo! Stejně tak, stavební úřad nevydal stavební povolení pro novostavbu, která na pozemku stojí. A podle toho, jak dům vypadá, by ani stavební povolení vydal nemohl. Jak jsem již uvedla, jde o rekreační, chráněnou a záplavovou zónu. Území plán obce jasně definuje, jaké stavby se v této oblasti mohou stavět. Dodrženy musí být parametry zastavěné plochy, velikost, a hlavně výška stavby. Ta nesmí změnit charakter krajiny.
Poté započala stavba nového domu. Přízemí, první patro, druhé patro…dům začal vyčnívat v okolí a sousedé se nestačili divit. Kdo tuhle hrůzu povolil?
Vlevo zbouraná chata k rekreaci, vpravo nová obytná budova. Foto: mapy.cz, Alena Maršálková
Stavební povolení z roku 2013, ale na chatu, která už nestojí!
Místní zjistili, že na novostavbě je umístěná cedule „Stavební povolení“. Je z dubna roku 2013 na stavební úpravy chaty pro rodinnou rekreaci evidenční číslo 50. Stavebník Pavel Samek. Platnost stavebního povolení byla dva roky, tedy do dubna 2015. Pokud jde o stavební úpravy, pak jde o takový rozsah prací, při kterých nedojde k zásahu do nosných zdí, střechy, nezměněny zůstanou parametry objektu. Rozhodně se stavební povolení nevztahuje na zbourání chaty do základů!
Myslíte si, že je možné, že náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové neví, co se na jejich pozemcích děje? Netuší, že na nich vyrostla černá stavba? Navíc se tam stavebník snaží oklamat sousedy tím, že se zaštiťuje dnes již neplatným stavebním povolením? Děje se to vše za zády paní docentky? Taky tomu nevěříte jako já?
V posledním srpnovém týdnu byl podán podnět k prošetření na Stavební úřad v Českých Budějovicích. Tak uvidíme, jestli v baště ODS platí zákony i pro Odesáky.
PS. Dala jsem si práci a zjišťovala, zda lze tuto stavbu povolit v rámci řízení o odstranění stavby. Českobudějovičtí úředníci mě ujistili, že ne, že nařídí zbourání. Tak uvidíme, jestli v případě Lucie Kozlové, která je nejen náměstkyně na kraji, ale také radní města ČB, neztratí kuráž!
autor: PV